HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Duy Mạnh: "Con chỉ mong lúc này, mơ ước của con là được trở về quê hương"

PV
|

Động thái của Duy Mạnh gây xôn xao.

Mới đây, Duy Mạnh đã chia sẻ một dòng trạng thái đầy cảm xúc về quê hương, kèm video ca khúc do chính anh sáng tác và trình bày. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ viết: "Mẹ ơi! Con chỉ mong lúc này, mơ ước của con là được trở về quê hương! Quý vị thưởng thức bài hát 'Con mong được trở về'!".

Động thái này nhanh chóng nhận được nhiều bình luận từ khán giả. Một số người cho rằng ca khúc ẩn chứa nhiều tầng ý nghĩa, đồng thời bày tỏ sự đồng cảm với tâm trạng của nam ca sĩ. "Thật nhiều ý nghĩa và sâu xa", một tài khoản bình luận. Người khác suy đoán: "Bài hát này Duy Mạnh muốn tặng người em thân thiết". Trong khi đó, có ý kiến viết: "Đúng là đi đâu làm gì thì cội nguồn quê hương, anh em gia đình bạn bè vẫn là nơi ta muốn trở về nhất".

Duy Mạnh: "Con chỉ mong lúc này, mơ ước của con là được trở về quê hương" - Ảnh 1.

Duy Mạnh mới chia sẻ dòng trạng thái thu hút sự chú ý

Duy Mạnh sinh năm 1975 tại Hải Phòng, trưởng thành trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Anh từng theo học piano tại Nhạc viện TP.HCM trước khi trở thành ca sĩ, nhạc sĩ được biết đến rộng rãi với loạt ca khúc như Kiếp đỏ đen, Tình em là đại dương, Hãy về đây bên anh, Anh nhớ em vô cùng, Dù biết ta không còn nhau...

Ở tuổi 51, Duy Mạnh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và cho thấy sự linh hoạt trong âm nhạc. Nam ca sĩ cho biết bản thân sống đơn thuần bằng nghề, không quá lo lắng chuyện "hết thời". Nam ca sĩ cho biết dù từng thử kinh doanh nhưng không thành công, anh vẫn cảm thấy vui vì được sống với công việc âm nhạc và có thể làm những điều mình yêu thích.

Duy Mạnh: "Con chỉ mong lúc này, mơ ước của con là được trở về quê hương" - Ảnh 2.

Ở tuổi ngoài 50, Duy Mạnh vẫn duy trì hoạt động ca hát và sáng tác đều đặn

Thời gian gần đây, Duy Mạnh cũng dành nhiều sự quan tâm cho con gái Cầm, người đang theo đuổi con đường ca hát. Tháng 6/2026, anh sáng tác ca khúc Bắt đền cho con gái và xuất hiện trong MV với vai trò khách mời. Duy Mạnh nói anh cảm thấy an lòng khi con gái trưởng thành và nghiêm túc với nghệ thuật.

Tài sản 50 tỷ ở Việt Nam của Tuấn Hưng
Tags

Duy Mạnh

quê hương

ca sĩ

âm nhạc

gia đình

sao Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền 49 tuổi và 9 cán bộ bảo vệ rừng

Quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền 49 tuổi và 9 cán bộ bảo vệ rừng

02:44
Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

01:29
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

01:38
SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

01:25
VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

01:13
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Range Rover ra mắt phiên bản thuần điện đầu tiên trong dòng SUV đầu bảng: Đi 600 km/sạc

Range Rover ra mắt phiên bản thuần điện đầu tiên trong dòng SUV đầu bảng: Đi 600 km/sạc

01:23
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại