Chán nản vì bị loại sớm, sao World Cup lập tức từ giã ĐTQG

Tiền đạo chủ lực Patrik Schick đã chính thức nói lời chia tay đội tuyển quốc gia sau khi tuyển Cộng hòa Séc dừng bước ngay từ vòng bảng World Cup 2026.

Thông báo được tiền đạo 30 tuổi Patrik Schick đưa ra trên mạng xã hội chỉ một ngày sau thất bại khiến tuyển Cộng hòa Séc bị loại.

Tại World Cup 2026, tuyển Séc trải qua chiến dịch đáng quên khi xếp cuối bảng A với vỏn vẹn 1 điểm. Đội bóng châu Âu lần lượt để thua Hàn Quốc 1-2, hòa Nam Phi 1-1 trước khi nhận thất bại nặng nề 0-3 trước chủ nhà Mexico ở lượt đấu cuối. Sau 20 năm mới trở lại sân chơi World Cup, thầy trò HLV Miroslav Koubek đã không thể vượt qua vòng bảng và để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ.

Schick cũng không thể tạo dấu ấn trong ba trận đấu tại giải. Dù vậy, điều đó không làm lu mờ những đóng góp to lớn của anh trong màu áo đội tuyển suốt một thập kỷ. Tiền đạo sinh năm 1996 khép lại sự nghiệp quốc tế với 56 lần ra sân và 26 bàn thắng, đứng trong nhóm những chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Cộng hòa Séc.

Patrik Schick giã từ ĐTQG ngay sau khi tuyển Cộng hòa Séc bị loại.

Sự nghiệp của Schick gắn liền với nhiều cột mốc đáng nhớ. Trưởng thành từ lò đào tạo Sparta Prague, anh từng khoác áo Sampdoria, AS Roma và RB Leipzig trước khi tỏa sáng trong màu áo Bayer Leverkusen. Tại đội bóng Đức, Schick là nhân tố quan trọng giúp CLB giành cú đúp Bundesliga và Cúp Quốc gia Đức năm 2024, đồng thời ghi hơn 20 bàn ở mùa giải 2025/26.

Khoảnh khắc rực rỡ nhất của Schick trong màu áo đội tuyển đến tại EURO 2020. Anh ghi 5 bàn thắng, chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới với Cristiano Ronaldo và tạo nên một trong những siêu phẩm đáng nhớ nhất lịch sử giải đấu bằng cú sút từ giữa sân vào lưới Scotland, pha lập công sau đó được UEFA bình chọn là "Bàn thắng đẹp nhất giải".

Patrik Schick từng có những đóng góp rất lớn cho ĐTQG.

Trong tâm thư chia tay, Schick không chỉ gửi lời cảm ơn người hâm mộ mà còn kêu gọi bóng đá Séc cần những thay đổi mạnh mẽ để tìm lại vị thế. Sự ra đi của anh khép lại một chương đáng nhớ của đội tuyển, đồng thời mở ra giai đoạn tái thiết sau kỳ World Cup đầy thất vọng.

Tiểu Lâm Mộc