Ecuador lập kỳ tích hạ gục Đức, Tổng thống cho cả nước nghỉ lễ ăn mừng

Ecuador “mở hội” trên khắp cả nước sau khi ĐTQG xuất sắc đánh bại Đức để lọt vào vòng 1/16 World Cup 2026.

Chiến thắng gây chấn động 2-1 trước tuyển Đức ở lượt trận cuối bảng E World Cup 2026 không chỉ giúp Ecuador giành vé vào vòng 1/16, mà còn tạo nên bầu không khí lễ hội trên khắp đất nước Nam Mỹ. Chỉ ít giờ sau tiếng còi mãn cuộc, Tổng thống Ecuador, Daniel Noboa, đã ban hành sắc lệnh tuyên bố ngày 26/6 là ngày nghỉ lễ trên toàn quốc để người dân ăn mừng chiến tích lịch sử của đội tuyển.

Đây được xem là một trong những chiến thắng vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Ecuador. Bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với đội tuyển Đức – nhà vô địch World Cup bốn lần – nhưng các học trò của HLV Sebastián Beccacece đã thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường để lội ngược dòng ngoạn mục.

Đức sớm vượt lên dẫn trước ngay phút thứ hai nhờ bàn thắng của Leroy Sané. Tuy nhiên, Ecuador không hề sụp đổ. Nilson Angulo nhanh chóng gỡ hòa ở phút thứ 9, trước khi Gonzalo Plata ghi bàn quyết định ở phút 77, mang về chiến thắng 2-1 và tấm vé vào vòng knock-out với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Tuyển Ecuador tạo địa chấn khi đánh bại Đức.

Ngay sau trận đấu, Tổng thống Daniel Noboa đăng tải thông điệp đầy cảm xúc trên mạng xã hội X để tri ân đội tuyển. Ông viết:

"Xin cảm ơn các cầu thủ và ban huấn luyện. Dù phải hứng chịu những lời chỉ trích, sự xúc phạm và trải qua những khoảng thời gian khó khăn, họ vẫn biết cách đứng dậy để mang đến niềm vui lớn lao này cho cả đất nước. Ngày mai sẽ là ngày nghỉ lễ! Ecuador muôn năm!"

Không chỉ dừng lại ở lời tuyên bố, Chính phủ Ecuador còn chính thức ban hành sắc lệnh hành pháp, áp dụng ngày nghỉ trên phạm vi toàn quốc nhằm tạo điều kiện để người dân cùng nhau ăn mừng cột mốc đặc biệt của nền bóng đá nước nhà. Các dịch vụ thiết yếu vẫn được duy trì với lực lượng trực tối thiểu.

Chiến thắng trước Đức càng trở nên đáng nhớ khi Ecuador từng khởi đầu World Cup 2026 đầy thất vọng với trận thua Bờ Biển Ngà và trận hòa không bàn thắng trước Curaçao. Đứng trước nguy cơ bị loại, đại diện Nam Mỹ đã tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục nhất ở lượt đấu cuối để giành quyền đi tiếp.

HLV Sebastián Beccacece cũng gọi đây là "chiến thắng lớn nhất của Ecuador tại World Cup", đồng thời nhấn mạnh các học trò đã không đánh mất niềm tin dù phải chịu rất nhiều sức ép từ truyền thông và người hâm mộ sau hai trận đầu tiên.

Cả nước Ecuador được nghỉ lễ để ăn mừng chiến thắng lịch sử.

Với Ecuador, đây là một trong những chiến thắng đáng nhớ nhất trong lịch sử bóng đá nước này. Trước World Cup 2026, đội tuyển Nam Mỹ mới chỉ 5 lần góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh (2002, 2006, 2014, 2022 và 2026). Thành tích tốt nhất của họ là lọt vào vòng 1/8 tại World Cup 2006 ở Đức, nơi Ecuador chỉ chịu dừng bước trước tuyển Anh sau cú đá phạt đẳng cấp của David Beckham.

Ở các kỳ World Cup còn lại, Ecuador đều không thể vượt qua vòng bảng. Chính vì vậy, việc đánh bại nhà vô địch thế giới bốn lần là Đức để giành vé vào vòng knock-out tại World Cup 2026 được xem là cột mốc mang ý nghĩa lịch sử.