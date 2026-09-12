Ê chề cho chồng cũ ngoại tình rồi ly hôn Jiyeon (T-ara): Phá sản 2 lần trong nửa năm

Mọi động thái của chồng cũ Jiyeon (T-ara) đều bị công chúng “mổ xẻ” nhiệt tình hậu ly hôn.

Cuộc hôn nhân không êm đẹp giữa Jiyeon (T-ara) và cựu cầu thủ bóng chày Hwang Jae Gyun đã làm tiêu tốn nhiều giấy mực của báo chí. Cặp đôi ly hôn cách đây 2 năm và kể từ đó đến nay, thỉnh thoảng họ lại chiếm sóng truyền thông - mạng xã hội vì nhiều động thái đáng chú ý.

Tới sáng 12/9, tờ Heraldcorp cho hay, Hwang Jae Gyun vừa xuất hiện trong video mới trên kênh YouTube cá nhân và có những chia sẻ gây xôn xao về hành trình kinh doanh gian nan. Theo lời cựu cầu thủ, anh từng 2 lần mở quán cà phê nhưng đều nhanh chóng thất bại thảm hại.

Trước ống kính, chồng cũ Jiyeon xót xa chia sẻ về trải nghiệm cay đắng khi thử sức với ngành kinh doanh ẩm thực: “Tôi đã mở 1 quán cà phê bánh bagel ở phường Seongsu nhưng chỉ trụ được 5 tháng thì phải đóng cửa. Sau đó, tôi liền chuyển đổi mô hình sang kinh doanh quán cà phê salad, hy vọng tình hình sẽ khởi sắc hơn. Nhưng quán mới này cũng chỉ tồn tại được 3 tháng rồi lại tiếp tục phá sản. Tính tổng thời gian hoạt động của cả 2 quán thì cũng chỉ được hơn nửa năm”. Nói cách khác, chỉ trong vòng khoảng nửa năm, Hwang Jae Gyun đã phá sản tận 2 lần, liên tiếp gặp thất bại ê chề trong kinh doanh.

Hwang Jae Gyun bất lực vì liên tục kinh doanh thất bại. Ảnh: Naver

Được biết, thời gian đầu mới khai trương, quán cà phê bánh bagel của cựu cầu thủ họ Hwang từng nhận được sự ủng hộ từ các đồng nghiệp và fan bóng chày. Thế nhưng, tình hình sáng sủa đó cũng chẳng duy trì được bao lâu. Cuối cùng, quán liên tục báo lỗ và chẳng thể duy trì hoạt động được quá 5 tháng.

Trong thời gian vừa qua, Hwang Jae Gyun liên tục lên các buổi phát sóng để kể lể về tình cảnh khốn đốn của bản thân hậu ly hôn Jiyeon. Tờ Newsen cho hay, sau khi chia tay mỹ nhân T-ara khoảng 1 năm, Hwang Jae Gyun đã lâm cảnh bị hắt hủi tại câu lạc bộ chủ quản đến mức phải giải nghệ. Cựu cầu thủ họ Hwang cũng xác nhận chuyện này trong lần làm khách mời trên chương trình Knowing Brother (đài JTBC) mới đây: “Mùa giải trước đó (2024-2025), tôi vẫn còn là cầu thủ chính của đội 1. Nhưng tới đầu mùa giải mới (2025-2026), họ lại thông báo rằng sẽ không sử dụng tôi trong đội hình thi đấu chính nữa vì lý do tuổi tác. Điều đó thật sự đã chạm vào lòng tự trọng của tôi. Tôi cảm nhận được nếu mình chọn ở lại câu lạc bộ thì tình trạng bi đát như vậy rất có thể sẽ lặp lại vào mùa giải sau. Nếu cố thêm 1 năm nữa, có thể tôi sẽ phải giải nghệ trong trong cảnh ê chề vì bị đàn em lấn lướt toàn tập. Tôi trải lòng với bố mẹ thì họ bảo: ‘Con trai chúng ta không nên bước ra ngoài mà phải cảm thấy xấu hổ, cứ giải nghệ đi con’. Rồi sau đó, tôi cùng bố mẹ ôm nhau khóc 1 trận. Cuối cùng, tôi gọi điện cho ban huấn luyện để thông báo chuyện mình giải nghệ”.

Hwang Jae Hyun mất hết chỗ đứng ở câu lạc bộ chủ quản tới mức phải xin giải nghệ. Ảnh: Naver

Sau khi mùa giải 2024-2025 kết thúc vào tháng 12 năm ngoái, anh đã chính thức tuyên bố từ giã sân chơi chuyên nghiệp và bắt đầu chuyển sang hoạt động với tư cách ngôi sao giải trí trên truyền hình. Những tưởng ngon ăn, ai dè cựu cầu thủ bóng chày cứ hễ xuất hiện trên show nào là lại “hứng gạch” tơi bời, để lại 1 ấn tượng không mấy tốt đẹp trong lòng công chúng.

Hwang Jae Gyun tích cực tham gia nhiều show, hầu như lần nào cũng có những động thái nhắm vào Jiyeon. Thậm chí, cựu cầu thủ này còn không ngần ngại úp mở đổ lỗi cho vợ cũ. Hồi cuối tháng 1, Hwang Jae Gyun xuất hiện trên chương trình The Manager (đài MBC) và tiết lộ rằng anh đã mơ ước có những đứa con. Từ đây, công chúng nhận định nam cầu thủ ngầm ám chỉ Jiyeon không sinh con, làm cho cuộc hôn nhân tan vỡ. Chỉ sau đó đúng 2 ngày, Hwang Jae Gyun lại tiếp tục gây sóng gió với màn lộ diện trong talk show Zzanbro do MC Shin Dong Yup làm chủ xị. Tại đây, anh tiết lộ chuyện đã kết hôn với mối tình đầu (Jiyeon) kèm theo tiếng thở dài thườn thượt khi nhắc tới vợ cũ. Qua hành động thở dài, nam cầu thủ lại 1 lần nữa úp mở đổ lỗi cho mỹ nhân T-ara.

Hwang Jae Gyun liên tục ngầm chỉ trích Jiyeon trên sóng truyền hình hậu ly hôn. Ảnh: Naver

Ở chiều ngược lại, Jiyeon tập trung vào các hoạt động cùng nhóm T-ara và chưa từng đưa ra bất kỳ phát ngôn nào về cuộc hôn nhân tan vỡ của mình với Hwang Jae Gyun.

Đáng nói, Hwang Jae Gyun dính phốt phản bội Jiyeon, vốn được xem là 1 trong những nguyên nhân chính khiến cuộc hôn nhân với mỹ nhân T-ara tan vỡ. Ấy vậy mà anh lại liên tục ẩn ý trách móc vợ cũ trên sóng truyền hình, trong khi đàng gái luôn giữ im lặng. Từ đây, cựu cầu thủ họ Hwang đã hứng trọn “cơn mưa gạch đá” từ công chúng. Nhiều khán giả nhận xét, Hwang Jae Gyun nhỏ nhen, không đáng mặt đàn ông và chỉ đáng “xách dép” cho Jiyeon.

Không chỉ liên tục hứng “gạch đá” vì có những phát ngôn thiếu suy nghĩ, Hwang Jae Gyun còn tụt cân nghiêm trọng dẫn tới xuống sắc “không phanh”. Thời gian qua, chồng cũ Jiyeon liên tục lộ diện với vẻ ngoài gầy gò đến mức khó lòng nhận ra. Gương mặt anh ở thời điểm hiện tại trông vô cùng hốc hác, mất đi hoàn toàn sự phong độ cùng vẻ nam tính, quyến rũ vốn có. Việc sụt cân quá đà không chỉ khiến cựu cầu thủ bóng chày trở nên kém sắc, thiếu sức sống mà còn làm cho anh trông già đi cả chục tuổi.

Hậu ly hôn Jiyeon, Hwang Jae Gyun bỗng trở nên gầy gò, xuống cấp nhan sắc tới mức không thể nhận ra nổi (hình trái). Nhìn hình ngày ấy - bây giờ của chồng cũ Jiyeon, nhiều khán giả đã không tin đây cùng là 1 người. Ảnh: Naver

Jiyeon - Hwang Jae Gyun chính thức nên vợ nên chồng sau đám cưới hoành tráng tổ chức vào ngày 10/12/2022. Được biết, cặp đôi về chung nhà chỉ sau khoảng 1 năm hẹn hò.

Tới tháng 6/2024, tin đồn Jiyeon - Hwang Jae Gyun rạn nứt bắt đầu xuất hiện trên khắp mạng xã hội xứ kim chi. Ngay giữa lúc tin đồn đang âm ỉ, Hwang Jae Gyun đã bị bắt gặp uống rượu xuyên đêm với gái lạ tại 1 quán bar. Hành động này được cho là “giọt nước tràn ly” khiến mỹ nhân T-ara quyết định đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân của mình. Và đến tháng 10/2024, cặp đôi xác nhận “đường ai nấy đi”, chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân ngắn ngủi kéo dài 2 năm.

Hình ảnh Hwang Jae Gyun tiệc tùng thâu đêm bên bạn bè và 1 cô gái lạ mặt từng gây xôn xao cõi mạng. Ảnh: X