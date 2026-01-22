Dương Tử bị hủy hoại vì Triệu Lệ Dĩnh

Theo 163, bộ phim truyền hình Cây Sinh Mệnh của Dương Tử sẽ tiếp sóng trên khung giờ vàng của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV8 ngay sau khi bộ phim Tiểu Thành Đại Sự do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính kết thúc. Vốn dĩ, việc phát sóng trên CCTV8 là một may mắn, nhưng giờ đây với sự thất bại của Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử có thể bị hủy hoại hết lợi thế.

Theo đó, việc phát sóng trên khung giờ vàng của đài CCTV8 thường đảm bảo bộ phim có tỷ suất người xem trên 2%. Cuối năm 2025, rating của kênh CCTV8 đạt trung bình tới gần 2,5% thuộc mức cao. Tuy nhiên, đầu năm 2026, khi phim Tiểu Thành Đại Sự lên sóng, rating trung bình tụt xuống khoảng 1,7% - 1,8%. Tỷ suất người xem mở đầu khung giờ cũng tụt xuống dưới 1%. Đây là khởi đầu bất lợi với phim chiếu sau là Cây Sinh Mệnh.

Phim của Triệu Lệ Dĩnh rating cắm đầu lao dốc để lại cục diện khó khăn cho Dương Tử

Cây Sinh Mệnh cũng thuộc dạng phim khó xem khi nói về cuộc chiến chống lâm tặc, là hành trình đầy gian nan của nữ cảnh sát Bạch Cúc (Dương Tử) trên cao nguyên Tây Tạng khắc nghiệt, nơi cô cùng đội tuần tra núi do Đa Kiệt (Hồ Ca) dẫn đầu, bảo vệ thiên nhiên. Theo những người từng thưởng thức trước bộ phim cho biết tác phẩm có chất lượng tốt, nhưng được sản xuất theo hướng phim tài liệu vì vậy sẽ khó tiếp cận với khán giả đại chúng hơn.

Có thể nói, Cây Sinh Mệnh của Dương Tử không chỉ gặp khó khăn xuất phát từ chính tính đề tài phim mà còn từ người chị đồng nghiệp Triệu Lệ Dĩnh. Việc rating sụt giảm sẽ khiến khán giả không có thói quen hay mong muốn chờ đón phim ở kênh CCTV8 và khiến những tập đầu của Cây Sinh Mệnh gặp gian nan trong việc nâng cao tỷ suất khán giả. Sau đó, phim còn vấp phải thử thách lớn khi níu chân khán giả ở lại với đề tài chống lâm tặc.

Cây Sinh Mệnh do Dương Tử đóng chính phải nhận lại nền rating thấp kỷ lục từ đàn chị

Mặt khác, Cây Sinh Mệnh được cho là sẽ lên sóng vào dịp cuối năm khi người dân bận rộn về quê và mua sắm Tết. Rất có thể, Dương Tử sẽ trở thành Triệu Lệ Dĩnh thứ hai khi phim không thể thu hút người xem và sụt giảm về mặt rating.

Tuy nhiên, khác với Triệu Lệ Dĩnh không còn dự án nào chờ chiếu, Dương Tử sắp tới sẽ có liên tiếp ba tác phẩm là Cây Sinh Mệnh, Gia Nghiệp (đổi tên thành Trinh Nương Truyện) và Hoa Ngọc Lan Nở Người Lại Đến lần lượt lên sóng trên CCTV. Vì vậy, dù Cây Sinh Mệnh không đạt hiệu quả chiếu như kỳ vọng, Dương Tử vẫn có cơ hội làm lại. Ngược lại, Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa có tác phẩm mới, do đó, lần thất bại này khiến cô và người hâm mộ trọng thương nặng.