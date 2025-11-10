Elon Musk cảnh báo ‘cơn sóng thần’ AI đang cuốn trôi công việc bàn giấy

Elon Musk, nhà sáng lập Tesla và giám đốc điều hành công ty xAI, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo.

Trong cuộc trò chuyện mới đây với Joe Rogan, ông ví AI như một “cơn sóng thần siêu thanh” đang quét qua thế giới việc làm, đặc biệt là những công việc văn phòng vốn phụ thuộc nặng nề vào máy tính.

Sự kết thúc của công việc bàn giấy?

Tỷ phú Elon Musk cho rằng AI sẽ khiến những công việc văn phòng hiện tại có cảm giác giống như thời công nhân từng phải thực hiện các phép tính bằng tay trước khi máy tính ra đời. Ông nhấn mạnh rằng mặc dù sẽ có nhu cầu cao về việc làm trong tương lai, nhưng những công việc đó không nhất thiết là những công việc chúng ta thấy ngày nay.

Theo Elon Musk, quá trình chuyển đổi này đang diễn ra với một tốc độ "nhanh chóng" chưa từng có trong lịch sử hiện đại.

"Bất cứ thứ gì mang tính kỹ thuật số, tức là một người ngồi trước máy tính làm việc gì đó, AI sẽ chiếm lấy những công việc đó nhanh như chớp," Elon Musk nhận định, đồng thời khẳng định việc này "đang diễn ra."

Những công việc dễ bị tổn thương nhất là các vị trí tập trung vào xử lý dữ liệu, hành chính, và các nhiệm vụ lặp đi lặp lại có thể dễ dàng được tự động hóa bằng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs).

"Điều đó đang xảy ra. Như tôi đã nói, AI là cơn sóng thần siêu thanh”, Elon Musk nói.

Tuy nhiên, lời cảnh báo của Elon Musk không áp dụng cho mọi ngành nghề. Giống như quan điểm của nhiều nhà kinh tế nghiên cứu về tác động của AI, Giám đốc điều hành của xAI tin rằng những công việc đòi hỏi lao động chân tay hoặc yếu tố tương tác giữa con người sẽ có tuổi thọ lâu hơn.

"Bất cứ thứ gì liên quan đến việc di chuyển vật chất, như nấu ăn hoặc làm nông nghiệp, bất cứ thứ gì mang tính vật lý, những công việc đó sẽ tồn tại lâu hơn nhiều," ông giải thích. Điều này cho thấy rằng mặc dù AI có thể thống trị thế giới kỹ thuật số, nó vẫn còn gặp nhiều thách thức trong việc thao tác và ứng phó với sự phức tạp của môi trường vật lý.

Về lâu dài, Elon Musk vẫn bày tỏ sự lạc quan về lợi ích của AI, với điều kiện nhân loại tránh được một kịch bản tiêu cực. Ông phác họa một "kịch bản hiền lành" nơi làm việc trở thành tùy chọn, nhờ sự kết hợp giữa robot và AI.

Thậm chí, ông chủ Tesla còn tiên đoán một tương lai của "thu nhập cao phổ quát," vượt xa khái niệm thu nhập cơ bản phổ quát (UBI), nơi mọi người có thể dễ dàng tiếp cận mọi sản phẩm và dịch vụ họ mong muốn.

Tuy nhiên, Elon Musk kết luận bằng một ghi nhận quan trọng: "sẽ có nhiều tổn thương và gián đoạn trên chặng đường này."

Nhận định này đã chạm đến trọng tâm cuộc tranh luận đang diễn ra trong giới công nghệ, nơi mà các lãnh đạo như Dario Amodei của Anthropic đã dự báo AI có thể loại bỏ tới một nửa số công việc cổ cồn trắng cấp đầu vào trong vòng 5 năm tới.

Dù viễn cảnh tương lai lý tưởng của Elon Musk "nghe có vẻ giống như thiên đường," ông nhấn mạnh rằng nhân loại phải chủ động định hướng sự phát triển của AI theo hướng "tìm kiếm sự thật và tò mò tối đa" để đảm bảo công nghệ này sẽ chăm sóc và bồi dưỡng nhân loại.

*Nguồn: BI, Fortune