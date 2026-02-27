Tổ chức hàng trăm mũi thi công sân bay Long Thành

Theo Ban Quản lý dự án Long Thành, hiện toàn công trường đang huy động hơn 15.000 chuyên gia, kỹ sư, công nhân cùng gần 3.000 thiết bị, tổ chức hàng trăm mũi thi công song song. Tất cả gói thầu đều được điều hành theo nguyên tắc lấy mốc vận hành tháng 6-2026 làm trung tâm, ưu tiên xử lý dứt điểm các điểm giao cắt, chồng lấn kỹ thuật, bảo đảm tính đồng bộ khi đưa vào khai thác.

Bên trong nhà ga, công tác thi công cũng được đẩy nhanh

Quyết tâm rút ngắn tiến độ

Trước đó, ngày 23-2 (mùng 7 Tết), tại sân bay Long Thành đã diễn ra lễ ra quân đầu năm Bính Ngọ. Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Ban Quản lý dự án cùng các nhà thầu đã tập trung tối đa nguồn lực, tăng cường nhân sự, huy động máy móc thiết bị, tổ chức thi công đồng loạt các hạng mục trọng điểm ngay từ những ngày đầu năm mới.

Trong không khí rộn ràng đầu xuân năm Bính Ngọ, tại sân bay Long Thành, lễ ra quân đầu năm được tổ chức với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, thể hiện khí thế thi công sôi nổi.

ACV nhấn mạnh đây không chỉ là hoạt động động viên tinh thần mà còn là cam kết mạnh mẽ về tiến độ, siết chặt kỷ luật, bảo đảm an toàn – chất lượng – hiệu quả, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đề ra, từng bước khẳng định vai trò của sân bay Long Thành là cửa ngõ hàng không hiện đại.

Sau khi cơ bản hoàn thành phần xây dựng vào cuối năm 2025, liên danh nhà thầu đã bước vào giai đoạn lắp đặt và chạy thử hệ thống thiết bị hàng không nhập khẩu tại gói thầu thi công nhà ga hành khách-trái tim sân bay Long Thành. Các tổ kỹ thuật đang đồng loạt thực hiện nghiệm thu lắp đặt tĩnh, chạy thử đơn động, liên động không tải và có tải, bảo đảm sự đồng bộ giữa hàng ngàn thiết bị trong nhà ga.

Hiện các đơn vị đang quyết tâm rút ngắn tiến độ, hướng tới hoàn thành sớm hơn để đồng bộ với mục tiêu vận hành vào tháng 6-2026. Nhiều kỹ sư cho biết, từng hệ thống băng chuyền hành lý, thang ống lồng, hệ thống điện, điều hòa, phòng cháy chữa cháy… đều phải được kiểm tra, chạy thử đồng bộ.

Một góc nhà ga sân bay Long Thành và đường băng

Tăng cường nhân sự, thiết bị thi công

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng (kỳ giữa tháng 1-2026), dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 có 4 dự án thành phần, hiện tiến độ thi công các dự án thành phần đang cơ bản bám sát kế hoạch, đảm bảo tiến độ hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng trong tháng 6-2026.

Đối với dự án thành phần 1, các công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước, đến nay, tất cả 6 công trình trụ sở đã hoàn thành xây dựng

Với dự án thành phần 2, những công trình phục vụ quản lý bay, các hạng mục công trình xây dựng gồm: Đài kiểm soát không lưu, nhà kỹ thuật, nhà VIP, nhà nguồn, công trình phục vụ quản lý bay đã hoàn thành cơ bản xây dựng vào ngày 19-12-2025

Tại dự án thành phần 4, các công trình khác, hiện nay có 7 công trình gồm những công trình dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không; kỹ thuật thương mại mặt đất; các hangar (khu bảo dưỡng tàu bay) đang được triển khai thi công. Các công trình này dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 6-2026.

Khí thế ra quân đầu xuân mới ở sân bay Long Thành

Riêng dự án thành phần 3, các công trình thiết yếu trong sân bay do Tổng Công ty hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư, đã thi công hoàn thành 3/15 gói thầu. Với 12 gói thầu còn lại đang thi công, theo đánh giá của Bộ Xây dựng, có 10 gói thầu có thể đảm bảo tiến độ hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng trong tháng 6-2026.

Cụ thể, gói thầu 4.6 - đường cất hạ cánh số 1, đường lăn, sân đỗ tàu bay (khu vực ga hàng hoá, chuyển phát nhanh) đã cơ bản hoàn thành và phục vụ chuyến bay ngày 19-12-2025.

Gói thầu 4.12, hạng mục đường cất hạ cánh thứ 2 được khởi công ngày 30-5-2025, dự kiến hoàn thành trong tháng 6-2026. Hiện các nhà thầu đang thi công hạng mục nền, móng đường, thoát nước, lớp bê tông xi măng M150, M350.

Bộ Xây dựng yêu cầu ACV cần chỉ đạo Liên doanh nhà thầu tăng cường nhân sự, thiết bị thi công để đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo kế hoạch bay hiệu chuẩn kỹ thuật và hoàn thành đồng bộ với các gói thầu khác để đưa vào khai thác sử dụng vào tháng 6-2026.

Gói thầu 4.7 - sân đỗ tàu bay, nhà ga hành khách được khởi công tháng 9-2024. Khối lượng thi công đến nay tính theo giá trị sản lượng đạt khoảng hơn 87%, cơ bản đáp ứng tiến độ.

Với gói thầu 5.10 - nhà ga hành khách đến nay đã hoàn thành: Kết cấu bê tông cốt thép phần ngầm, tầng 1 đến 4; kết cấu thép mái (khu mái trung tâm, khu cánh, khu cầu ống lồng, khung đỡ mặt dựng, khung bảo trì, khung đỡ viền mái...); các lớp mái nhà ga.

Trong khi đó, công tác lắp đặt vách kính mặt dựng dự kiến hoàn thành trong tháng 1-2026; công tác hoàn thiện xây dựng (xây tường, trát hoàn thiện, chống thấm, sơn, ốp lát, công tác trần, vách ngăn, nội thất, cảnh quan...) dự kiến hoàn thành trước ngày 30-6-2026.