Công an TP Hà Nội tối ngày 4/9 cho biết, Công an quận Tây Hồ đã bắt giữ đối tượng truy nã Dương Văn Dũng (SN 1960; HKTT: Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội) sau 30 năm lẩn trốn.

Theo điều tra, vào tháng 4 năm 1994, Dương Văn Dũng cùng đồng bọn đã có hành vi Cưỡng đoạt tài sản. Sau khi gây án, Dũng bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 15/8/1994, CATP Hà Nội đã ra Lệnh truy nã đối với Dương Văn Dũng. Đối tượng sau đó đã trốn đến nhiều tỉnh, thành phố, đi thuê nhà, mua nhà rồi lại bán nhà, di chuyển chỗ ở nhiều nơi.

Đối tượng truy nã Dương Văn Dũng bị bắt - Ảnh: CA Hà Nội

Dũng sống khép kín, hạn chế tối đa việc giao tiếp, quan hệ và tạo cho mình nhiều vỏ bọc khác nhau để trốn tránh cơ quan Công an. Tuy nhiên, chuỗi thời gian 30 năm lẩn trốn truy nã của Dũng đã dừng lại khi bị Công an quận Tây Hồ phát hiện.

Đến ngày 31/8/2024, tại phường An Khánh, TP Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ đã phối hợp với Công an TP Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp bắt giữ Dương Văn Dũng khi đối tượng đang lẩn trốn tại đây.

Hiện Công an quận Tây Hồ đã di lý Dương Văn Dũng ra Hà Nội và bàn giao đối tượng đến Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội để điều tra, xử lý theo quy định.