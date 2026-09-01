Dương Tử bị vạch mặt

Công chúng ngày càng đánh mất thiện cảm với Dương Tử.

Giải thưởng Truyền hình Kim Ưng lần thứ 33 (2026) hiện đang là một trong những sự kiện văn hóa nghệ thuật thu hút sự quan tâm lớn của khán giả và truyền thông Trung Quốc. Ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Thị hậu), danh sách đề cử gồm Mã Y Lợi, Nhậm Tố Tịch, Diêm Ni, Dương Tử, Ngô Việt và Tống Giai. Tuy nhiên, mới đây theo Sina, một sự cố truyền thông bất ngờ ngay trước thềm lễ trao giải đã khiến cư dân mạng xứ Trung đổ dồn sự chú ý vào phía ê-kíp của Dương Tử với nghi vấn "chạy bài seeding" nhận giải từ trước.

Dương Tử được đề cử giải Thị hậu với Cây Sinh Mệnh

Theo kế hoạch ban đầu từ Ban tổ chức, các hoạt động bế mạc và đêm trao giải Kim Ưng lần thứ 33 dự kiến sẽ diễn ra vào tối ngày 30/8/2026. Tuy nhiên, do tình hình thiên tai nghiêm trọng xảy ra bất ngờ tại khu vực Tây Tạng, Đài truyền hình Hồ Nam và Ban tổ chức đã ra thông báo khẩn cấp hoãn toàn bộ lịch trình trao giải sang tháng sau nhằm ưu tiên tinh thần "Nhân dân là trên hết, tính mạng là trên hết". Hàng loạt chương trình giải trí lớn của nhà đài cũng đồng loạt lùi lịch phát sóng.

Chuyện không có gì đáng nói nếu như vào đúng tối ngày 30/8 và sáng ngày 31/8, hàng loạt tài khoản marketing, blogger giải trí lớn trên Weibo không đồng loạt đăng tải thông báo chúc mừng Dương Tử đoạt giải Thị hậu Kim Ưng lần thứ 33 với vai diễn Bạch Cúc trong bộ phim Cây Sinh Mệnh.

Sự trùng hợp "đúng quy trình" này ngay lập tức làm dấy lên làn sóng nghi vấn. Thực tế là lễ trao giải còn chưa được tổ chức, cúp vàng chưa có chủ, nhưng các bài viết tâng bốc, chúc mừng chiến thắng của Dương Tử đã "gõ cửa" bảng tin của cư dân mạng. Sự việc nhanh chóng bùng nổ thành một scandal truyền thông. Trên các nền tảng mạng xã hội như Weibo và đặc biệt là các topic thảo luận trên Xiaohongshu (Tiểu Hồng Thư), cư dân mạng đã tràn vào để lại hàng nghìn bình luận chỉ trích, mỉa mai ê-kíp của nữ diễn viên.

Một bài seeding khác

Một số bình luận nổi bật:

- Lễ trao giải bị hoãn vì thiên tai, nhưng bài seeding nhận giải của tư bản thì không hoãn được đúng không?

- Dương Tử đã dọn đường sẵn để ẵm giải Thị hậu rồi, bảo sao ban tổ chức đổi luật nâng tỷ trọng chuyên môn lên mà cô ấy vẫn tự tin thế

- Công nhận cô ta dư tiền thật. Không biết 1 năm tốn bao nhiêu tiền marketing, mà chạy được số lượng lớn tới như vậy.

- Giống y hệt lần nhận giải Bạch Ngọc Lan lúc trước, lễ trao giải còn chưa tới phần trao Thị Hậu, mà Weibo đã có tin thông báo cô ta ẳm giải luôn rồi...

- Sao Kim Ưng không gửi giải qua bưu điện tới nhà cô ta luôn đi? Cần gì trao giải nữa, lừa dối khán giả

- Mặt dày vô địch. Nếu Olympic có phần thi hạng mục mặt dày, cử cô ta thi thì nước ta phải vô địch ít nhất là 20 lần

- Tôi mắc cười nhất là, tuy giải thưởng chưa trao nhưng các thông báo cô ta ẳm giải đã gửi tới nick của các fan đối thủ cô ta

Dương Tử trong Cây Sinh Mệnh

Nhiều người cho rằng đây chính là bằng chứng cho thấy việc các giải thưởng lớn bị thao túng bởi dòng vốn tư bản và các chiêu trò truyền thông. Dù Cây Sinh Mệnh lgiành tới 7 đề cử tại mùa giải năm nay, màn "lỡ tay" này của dàn blogger đã đẩy Dương Tử vào thế vô cùng bẽ bàng, càng làm giảm đi tính thuyết phục và uy tín của cô.

Sự mỉa mai của công chúng hoàn toàn có cơ sở khi nhìn lại Giải thưởng Bạch Ngọc Lan diễn ra vào cuối tháng 6/2026 trước đó. Dương Tử cũng chạm tay vào chiếc cúp Thị hậu Bạch Ngọc Lan nhờ Cây Sinh Mệnh, tạo nên một cuộc tranh luận nảy lửa. Khán giả chỉ ra rằng Cây Sinh Mệnh khi lên sóng bị coi là một cú "ngã ngựa" về số liệu với rating lẹt đẹt, còn diễn xuất của Dương Tử bị chê khoa trương, gồng cứng và đài từ kém. Đáng nói hơn, kết quả giải thưởng đã bị rò rỉ từ sớm trên mạng xã hội, trùng khớp hoàn toàn với việc nữ diễn viên lộ trạng thái tự tin tại tiệc đề cử, khiến công chúng khẳng định giải thưởng này đã được thế lực tư bản đứng sau "cơ cấu" sẵn.

Dương Tử nhận giải Bạch Ngọc Lan

Giải Kim Ưng vốn dĩ là giải thưởng mang tiếng thị phi nhất trong "Tam đại giải thưởng truyền hình" của Trung Quốc vì cơ chế đổi luật liên tục và từng có tiền lệ trao giải cho người không xứng đáng. Điển hình như Địch Lệ Nhiệt Ba năm 2018 chiến thắng nhờ vai diễn trong phim Lý Huệ Trân Xinh Đẹp, vượt nhiều tên tuổi lớn có diễn xuất được công nhận như Tôn Lệ, Lưu Đào hay Ân Đào. Năm đó, ban tổ chức đổi luật xét giải dựa trên lượng phiếu bầu của khán giả, khiến dư luận cho rằng có sự hậu thuận và dùng tiền hay "kim chủ" để thao túng kết quả.

Vì vậy, khi kết hợp với phốt "lỡ tay" đăng bài chúc mừng sớm khi lễ trao giải bị hoãn vì thiên tai, Cnet càng có căn cứ để tin rằng giải thưởng Thị hậu năm nay đã được "cơ cấu" sẵn. Biệt danh "Thủy hậu" (Thị hậu chứa đầy nước/mua giải) hiện đang bị gán cho Dương Tử trên khắp các diễn đàn.

Về Cây Sinh Mệnh, phim lấy bối cảnh vùng cao nguyên khắc nghiệt tại Thanh Hải vào thập niên 1990. Cốt truyện phim tập trung phản ánh cuộc chiến bảo vệ môi trường sinh thái đầy cam go và khốc liệt trước nạn săn trộm động vật hoang dã lẫn khai thác khoáng sản trái phép. Trong dự án này, Dương Tử đảm nhận vai nữ chính Bạch Cúc - một cô gái mồ côi có số phận kiên cường, lớn lên trở thành nữ cảnh sát tuần tra bảo vệ rừng độc lập và dũng cảm. Đồng hành cùng cô là Đa Kiệt do Hồ Ca thủ vai - một vị huyện phó kiêm đội trưởng tuần tra núi quả cảm, người dẫn dắt lực lượng bảo vệ rừng và sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng để giữ gìn sự bình yên cho vùng đất hoang dã.