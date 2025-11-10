Sáng 10/11: Giá vàng nhẫn, vàng miếng đồng loạt tăng mạnh

Sáng nay, mở cửa phiên giao dịch, giá vàng miếng tại Công ty SJC và PNJ đồng loạt được điều chỉnh tăng mạnh, lên mức 147,6 - 149,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương ứng tăng 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại Công ty SJC cũng tăng mạnh, hiện niêm yết ở mức 144,7 - 147,2 triệu đồng/lượng, tăng tới 1,4 – 1,5 triệu đồng/lượng lần lượt ở hai chiều mua vào và bán ra.

Riêng giá vàng nhẫn tại PNJ vẫn giữ nguyên ở mức 145 - 148 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với phiên trước.

Tại thời điểm khảo sát sáng 10/11, giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới đạt 4.018 USD/ounce, tăng 19 USD so với chốt phiên liền trước.

Biến động giá vàng thế giới. (Nguồn: Kitco News)

Theo các chuyên gia tài chính, giá vàng hiện chịu tác động đồng thời từ nhu cầu trú ẩn an toàn, sức mua mạnh của các ngân hàng trung ương, áp lực chốt lời của giới đầu tư và biến động của đồng USD.

Ngoài ra, chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), cùng với diễn biến của thị trường chứng khoán Mỹ, cũng là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến xu hướng giá kim loại quý. Khi cổ phiếu Mỹ đạt đỉnh kỷ lục và đồng USD suy yếu, vàng thường được xem là tài sản phòng ngừa rủi ro an toàn.

Thêm vào đó, việc chính phủ liên bang Mỹ dự kiến tiếp tục đóng cửa khiến thị trường tài chính sẽ thiếu vắng dữ liệu lạm phát và doanh số bán lẻ trong tuần tới. Tình trạng này tạo ra môi trường bất định, nhưng cũng mang lại tiềm năng hỗ trợ cho giá vàng duy trì đà tăng trong ngắn hạn.

Theo khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News, trong số 21 chuyên gia Phố Wall tham gia, có 13 người (59%) giữ quan điểm trung lập về giá vàng trong ngắn hạn, 7 người (32%) dự đoán giá sẽ tăng, và 2 người (9%) dự báo giá giảm. Ở phía nhà đầu tư cá nhân, cuộc thăm dò trực tuyến với 221 phiếu bầu cho thấy 123 người (55,7%) kỳ vọng giá vàng tăng, 39 người (17,6%) dự đoán giảm, và 59 người (26,7%) giữ quan điểm trung lập.

Các kết quả này cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chiếm ưu thế, nhưng niềm tin vào xu hướng tăng giá vàng trong ngắn hạn vẫn được duy trì, nhất là khi các yếu tố kinh tế, chính trị toàn cầu đang nghiêng về hướng hỗ trợ giá.

Trong nước, giá vàng sáng ở thời điểm khảo sát chưa có sự điều chỉnh so với chốt phiên giao dịch cuối tuần trước. Các doanh nghiệp vàng lớn vẫn giữ nguyên mức giá vàng nhẫn trong vùng 145 - 148,8 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết ở mức 145,8 – 148,8 triệu đồng/lượng; PNJ và DOJI cùng niêm yết 145 – 148 triệu đồng/lượng; Công ty SJC giao dịch vàng nhẫn quanh 143,3 – 145,8 triệu đồng/lượng và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo ở mức 145,8 – 148,6 triệu đồng/lượng.

Biến động giá vàng miếng trong một tuần qua. (Nguồn: Cafef)

Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI, PNJ, SJC hay Bảo Tín Minh Châu được ghi nhận cùng ở mức 146,9 - 148,4 triệu đồng/lượng.