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EC muốn hạn chế nguồn cung dầu Nga trong gói trừng phạt thứ 22

Hoàng Vân
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Ngày 20/10, TASS đưa tin, Ủy ban châu Âu (EC) muốn đưa thêm các hạn chế mới đối với dầu mỏ Nga vào gói trừng phạt thứ 22 chống lại nước này.

EC đề xuất trừng phạt dầu Nga trong gói trừng phạt thứ 22 chống lại moscow - Ảnh 1.

Đại diện cấp cao của EU về Chính sách Đối ngoại và An ninh - bà Kaja Kallas.

Đại diện cấp cao của EU về Chính sách Đối ngoại và An ninh - bà Kaja Kallas đã phát biểu điều này trong phiên họp của Nghị viện châu Âu tại Strasbourg, được phát sóng bởi dịch vụ báo chí của nghị viện hôm 20/10.

Bà Kallas tuyên bố đã đề xuất gói trừng phạt thứ 22 chống Nga, bao gồm "các mục mới tập trung vào việc hạn chế hơn nữa những nguồn thu của Nga: Từ đội tàu ngầm, từ lĩnh vực năng lượng và từ lĩnh vực ngân hàng".

"Đội tàu ngầm" là thuật ngữ được EU sử dụng cho các tàu chở dầu nước ngoài vận chuyển dầu và các sản phẩm dầu mỏ Nga, bất chấp lệnh trừng phạt của khối này.

Nhà ngoại giao EU nhấn mạnh, khối cũng dự định "nhắm mục tiêu vào các lĩnh vực và thực thể kể cả ở những nước thứ ba".

Bà Kallas không nêu rõ khi nào EC dự kiến sẽ thông qua gói biện pháp này, vốn đòi hỏi sự chấp thuận nhất trí của các quốc gia thành viên EU.

Thông tin này được đại diện cấp cao của EU đưa ra trong bối cảnh bất chấp cuộc khủng hoảng năng lượng của châu Âu.

Trước đó, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cho biết, kể từ đầu năm, các nước EU đã chi thêm 100 tỷ euro cho nhập khẩu năng lượng so với cùng kỳ năm trước.

Giá khí đốt ở châu Âu đã tăng 140%, trong khi giá dầu diesel tăng 100%.

Sau khi gói trừng phạt thứ 21 được thông qua vào tháng 6 năm nay, EC đã công bố kế hoạch đưa ra gói trừng phạt thứ 22 chống lại Nga vào tháng 9, nhưng điều này đã không xảy ra.

Ngày 12/10, EU đã thông qua đợt mở rộng danh sách trừng phạt lớn nhất từ trước đến nay, đưa gần 1.600 cá nhân và tổ chức bị cáo buộc liên hệ với tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga vào danh sách đen.

EC đã làm rõ, đây không phải là gói trừng phạt thứ 22, gói này vẫn đang trong quá trình xây dựng.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga đang phá kỷ lục về số lượng lẫn tính không hiệu quả của chúng, cũng như mức độ thiệt hại mà chúng gây ra cho những người áp đặt các lệnh trừng phạt đó.

Tags

EU

dầu mỏ

trừng phạt

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