Đường "nằm trên giấy" suốt 15 năm, người dân khốn khổ chờ đợi

15 năm chờ đợi con đường mới

Năm 2008, cơ quan chức năng đã quy hoạch một con đường dài 600m nối từ cầu Hiếu 2 kéo dài đến con đường N8 đi qua xóm Bắc Ninh (xã Tây Hiếu, TX. Thái Hòa, Nghệ An). Dù được quy hoạch từ năm 2008 nhưng mãi đến năm 2018, dự án mới chính thức được phê duyệt. Dự án này do Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An làm chủ đầu tư. Trong đó, UBND thị xã Thái Hòa chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng.

Khi con đường được quy hoạch, có 32 hộ dân của xóm Bắc Ninh (xã Tây Hiếu, TX. Thái Hòa) nằm trong vùng quy hoạch bị ảnh hưởng một phần hoặc thuộc diện phải di dời tái đi cư.

Hàng chục hộ dân xóm Bắc Ninh (xã Tây Hiếu, TX. Thái Hòa, Nghệ An) nằm trong vùng quy hoạch làm đường suốt 15 năm qua.

Tuy vậy, suốt 15 năm qua người dân nơi đây vẫn phải chờ đợi không biết khi nào dự án mới được triển khai. Cũng chừng ấy thời gian, hàng chục hộ dân phải sống trong những căn nhà chật chội mà không thể xây mới hay sửa sang nhà cửa.



Gia đình bà Nguyễn Thị Tý (73 tuổi, trú xóm Bắc Ninh) có mảnh đất rộng gần 900m2 nhưng vì vướng quy hoạch đường nên bà không thể chia tách cho 3 người con đã lập gia đình để làm nhà. Suốt nhiều năm qua, bà Tý cùng con phải ở trong căn nhà cũ đã xuống cấp, chật chội được xây dựng hơn 40 năm trước.

Theo quy hoạch, 2/3 diện tích đất của gia đình bà Tý nằm trong phần làm đường. Không được sửa sang, không được xây mới nên gia đình bà tý rất mong muốn dự án đường sớm được triển khai để giải thoát cho gia đình bà trong cảnh đi không được, ở không xong.

Nhà ở chật chội đã xuống cấp nhưng gia đình bà Tý không thể làm nhà mới hay sửa sang nhà vì vướng quy hoạch.

Chỉ tay vào căn phòng mới được thưng tôn ở khu vực bếp, anh Trịnh Mạnh Linh (con trai bà Tý) cho hay, ở cùng nhà với mẹ chật quá mà không có không gian riêng tư nên anh phải mua tôn về thưng ngay trong khu bếp để làm không gian riêng tư cho vợ chồng.



"Trời mùa hè đến rồi, cái chỗ mới thưng tôn cũng chật, nóng lắm. Đang tính lắp cái điều hòa mà sợ đường điện làm lâu rồi không đảm bảo. Giờ không biết sao đây, rất bức bối, bí bách", anh Linh nói.

Suốt 15 năm qua, hàng chục hộ dân ở xóm Bắc Ninh sống trong cảnh chật vật mà không thể sửa sang nhà.

Cũng chịu cảnh tương tự, nhiều năm qua gia đình ông Nguyễn Sỹ Điền (77 tuổi, trú xóm Bắc Ninh) cũng sống trong chờ đợi con đường mới được triển khai để gia đình ông di dời đến nơi ở mới.



"Chúng tôi muốn biết con đường có triển khai không chứ cứ chờ chẳng biết đến bao giờ mới làm. Nếu không làm đường thì để chúng tôi còn xây dựng nhà ở cho sạch đẹp, rộng rãi", ông Điền chia sẻ.

Ông Nguyễn Sỹ Điền cho hay, rất muốn cơ quan chức năng sớm triển khai dự án để họ tái định cư. Nếu không thì dừng dự án để họ sửa sang nhà.

Không chỉ riêng gia đình bà Tý, ông Điền mắc "kẹt" trong quy hoạch, hàng chục hộ dân khác ở xóm Bắc Ninh cũng đang khốn khổ sống trong những căn nhà chật chội. Mỗi lần thấy có cán bộ về đo dạc, người dân ai cũng mừng vì nghĩ đường sắp làm. Tuy nhiên, lần này lượt khác, năm này kéo dài qua năm khác, con đường vẫn chẳng thấy đâu, người dân thì sống khổ.



Ông Phạm Văn Hùng - Trưởng xóm Bắc Ninh cho biết, toàn bộ xóm có 32 hộ dân nằm trong quy hoạch dự án đường. Dự án chậm triển khai đã khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn. Người dân đã nhiều lần kiến nghị trong các cuộc họp nhưng vẫn chưa biết đến bao giờ.

Nguyên nhân đường chưa được triển khai

Liên quan đến dự án làm đường nhưng chưa được triển khai khiến người dân sống trong chật vật, ông Hồ Thanh Phong - Phó chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa cho biết, địa phương rất muốn dự án sớm được triển khai vừa giúp người dân đỡ khó khăn vừa giúp địa phương mở rộng không gian đô thị, đường xá để phát triển. Tuy nhiên, do kinh phí giải phóng mặt bằng chưa có nên dự án này chưa thể triển khai.

Con đường nối từ cầu Hiếu 2 đến đầu xóm Bắc Ninh thì chưa thể làm tiếp.

Phó Chủ tịch TX. Thái Hòa cho biết, địa phương này đã kiến nghị tỉnh bố trí kinh phí để sớm giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên vì kinh phí quá lớn, hiện vẫn chưa có nguồn để bố trí.



Đại diện chủ đầu tư dự án, ông Phạm Hồng Quang - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An cho biết, các thủ tục, kinh phí để triển khai dự án này đã có. Tuy nhiên, vấn đề giải phóng mặt bằng của địa phương thị xã Thái Hòa chưa thể triển khai kéo theo dự án chưa được làm.

Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư Nghệ An cho biết, đơn vị này đang tiếp tục làm việc với huyện để tìm hướng giải quyết, tìm cách bố trí nguồn giải phóng mặt bằng để dự án sớm được triển khai.

"Nếu dự án không sớm được triển khai thì rất có thể nguồn vốn đầu tư dự án này bị cắt", Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư Nghệ An chia sẻ sự hối tiếc nếu không thể triển khai dự án này.