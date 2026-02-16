Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ ngã khuỵu khi đang diễu hành

Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Fatima Bosch đang có chuyến công tác tại Ecuador. Hôm 15/2, cô tham gia màn diễu hành có quy mô hoành tráng trong khuôn khổ lễ hội trái cây.

Người đẹp Mexico mặc bộ váy dạ hội màu xanh, đeo vương miện, đứng trên chiếc xe diễu hành được trang trí hoành tráng, đi qua các tuyến phố đông đúc ở Ecuador. Cô được người dân nơi đây chào đón nhiệt tình.

Fatima Bosch diễu hành ở Ecuador.

Trong một video được người dân ghi lại, Fatima Bosch bỗng ngã khuỵu khi chiếc xe diễu hành đang di chuyển. Cô ngồi bệt xuống sàn xe một lúc lâu, tay ôm ngực, vẻ mặt mệt mỏi.

Nhận ra sự cố, nhân viên của sự kiện đã nhanh chóng tiếp cận Fatima Bosch và động viên cô. Sau thời gian ngồi nghỉ ngơi, Hoa hậu Hoàn vũ 2025 lấy lại tinh thần và tiếp tục chuyến diễu hành.

Nhiều khán giả cho rằng lịch trình di chuyển dày đặc và phải đứng khá lâu khi đi diễu hành đã ảnh hưởng tới sức khỏe của Fatima Bosch. Đây cũng là lần đầu cô tới Ecuador. Trước đó, Fatima cũng có chuyến diễu hành ở quê nhà Mexico sau khi đăng quang.

Gần 3 tháng sau đăng quang, Fatima Bosch bắt đầu bận rộn với những chuyến công tác đầu tiên. Tuy nhiên, cô vẫn chưa chiếm được cảm tình của khán giả. Dưới bài viết nói về sự cố của Fatima Bosch ở Ecuador, vẫn có nhiều khán giả để lại bình luận chế giễu, mỉa mai người đẹp.

Vướng phải tranh cãi sau đăng quang nên nhiệm kỳ của Fatima Bosch bị nhận xét mờ nhạt hơn những người tiền nhiệm. Không chỉ khán giả phản đối cô, mới đây thành viên ban giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ 2025 là người đẹp Natalie Glebova cũng lên tiếng về những tranh luận xung quanh kết quả của cuộc thi.

Natalie Glebova cho biết sau khi có kết quả của đêm chung kết, cô đã nói chuyện với các thành viên giám khảo khác và 80% trong số họ nói rằng đã không bỏ phiếu cho người đẹp Mexico giành chiến thắng.

"Tôi đã hỏi các giám khảo khác thì có đến 70-80% số phiếu không bầu cho đại diện Mexico, vậy tại sao cô ấy lại chiến thắng?", Natalie Glebova nói.

Natalie Glebova nói thêm rằng chiến thắng của Fatima Bosch đến từ Mexico là một điều kỳ lạ. Người đẹp cho biết không có chứng cứ về việc Fatima Bosch mua giải hay được dọn đường mà chỉ chia sẻ quan điểm cá nhân về kết quả chung cuộc.

Fatima Bosch được xem là Hoa hậu Hoàn vũ gây tranh cãi nhất lịch sử. Cô đăng quang trong bối cảnh doanh nhân Raul Rocha - ông chủ Miss Universe bị điều tra, bắt giữ khiến tổ chức rơi vào sự hỗn loạn.