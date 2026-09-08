Động thái của Duy Mạnh gây xôn xao.

Mới đây, Duy Mạnh đã chia sẻ một dòng trạng thái đầy cảm xúc về quê hương, kèm video ca khúc do chính anh sáng tác và trình bày. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ viết: "Mẹ ơi! Con chỉ mong lúc này, mơ ước của con là được trở về quê hương! Quý vị thưởng thức bài hát 'Con mong được trở về'!".

Động thái này nhanh chóng nhận được nhiều bình luận từ khán giả. Một số người cho rằng ca khúc ẩn chứa nhiều tầng ý nghĩa, đồng thời bày tỏ sự đồng cảm với tâm trạng của nam ca sĩ. "Thật nhiều ý nghĩa và sâu xa", một tài khoản bình luận. Người khác suy đoán: "Bài hát này Duy Mạnh muốn tặng người em thân thiết". Trong khi đó, có ý kiến viết: "Đúng là đi đâu làm gì thì cội nguồn quê hương, anh em gia đình bạn bè vẫn là nơi ta muốn trở về nhất".

Duy Mạnh mới chia sẻ dòng trạng thái thu hút sự chú ý

Duy Mạnh sinh năm 1975 tại Hải Phòng, trưởng thành trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Anh từng theo học piano tại Nhạc viện TP.HCM trước khi trở thành ca sĩ, nhạc sĩ được biết đến rộng rãi với loạt ca khúc như Kiếp đỏ đen, Tình em là đại dương, Hãy về đây bên anh, Anh nhớ em vô cùng, Dù biết ta không còn nhau...

Ở tuổi 51, Duy Mạnh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và cho thấy sự linh hoạt trong âm nhạc. Nam ca sĩ cho biết bản thân sống đơn thuần bằng nghề, không quá lo lắng chuyện "hết thời". Nam ca sĩ cho biết dù từng thử kinh doanh nhưng không thành công, anh vẫn cảm thấy vui vì được sống với công việc âm nhạc và có thể làm những điều mình yêu thích.

Ở tuổi ngoài 50, Duy Mạnh vẫn duy trì hoạt động ca hát và sáng tác đều đặn

Thời gian gần đây, Duy Mạnh cũng dành nhiều sự quan tâm cho con gái Cầm, người đang theo đuổi con đường ca hát. Tháng 6/2026, anh sáng tác ca khúc Bắt đền cho con gái và xuất hiện trong MV với vai trò khách mời. Duy Mạnh nói anh cảm thấy an lòng khi con gái trưởng thành và nghiêm túc với nghệ thuật.