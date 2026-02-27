Đường tới sân bay Long Thành

Theo kế hoạch, sân bay Long Thành sẽ khai thác thương mại từ ngày 11/6. Dự kiến khoảng 80% chuyến bay quốc tế và 10% chuyến bay nội địa từ sân bay Tân Sơn Nhất sẽ chuyển sang sân bay mới này.

Quãng đường từ trung tâm TP.HCM tới sân bay Long Thành khoảng 40 km, hiện một loạt tuyến đường bộ kết nối TP.HCM và Đồng Nai đã cơ bản hoàn thiện. TP.HCM và Đồng Nai đang cấp tập đầu tư nhiều tuyến metro, một số tuyến đường thủy cũng được đề xuất.

Mọi ngã đường đang đổ về sân bay Long Thành

Để kết nối giữa TP.HCM với sân bay Long Thành hiện có khoảng 8 tuyến đường bộ, trong đó có 3 cao tốc. Các tuyến đường này đều có lộ trình hoàn thiện đồng thời khi sân bay Long Thành đi vào khai thác thương mại năm 2026 này.

Nhiều tuyến đường về sân bay Long Thành sẽ kịp thông khi sân bay vận hành thương mại chính thức tháng 6/2026.

Trong đó, tuyến quan trọng nhất là cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, với chiều dài gần 55 km, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Long Thành xuống khoảng 40 - 50 phút (trong điều kiện giao thông bình thường).

Hiện dự án mở rộng tuyến cao tốc TP.HCM- Long Thành - Dầu Giây lên 8 - 10 làn xe phía Đồng Nai đang đẩy nhanh hoàn thành. Phía TP.HCM có phần chậm vì vướng giải phóng mặt bằng tại 2 phường Long Trường và Long Phước.

Bộ Xây dựng vừa ban hành kết luận của Thứ trưởng Phạm Minh Hà, yêu cầu chủ đầu tư là Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam thúc đẩy tiến độ và chất lượng của dự án. Kết luận khẳng định dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành là tuyến giao thông huyết mạch, kết nối sân bay Long Thành với TP.HCM và các tỉnh lân cận, phải đảm bảo khai thác hiệu quả khi sân bay đi vào hoạt động.

Theo kế hoạch, dự án này sẽ hoàn thành vào tháng 12/2026.

Một hạng mục giải tỏa áp lực giao thông để giảm thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM sân bay Long Thành qua cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây là nút giao An Phú. Đến hiện tại, dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng, đã đưa một số hạng mục vào vận hành là 2 hầm chui và cầu vượt. Toàn bộ dự án sẽ hoàn thành ngay quý II năm nay.

Cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây là tuyến đường chính đáp ứng di chuyển giai đoạn đầu khi sân bay Long Thành vận hành.

Quốc lộ 51 cũng là tuyến chính kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành từ khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu. Tuyến đường này đang gánh lượng xe quá lớn, tuy nhiên, khi cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đưa vào khai thác, quốc lộ 51 sẽ giảm áp lực nên hướng khách đi qua tuyến này cũng sẽ rút ngắn bớt thời gian.

Theo cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, khách từ TP.HCM tới sân bay Long Thành sẽ đi tới nút giao với quốc lộ 51 rẽ vào quốc lộ này để tới đường T1 - một trong những tuyến đường kết nối thẳng vào sân bay Long Thành.

Cũng từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, khách từ TP.HCM không nhập vào quốc lộ 51 thì có thể đi thẳng tiếp tới đoạn giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để kết nối đường T1.

Hiện 2 tuyến T1 và T2 nối thẳng vào sân bay Long Thành đã hoàn thiện. Nút giao đường T1 với quốc lộ 51 cũng cơ bản hoàn thành. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cũng đưa một phần vào khai thác dịp Tết Bính Ngọ. Nên khi sân bay Long Thành khai thác thương mại, khách từ trung tâm TP.HCM sẽ thuận lợi di chuyển theo các tuyến đường này, giảm thời gian khá nhiều so với đi qua quốc lộ 51.

Nút giao An Phú đã đưa một số hạng mục vào khai thác ngày 15/1.

Toàn bộ dự án sẽ hoàn thiện ngay tháng 6 tới rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đến sân bay Long Thành qua cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Một tuyến đường thuận lợi từ TP.HCM đến sân bay Long Thành là Vành đai 3 TP.HCM. Tuyến đường này đã thông xe kỹ thuật ngày 15/1, TP.HCM đặt mục tiêu đưa vào khai thác ngay tháng 6 này.

Hiện cầu Nhơn Trạch và đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai dài 11 km đã thông xe kỹ thuật. Từ Vành đai 3, xe cộ sẽ kết nối với tỉnh lộ 25B kéo dài từ trung tâm Nhơn Trạch cũ để tới quốc lộ 51 tới sân bay.

Tỉnh lộ 25B dài hơn 9,2 km đang được Đồng Nai mở rộng, sẽ hoàn thành vào tháng 6.

Cũng từ Vành đai 3, khách có thể kết nối thẳng tới đường T1 để tới cổng số 1 sân bay Long Thành qua tỉnh lộ 25C. Tuyến đường 8 làn xe này cũng đang hoàn thiện, dự kiến xong đúng tháng 6, kịp với thời gian vận hành của sân bay Long Thành.

Một hướng khác là cao tốc Bến Lức - Long Thành. Tuyến đường này đang chờ cầu Phước Khánh – công trình cầu dây văng vượt sông Soài Rạp nối TP.HCM và Đồng Nai hoàn thiện, sẵn sàng khai thác quý II năm nay.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã sẵn sàng.

Khi hoàn thành, cao tốc Bến Lức-Long Thành sẽ tạo sự kết nối liên thông giữa các trục giao thông huyết mạch gồm cao tốc TP.HCM - Trung Lương, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Vành đai 3 TP.HCM, thuận lợi di chuyển từ miền Tây đi Đồng Nai và sân bay Long Thành.

Ngoài ra, khách từ TP.HCM, Tây Ninh, Đồng bằng sông Cửu Long đi sân bay Long Thành còn có hướng Xa lộ Hà Nội qua quốc lộ 1, cầu Đồng Nai.

Người dân, du khách từ TP.HCM đi Đồng Nai tới sân bay Long Thành còn có thể theo hướng phà Cát Lái kết hợp với Vành đai 2 và các trục hướng tâm của TP.HCM. Khu vực này có cầu Cát Lái cũng đã thi công, cùng với cầu Phú Mỹ 2 hoàn thành trong vài năm tới.

Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết TP.HCM đã phối hợp chặt chẽ với Đồng Nai và các địa phương trong vùng để thúc đẩy các dự án giao thông trọng điểm, bảo đảm hình thành mạng lưới kết nối đồng bộ khi sân bay đi vào khai thác.

TP.HCM hiện có loạt dự án phục vụ kết nối, như Vành đai 4, Vành đai 3, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và mở rộng Tỉnh lộ 25.

Hạng mục cuối cùng trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành là cầu Phước Khánh đang giai đoạn hoàn thiện.

Dự kiến đến năm 2026, vùng Đông Nam Bộ hoàn thành khoảng 394/598 km đường vành đai và cao tốc; đến năm 2028 cơ bản hoàn thiện khung hạ tầng giao thông toàn vùng theo quy hoạch.

Cấp tập xây dựng metro

Từ năm 2025 đến nay, TP.HCM và Đồng Nai chạy đua thực hiện các dự án giao thông kết nối 2 địa phương và sân bay Long Thành. Ngoài loạt đường bộ cơ bản hoàn thành, các tuyến đường sắt đô thị nối sân bay cũng vào giai đoạn nước rút.

Trong phiên họp chuyên đề ngày 6/2 vừa qua, HĐND TP.HCM đã thông qua nghị quyết để tỉnh Đồng Nai thực hiện dự án kéo dài tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Trước đó, HĐND TP.HCM cũng đã thông qua danh mục bổ sung dự án này theo Nghị quyết 188 của Quốc hội, về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại TP Hà Nội và TP.HCM.

TP.HCM và Đồng Nai đang cấp tập đầu tư giao thông kết nối 2 địa phương và sân bay Long Thành.

Dự án kéo dài Metro số 1 từ ga cuối Bến xe Suối Tiên (TP.HCM) đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành có tổng chiều dài khoảng 41,4km, có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 60.261,8 tỷ đồng. Tỉnh Đồng Nai dự kiến thực hiện ngay trong năm 2026 và hoàn thành khai thác năm 2029.

Riêng TP.HCM phấn đấu hoàn thành 3 tuyến metro kết nối sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất chậm nhất đến 2030.

Hiện Metro số 2 đoạn Bến Thành-Tham Lương đã khởi công xây dựng. Lãnh đạo Sở Xây dựng TP.HCM cho biết tuyến metro Bến Thành-Thủ Thiêm đang chuẩn bị khởi công và khoảng giữa năm nay sẽ khởi công đường sắt Thủ Thiêm-Long Thành.

Ngày 23/2, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trường Hải (THACO) cho biết, trong năm nay doanh nghiệp ngoài tăng tốc thi công Metro Bến Thành - Tham Lương, sẽ khởi công tuyến Metro Bến Thành - Thủ Thiêm và Metro Thủ Thiêm - Long Thành, với mục tiêu "hoàn thành, khai thác đồng bộ vào năm 2030".

Trong đó, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành được nghiên cứu dài khoảng 48 km, gồm 42 km tuyến chính và đường dẫn depot, tổng mức đầu tư hơn 84.000 tỷ đồng (gần 3,5 tỷ USD). TP.HCM và Đồng Nai đã thống nhất giao TP.HCM có thẩm quyền thực hiện dự án. THACO là nhà đầu tư đề xuất triển khai.

Đến 2030, sẽ có các tuyến metro kết nối từ sân bay Tân Sơn Nhất, trung tâm TP.HCM đến sân bay Long Thành.

Còn Metro Bến Thành - Thủ Thiêm UBND TP.HCM đã chấp thuận giao THACO nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Khi metro số 2 từ Tham Lương - Bến Thành và Bến Thành - Thủ Thiêm hoàn thành, khách thuận tiện di chuyển từ Tân Sơn Nhất về trung tâm đến ga Thủ Thiêm. Từ đây tiếp tục di chuyển đến sân bay Long Thành theo đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Theo Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành có chiều dài khoảng 42 km, tốc độ thiết kế 120 km/giờ, dự kiến đưa hành khách từ Thủ Thiêm tới Long Thành chỉ trong khoảng 20 - 25 phút mà không cần xa cá nhân khác.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, thành phố xác định 3 hành lang giao thông chính kết nối sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất. Thứ nhất là tuyến metro số 2 và tuyến Thủ Thiêm - Long Thành.

Hành lang thứ hai là tuyến Metro số 6 - Thủ Thiêm - Long Thành và thứ ba tập trung kết nối Metro số 6 với Metro số 1, khi tuyến này đã được kéo dài đến trung tâm hành chính mới tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành.

Theo kế hoạch, sân bay Long Thành vận hành thương mại tháng 6/2026.

Trong thời gian chờ metro hoàn thiện, từ năm 2026, vùng Đông Nam Bộ hoàn thành khoảng 394/598 km đường vành đai và cao tốc; các tuyến này đều có kết nối với sân bay Long Thành.

TP.HCM cũng đưa tuyến Metro số 3 nối Vũng Tàu - Bà Rịa - Phú Mỹ vào danh sách các dự án metro ưu tiên đầu tư hoàn thiện trước 2035, sẽ kết nối sân bay Long Thành và các khu vực dọc tuyến với trung tâm phường Vũng Tàu.

Chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển cho rằng yêu cầu cấp bách để kết nối hiện nay là hoàn thiện nhanh các tuyến vành đai, cao tốc. Ông nói bất kỳ dự án nào cũng cần thời gian để vận hành ổn định, và sân bay Long Thành khi xây dựng xong, dự kiến năm 2027, 2028 mới đạt hiệu suất khai thác cao.

Đây cũng là thời điểm nhiều dự án lớn tại TP.HCM như Vành đai 3, mở rộng cao tốc Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã vận hành, tạo nên bộ khung giao thông kết nối.

Để hỗ trợ khách bay nối chuyến giữa quốc nội và quốc tế trước mắt, TP.HCM đã tính đến giai đoạn đầu tổ chức các tuyến xe buýt, đảm bảo thuận tiện và hiệu quả.