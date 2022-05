Cáo trạng của Viện KSND Tối cao thể hiện, ngày 22/9/2016, Nguyễn Hữu Tài đến Công an quận Tây Hồ đầu thú về hành vi cùng đồng phạm bắt giữ và đánh anh Nguyễn Công Thành xảy ra ngày 19/9/2016 tại phường Yên Phụ (Tây Hồ, Hà Nội).

Tối cùng ngày, Tài bị đưa vào nhà tạm giữ Công an quận Tây Hồ . Do lo sợ Tài bị xử lý, người nhà của Tài đã nhờ ông Phùng Văn Bảy (chú họ của bị can Phùng Anh Lê) kết nối giúp cho Tài được hòa giải với bị hại, không bị xử lý.

Ông Bảy đặt vấn đề và được bị can Lê đồng ý giúp với yêu cầu phải đưa cho Lê 110 triệu đồng để hòa giải, bồi thường. Nhận tiền, ông Lê đã chỉ đạo bị can Nguyễn Đức Châu (cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự) gọi Vũ Công Ngọc (cựu Đội phó Đội CSHS) mang hồ sơ đến báo cáo Lê việc tạm giữ Nguyễn Hữu Tài. Sau đó, ông Lê chỉ đạo Lê Đình Trung (cựu Đội phó Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp) bàn giao Tài cho Vũ Công Ngọc để tha cho về không có căn cứ, không có quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ theo thủ tục tố tụng hình sự.