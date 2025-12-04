Elon Musk gặp nguy

Trong khi Starlink của Elon Musk đang thống trị thị trường Internet vệ tinh thương mại với tốc độ tối đa khoảng 200 megabit/giây (Mbps), một thành tựu công nghệ đột phá từ Trung Quốc vừa tạo ra một đột phá mới. Nếu công nghệ này được thương mại hóa, vị trí số 1 của Elon Musk trong cuộc đua Internet vệ tinh tốc độ cao đang đứng trước nguy cơ lớn bị soán ngôi, mở ra một chương mới đầy cạnh tranh khốc liệt.



