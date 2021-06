Đường Nhuệ núp bóng công ty do vợ làm giám đốc để "bảo kê" hỏa táng

Truy tố vợ chồng Đường Nhuệ

Ngày 30/6, thông tin mà Dân Việt nắm được, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã hoàn tất cáo trạng, truy tố Đường Nhuệ (SN 1971, TP.Thái Bình, Thái Bình) và các bị cáo khác trong vụ "bảo kê" hỏa táng người chết ở Thái Bình .

Theo đó, ngoài Đường Nhuệ, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã truy tố ra trước Tòa án cùng cấp với các bị can khác, gồm:

Ninh Đức Lợi (SN 1974, TP.Thái Bình, lao động tự do), Phạm Văn Úy (SN 1989, Song An, Vũ Thư, Thái Bình, lao động tự do), Nguyễn Khắc Nin (SN 1979, Nam Cao, Kiến Xương, Thái Bình, lao động tự do), Bùi Mạnh Tiến (Tiến "trắng", con nuôi Đường Nhuệ, SN 1995, Song An, Vũ Thư, là lao động tự do), Quách Việt Cường (SN 1974, TP.Thái Bình, lao động tự do), Nguyễn Thị Dương (vợ Đường Nhuệ, SN 1980).

Tất cả các bị can bị truy tố tội "Cưỡng đoạt tài sản", trong đó, Đường, Lợi, Úy, Nin, Tiến "trắng" bị truy tố theo điểm a, Khoản 4, Điều 170 Bộ luật Hình sự; Cường bị truy tố theo điểm a, Khoản 3, Điều 170 Bộ luật Hình sự; vợ Đường Nhuệ bị truy tố theo điểm d, Khoản 2, Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Trong khoảng thời gian từ cuối năm 2017 đến 4/2020, Đường đã dùng nhiều thủ đoạn để "bảo kê" hỏa táng người chết ở địa bàn tỉnh Thái Bình.

Theo đó, Đường đã lợi dụng, núp bóng Công ty TNHH Đường Dương do vợ Đường làm giám đốc để ép buộc các cơ sở tang lễ trên địa bàn tỉnh Thái Bình phải hoạt động, nộp tiền theo yêu cầu của Đường.

Đáng chú ý, mặc dù công ty do vợ Đường làm giám đốc không có chức năng hoạt động trong lĩnh vực hỏa táng, không đầu tư cơ sở vật chất và không được Công ty Hoàng Long ủy quyền nhưng vợ chồng Đường Nhuệ vẫn ngang nhiên "gây chuyện".

Đường Nhuệ được xác định đã núp bóng công ty do vợ làm giám đốc để đe dọa, cưỡng ép các cơ sở dịch vụ tang lễ ở Thái Bình phải nộp tiền. (Ảnh chụp màn hình/H.N)

Đường tự xưng là Chủ tịch Hiệp hội tang lễ Thái Bình, tự ban hành quy chế hoạt động của Hiệp hội và Hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty Đường Dương với các dịch vụ tang lễ Thái Bình.

Đường Nhuệ cùng một số đối tượng khác đe dọa, đánh anh Nguyễn Thế Việt để ép đại lý phải dừng hoạt động.

Đường còn cấm các cơ sở dịch vụ tang lễ không được đi hỏa táng tại Nam Định mà phải sang Hải Phòng hỏa táng, gây sức ép với Công ty Hoàng Long.

Sau khi đại lý của anh Việt phải dừng hoạt động, Đường Nhuệ đã tổ chức các cuộc họp tại khách sạn Dầu khí Thái Bình, tại quán cà phê, chửi và đe dọa để ép các chủ cơ sở dịch vụ tang lễ phải ký vào bản Hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty Đường Dương với các dịch vụ tang lễ Thái Bình.

Các cơ sở dịch vụ phải báo ca hỏa táng và nộp tiền



Đáng chú ý, Đường ép buộc các chủ dịch vụ tang lễ phải báo ca hỏa táng cho người của Đường qua số điện thoại 0886xxxxxx, phải nộp số tiền 500 nghìn đồng/ca hỏa táng.

Trong thời gian trên, Đường Nhuệ tiếp tục có hành vi chặn xe tang lễ của cơ sở dịch vụ tang lễ tỉnh Hải Dương không cho sang địa bàn tỉnh Thái Bình thực hiện hợp đồng tang lễ.

Đường còn phân chia địa bàn cho các cơ sở dịch vụ tang lễ trong tỉnh.

Đường Nhuệ ép các cơ sở dịch vụ tang lễ ở Thái Bình phải báo số ca hỏa táng người chết và nộp 500 nghìn đồng với 1 ca hỏa táng. Trong ảnh là những tin nhắn cơ sở dịch vụ tang lễ ở Thái Bình nhắn tin báo ca tới người của Đường qua số điện thoại có đuôi là 1975. (Ảnh: T.S)

Cơ quan truy tố xác định, các bị can Lợi, Úy, Nin, Tiến, Cường, Dương có hành vi giúp sức cho Đường trong từng giai đoạn của quá trình cưỡng đoạt tài sản.

Trong đó, Lợi, Úy xây dựng những văn bản gồm quy chế hoạt động của Hiệp hội tang lễ Thái Bình, hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty Đường Dương với các dịch vụ tang lễ ở Thái Bình rồi đưa cho Dương ký, đóng dấu Công ty Đường Dương, sau đó ép buộc các cơ sở dịch vụ tang lễ ký vào bản hợp đồng nguyên tắc này.

Với Nin, bị can này tổ chức cuộc họp tại khách sạn Dầu khí Thái Bình để Nin và Tiến "trắng" yêu cầu các dịch vụ tang lễ phải báo ca, nộp số tiền 500 nghìn đồng/ca hoả táng cho Công ty Đường Dương.

Quách Việt Cường được xác định giúp Đường Nhuệ nhận báo ca, thu tiền báo ca hơn 288 triệu đồng; Lợi giúp đường nhận báo ca và thu tiền báo ca hơn 1,9 tỷ đồng; Lương Trung Thái không biết nội dung Đường cưỡng đoạt tiền nên đã giúp Đường nhận báo ca, thu tiền báo ca 339 triệu đồng.

Số tiền trên, Cường, Lợi, Thái đề giao lại cho Úy, Úy kiểm đếm và mang về cho Đường.

Dương giúp Đường ký vào các bản hợp đồng nguyên tắc và quy chế hoạt động với tư cách Giám đốc Công ty Đường Dương. Dương còn trực tiếp nhận từ Đỗ Văn Nhật (dịch vụ tang lễ Tâm Đức) số tiền 43 triệu đồng; nhận qua Úy số tiền 64,5 triệu đồng, sau đó đưa cho Đường.

Nhà chức trách cáo buộc, Đường Nhuệ đã chiếm đoạt của 25 người bị hại là hơn 2,4 tỷ đồng. Số tiền này, Đường dùng chi tiêu cá nhân.

Ở vụ án này, Đường Nhuệ là người khởi xướng, chủ mưu, cầm đầu, lợi dụng và núp bóng công ty của vợ để thực hiện các hành vi vi phạm nêu trên.