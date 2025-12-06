Elon Musk bị phạt 140 triệu USD, X nhận cáo buộc tiếp tay cho lừa đảo

Liên minh châu Âu vừa giáng một đòn mạnh vào nền tảng X của Elon Musk khi tuyên bố mức phạt 120 triệu euro, tương đương khoảng 140 triệu USD, vì vi phạm các quy định minh bạch nội dung theo Đạo luật Dịch vụ Số (DSA).

Theo Reuters, Ủy ban châu Âu kết luận rằng hệ thống “dấu tích xanh” cho phép bất kỳ người dùng nào trả tiền để được gắn biểu tượng xác thực đã gây hiểu lầm nghiêm trọng, khiến người dùng khó phân biệt tài khoản chính chủ và tạo nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch, lừa đảo trực tuyến. Bên cạnh đó, X bị cáo buộc từ chối hoặc làm chậm việc cung cấp dữ liệu cho các nhà nghiên cứu — nghĩa vụ bắt buộc theo DSA nhằm đảm bảo tính minh bạch trong giám sát nội dung. Việc thiếu thư viện quảng cáo công khai và các công cụ kiểm tra nội dung cũng bị EU coi là hành vi không tuân thủ, góp phần dẫn tới án phạt.

Theo The Verge, động thái của EU đánh dấu một trong những hành động mạnh tay nhất kể từ khi DSA có hiệu lực, gửi thông điệp rõ ràng rằng các nền tảng lớn không thể phớt lờ yêu cầu minh bạch chỉ vì muốn theo đuổi mô hình kinh doanh mới. Vụ việc nhanh chóng trở thành tâm điểm chính trị, đặc biệt trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump coi việc phạt X là hành động “can thiệp vào tự do ngôn luận”. EU đang bị chỉ trích “nhắm vào các công ty Mỹ”, song các lãnh đạo khối này bác bỏ, khẳng định luật áp dụng chung cho mọi nền tảng và mục tiêu duy nhất là bảo vệ người dùng khỏi thao túng và nội dung độc hại.

Theo Forbes, Ủy ban châu Âu cho biết mức phạt lần này còn khiêm tốn so với khung tối đa 6% doanh thu toàn cầu mà DSA cho phép, nhưng mang tính răn đe và mở đường cho các biện pháp cứng rắn hơn nếu X tiếp tục không tuân thủ. Trong khi Musk nhiều lần khẳng định X đang thúc đẩy tự do ngôn luận mạnh mẽ hơn bất kỳ mạng xã hội nào khác, EU lập luận rằng tự do không thể đánh đổi bằng việc thiếu kiểm soát, khiến người dùng dễ bị lừa đảo và thông tin giả mạo lan rộng.

Căng thẳng xoay quanh vụ việc phản ánh sự khác biệt sâu sắc giữa hai mô hình quản trị không gian mạng. Với X, đây không chỉ là án phạt tài chính mà còn là bài kiểm tra lớn về khả năng vận hành trong bối cảnh luật số ngày càng siết chặt. Với EU, đây là lời khẳng định rằng quyền lực điều tiết của họ trong kỷ nguyên nền tảng số đang ngày càng rõ ràng — và các “ông lớn công nghệ” không còn đứng ngoài vòng pháp lý.

Được biết kể từ khi Elon Musk mua lại Twitter và đổi tên thành X, nền tảng này gần như liên tục đối mặt với tranh cãi và các cuộc điều tra từ Mỹ đến châu Âu và nhiều quốc gia khác. Nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ chiến lược điều hành “tối giản hóa cực đoan” của Musk: cắt giảm hàng loạt nhân sự về kiểm duyệt nội dung, giải tán các đội phụ trách an toàn, thay đổi chính sách nền tảng theo hướng nới lỏng kiểm soát phát ngôn, và ưu tiên tốc độ triển khai tính năng hơn sự tuân thủ. Điều này khiến X trở thành môi trường dễ phát tán thông tin sai lệch, mạo danh và nội dung độc hại — đúng vào thời điểm các chính phủ đang siết chặt quy định về nền tảng số.﻿

Theo: The NY Times