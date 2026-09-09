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Đương kim Hoa hậu Áo qua đời

Duy Nam
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Lucia Sisic - đương kim Hoa hậu Áo - đã qua đời hôm 7/9 ở tuổi 22 sau thời gian chiến đấu với căn bệnh tim.

Ngày 7/9, ban tổ chức cuộc thi Mister và Miss Austria thông báo tin buồn về Lucia Sisic trong một bài đăng trên mạng xã hội. "Chúng tôi vô cùng bàng hoàng và đau buồn khi hay tin Hoa hậu Áo 2024 Lucia Sisic qua đời. Lucia thân mến, bạn sẽ mãi là một phần của gia đình Hoa hậu Áo chúng tôi. Hãy yên nghỉ", thông báo cho biết.

Trong bài viết, Lucia được nhắc đến là cô gái trẻ tuyệt vời. Ban tổ chức Hoa hậu Áo cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, bạn bè và tất cả người thân yêu của cô trong thời điểm khó khăn này.

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Đương kim Hoa hậu Áo qua đời ở tuổi 22.

Truyền thông Đan Mạch cho biết Sisic mắc dị tật van tim bẩm sinh và từng trải qua bảy ca phẫu thuật tim, trong đó ca gần nhất diễn ra vào mùa đông 2025.

Ca phẫu thuật đặc biệt nghiêm trọng vào năm 2017 đã khiến Sisic rơi vào tình trạng phải hồi sức cấp cứu. Sau đó, cô bị tổn thương thần kinh ảnh hưởng đến chân trái, buộc cô phải tập đi lại từ đầu.

Sisic đã dùng chính trải nghiệm của mình để khích lệ những người đang phải đối mặt với các vấn đề về sức khỏe. Trong nhiều năm, Sisic chia sẻ về hành trình chống chọi với bệnh tật trên mạng xã hội.

Tháng 8/2024, Lucia đăng một bài viết trên Instagram để gửi lời cảm ơn đội ngũ bác sĩ tim mạch nhi khoa trước khi chuyển sang điều trị với các bác sĩ chuyên khoa tim mạch dành cho người trưởng thành.

"Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn. Cảm ơn các chuyên gia và bác sĩ tận tâm đã nhiều lần cứu sống tôi. Tôi đã vượt nhiều thời khắc khó khăn và nhận ra rằng đó chỉ là một phần nhỏ trong chặng đường còn rất dài. Tôi tự hào vì chưa bao giờ bỏ cuộc, cho dù đã có nhiều lý do để làm như vậy", cô viết.

Bài đăng cuối của Sisic trên mạng xã hội vào ngày 12/8. Cô đăng tải loạt ảnh mặc váy vàng rạng rỡ.

Lucia Sisic sinh sống tại Vienna và là sinh viên ngành sư phạm. Cô đăng quang hoa hậu Áo năm 2024 và vẫn giữ danh hiệu cho đến nay do cuộc thi chưa được tổ chức lại. Sau khi giành vương miện, cô tích cực hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, đồng thời dùng tiếng nói của mình để nâng cao nhận thức về bệnh tim, đặc biệt ở trẻ em.

Trước đó, các diễn đàn sắc đẹp cho biết Lucia Sisic dự kiến đại diện nước Áo tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2026 tổ chức ở Puerto Rico. Sau khi cô qua đời, chưa có đại diện thay thế được công bố.

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Tags

lucia

Hoa hậu Áo

Bệnh tim

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