Dương Trần Nghĩa trở lại cùng Picker Band, kể những câu chuyện đời chân thật không che đậy

Chiều 15/4 tại Hà Nội, ban nhạc Picker Band chính thức ra mắt công chúng cùng EP đầu tay mang tên Lạc Mất Bản Đồ. Sự xuất hiện của nhóm được xem là một điểm nhấn khác biệt giữa thị trường âm nhạc khi theo đuổi mô hình “Authentic Band” – nơi các thành viên đều là nhạc công thực thụ, trình diễn trực tiếp bằng nhạc cụ.

Theo chia sẻ tại họp báo, Picker Band lựa chọn Rock và Soft Rock làm ngôn ngữ chủ đạo nhưng không hướng đến sự phô trương hay ồn ào. Âm nhạc của nhóm mang màu sắc mộc mạc, chất phác và giàu tính tự sự phản ánh góc nhìn của những người đàn ông đã đi qua đủ thăng trầm trong cuộc sống.

Picker Band

Dẫn dắt nhóm là thủ lĩnh Hùng Cường – người sáng lập và định hình tinh thần âm nhạc cho band. Đồng hành cùng anh là giọng ca Dương Trần Nghĩa, nhân tố đảm nhận vai trò truyền tải cảm xúc với chất giọng giàu trải nghiệm. Cả hai cùng xây dựng Picker Band không chỉ là một nhóm nhạc mà là nơi những câu chuyện đời được kể lại bằng âm thanh nguyên bản, không che đậy.

Đội hình 6 thành viên của Picker Band còn có Hoàng Anh Minh (keyboard), Hòa Ất (guitar chính), Hữu Hoàng (guitar phụ, vocal phụ) và An Thiện (bass). Mỗi người mang một màu sắc riêng từ những nghệ sĩ đã trải qua nhiều biến cố cuộc sống đến các thành viên trẻ đang trong hành trình khẳng định bản thân. Sự kết hợp này tạo nên một tổng thể vừa giàu chiều sâu, vừa có sức trẻ và sự chuyển động.

Picker Band biểu diễn trong buổi ra mắt.

EP Lạc Mất Bản Đồ gồm 3 ca khúc được xây dựng như một hành trình cảm xúc xuyên suốt. Từ cảm giác lạc lối đối diện với tổn thương cho đến sự chấp nhận và bước tiếp, các ca khúc liên kết với nhau như ba chương của một câu chuyện. Ca khúc chủ đề cùng tên được xem là điểm nhấn mang tinh thần trực diện, gai góc nhưng vẫn có những khoảng lặng nội tâm.

Đại diện nhóm cho biết, thông điệp “những người đàn ông trở lại” không chỉ là khẩu hiệu mà là sự xác quyết về hành trình cá nhân của mỗi thành viên.