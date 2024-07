Dưỡng già cùng con gái: Tặng con căn nhà 300m2, không thúc giục kết hôn hay sinh con, ủng hộ con làm điều mình thích

Allen quê gốc Chiết Giang (Trung Quốc) đã 57 tuổi, ông có phong cách nghệ sĩ giống như danh ca Lâm Tử Tường và nhà văn Từ Khắc. Trong mắt con gái Amber, Allen là một ông bố tuyệt vời và không bao giờ làm con thất vọng.

Khi đi du lịch cùng con, ông chẳng bao giờ phàn nàn. Chưa kể, ông luôn bên cạnh ủng hộ cô tốt nghiệp Havard, sau đó tự làm truyền thông và quay vlog. Điều đặc biệt mà không phải phụ huynh nào cùng thời cũng làm được là không thúc ép cô việc kết hôn hay sinh con.

Năm 2019, ông mua một căn nhà rộng 300m3 ở Tùng Giang, Thượng Hải cho con gái. Ngôi nhà được chuyển sang gam màu đen xám tối giản với chưa đầy 20 món đồ nội thất và chỉ có 1 phòng ngủ. Trong nhà hầu như không có cửa, giống như một mê cung nhỏ.

Từ chối làm cha mẹ truyền thống hy sinh quên mình

Allen bước vào tuổi nghỉ hưu nhưng ông từ chối làm cha mẹ kiểu truyền thống hy sinh quên mình. Ông thích chạy marathon và leo núi, tham quan triển lãm trên toàn thế giới và xem World Cup. Đặc biệt, ông cũng thích tận hưởng chuyến du lịch một mình.

Allen chia sẻ rằng: "Tôi thích là người tự do và độc lập, Amber cũng được khuyến khích thử và mắc sai lầm. Tôi mong con bé hãy bùng cháy như ngọn lửa và sống một cuộc đời tuyệt vời. Nhưng nếu con bé cảm thấy mệt mỏi và đau khổ vì công việc hiện tại, tôi sẽ nói: Đừng làm nữa, bố sẽ kiếm nhiều tiền hơn. Hai chữ 'tự do giàu sang' nên tách ra, con muốn tự do thì tiền bạc sẽ ít đi là chuyện bình thường".

Allen đã tâm sự thế này.

Tên tôi là Allen, 57 tuổi và đã nghỉ hưu. Tất nhiên "nghỉ hưu" có thể không phải là từ đúng. Tôi đã làm việc tự do từ khi mới đôi mươi và bắt đầu công việc kinh doanh riêng ở tuổi 26. Một số nghệ sĩ vẫn đang sáng tạo ở tuổi 80 và 90, một số người đã làm việc chăm chỉ để tạo ra giá trị cho xã hội trong suốt cuộc đời của họ. Tôi nghĩ từ trái nghĩa của "công việc" không phải là "nghỉ hưu", mà là trạng thái tập trung vào cuộc sống và sở thích của bản thân.

Năm 2019, tôi mua một căn nhà ở Công viên nghệ thuật Tùng Giang, Thượng Hải, tổng diện tích tầng trên và tầng dưới là 300m2, phải mất 3 năm rưỡi mới cải tạo được. Khi đó, Amber đang theo học lịch sử nghệ thuật tại Đại học Columbia ở Mỹ và chuẩn bị tốt nghiệp nên con bé nghĩ không gian này có thể sẽ được sử dụng cho mình trong tương lai.

Allen khi còn trẻ.

Trong mắt Amber, ngôi nhà này giống như món "đồ chơi lớn" của tôi. Phong cách chắc chắn giống tôi: Lập dị, nổi loạn, không đi theo con đường thông thường.

Tôi chưa từng học đại học. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi làm công nhân trong một nhà máy. Đầu những năm 1990, tôi bắt kịp làn sóng đầu tiên ra biển và bắt đầu kinh doanh. Mọi thứ tôi có được bây giờ đều đạt được đều do công sức miệt mài lao động của chính tôi.

Amber nói ngôi nhà giống như một mê cung nhỏ.

Phòng tắm không có cửa.

Khi trang trí ngôi nhà, tôi đã dành cho nhà thiết kế Vương Vận Phong một từ khóa: "Cảm giác sợ hãi", một cảm giác khiến bạn phải nghẹt thở.

Đây không phải là nền tường trắng như một ngôi nhà bình thường mà là một ngôi nhà màu đen mát mẻ với những hành lang rất hẹp và dài, chẳng hạn như hành lang vào dài 15 mét. Cố gắng không lắp cửa, ngay cả phòng tắm cũng không có cửa. Có một số con đường quanh co khi đi vào bên trong.

Chiều cao sàn phòng khách là 8m. Thay đổi lớn nhất trong toàn bộ ngôi nhà là cửa sổ ở phòng khách sau khi đập bỏ hai bức tường không chịu lực, ba tấm kính lớn được lắp vào để mang lại tầm nhìn rộng hơn. Khung cửa sổ là khung tranh thiên nhiên. Mỗi ngày nhìn ra ngoài, bạn có thể ngắm nhìn cảnh hoàng hôn, bình minh và những thay đổi về mây, nắng với khung cảnh khác nhau, bốn mùa luôn là nhân vật chính trong bức tranh thiên nhiên này.

Tôi cũng cố gắng bảo tồn những nét nguyên bản của ngôi nhà, chẳng hạn như kiến trúc trên phòng ngủ tầng 2.

Mái nhà có nhiều độ dốc, tường cũng dốc chứ không vuông vức. Các dầm, cột bê tông mặt phẳng dù thô nhưng vẫn được bảo tồn tối đa vì muốn có cảm giác hoang sơ và tự nhiên. Tôi chỉ ăn một bữa mỗi ngày và không ăn carbohydrate. Tôi đã làm việc này được 15 năm. Tôi sống ở New York nửa năm, nhịn ăn thường xuyên và khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Tôi vừa khám sức khỏe trước khi trở về Trung Quốc vào tháng 7. Mọi chỉ số về cơ bản vẫn giống như 10 năm trước và tôi cảm thấy sức khỏe tốt.

Tôi bắt đầu chạy vào năm 2020 và tôi chạy một giờ mỗi ngày ở New York và Thượng Hải, cũng như một số cuộc đua xuyên quốc gia ở Trung Quốc. Mỗi năm tôi đặt một lá cờ (mục tiêu), bao gồm những điều thú vị như du lịch, triển lãm, danh sách đọc, đi bộ đường dài,... Ví dụ, có năm tôi muốn leo 20 ngọn núi cao trên 3.000m và cuối cùng tôi đã làm được. Tôi thích một cuộc sống có chút phiêu lưu và cuộc sống phải vui vẻ.

Trong không gian sống, Allen cho rằng giữ càng ít đồ đạc càng tốt.

(Trái) Tuyển tập tác phẩm của David Hockney; (Phải) Tác phẩm của Lưu Hiểu Đông.

Toàn bộ ngôi nhà được thiết kế tối giản, có càng ít đồ đạc càng tốt, trừ khi cần thiết, khoảng chục món đồ. Sau khi bước sang tuổi 40, tôi bắt đầu giảm cân. Công việc kinh doanh của tôi dừng lại, tôi có không quá 10 người bạn và vòng tròn bạn bè của tôi cũng khép lại. Bây giờ tôi thích nghệ thuật và mong muốn được theo đuổi cái đẹp và tâm linh nhiều hơn.

Ngoài đồ nội thất, trong nhà còn có một số tác phẩm nghệ thuật. Bộ sưu tập tác phẩm trước cửa sổ đến từ nghệ sĩ David Hockney. Ông vẫn đang sáng tạo nghệ thuật ở tuổi 90 và có sức sống rất mãnh liệt.

Tác phẩm của người bạn nghệ sĩ Lý Quân Lợi: Máy bay trên đường băng.

Có một bức tranh vẽ sân bay trong phòng khách. Cho đến nay, tôi đã chụp hàng trăm bức ảnh ở sân bay và người bạn nghệ sĩ Lý Quân Lợi của tôi đã đưa một trong số chúng vào bức tranh này. Studio của anh ấy nằm gần ngôi nhà này.

Sân bay là nơi tôi không thể tránh khỏi. Khi chờ đợi một chuyến bay, tôi thường tự hỏi chiếc máy bay trước mặt mình đến từ đâu và bay đến đâu, nó đến và đi vội vã, thường bị hoãn hoặc hủy vì nhiều lý do. Đó là điều chưa biết và không thể đoán trước được. Tôi nghĩ cuộc sống cũng như vậy phải không?

(Trái) Trên đường phố New York; (Phải) Bức tranh của Lý Quân Lợi: Allen cùng con xem World Cup.

Sống cuộc đời tự do, không làm phiền con cái

Tôi thường đi du lịch một mình, mỗi năm đi từ 3 đến 5 quốc gia và hiện tại tôi đã đến tổng cộng gần 60 quốc gia.

Tôi tự học tiếng Anh mà không cần thuê giáo viên tiếng Anh. Khi tôi ở độ tuổi 40, tôi nghe đài tiếng Anh nửa giờ mỗi ngày và ghi nhớ các từ vựng bằng thẻ nhỏ khi lái xe. Vì tôi thường đi du lịch một mình nên việc ở khách sạn, mua vé và hỏi đường sau khi nắm vững các từ vựng cơ bản của cuộc sống hàng ngày rất thuận tiện. Con gái tôi cũng rất ủng hộ. Con bé cho biết thay vì làm bất cứ điều gì cho con bé, nó mong bố mẹ có thể tận hưởng cuộc sống của riêng mình.

Allen và con gái du lịch Việt Nam.

Amber thích xem phim cổ trang khi cô còn nhỏ và Allen đã làm việc chăm chỉ để sắp xếp chụp ảnh với Lưu Diệc Phi và Lâm Chí Dĩnh.

"Cha mẹ không làm phiền cha mẹ" từ lâu đã trở thành chủ đề nóng hổi trên mạng và tôi đã rất nỗ lực để trở thành một người cha không làm mất đi niềm vui của chính mình. Tháng 4 năm nay, cả hai chúng tôi cùng nhau đi du lịch đến Việt Nam. Tôi thường mắc chứng sợ thần bí, nhưng con gái tôi đã cẩn thận sắp xếp một chuyến đi ăn vặt bằng xe máy. Con bé ăn những quầy hàng rong trên đường phố.

Amber đã có chính kiến riêng từ khi còn nhỏ và phải phấn đấu để giành vị trí đầu tiên. Khi còn học trung học, Amber quyết định sang Mỹ du học. Con bé được nhận vào Đại học Columbia và sau đó vào Harvard để học cao học. Khi quyết định chọn chuyên ngành vào năm thứ hai, Amber đã chọn lịch sử nghệ thuật vì nhận thấy các bạn cùng lớp trong môn lịch sử nghệ thuật đều tràn đầy năng lượng. Tôi cũng nói với con bé rằng nghệ thuật tốt có thể làm giảm định kiến, mở rộng tầm nhìn của con và khiến bản thân trở nên nhỏ bé hơn.

Amber trong studio của nghệ sĩ Lý Quân Lợi.

Chúng tôi thường thảo luận cùng nhau. Phong cách nghệ thuật mà Amber yêu thích cũng thể hiện quá trình trưởng thành của một cô gái. Ban đầu con thích những tác phẩm theo trường phái Ấn tượng, chẳng hạn như Monet, có bầu không khí lãng mạn và mơ hồ. Bây giờ con thích nghệ thuật thời hậu chiến của châu Âu, loại nghệ thuật có cảm giác rời rạc, chạm trực tiếp vào tâm hồn và gợi lên suy nghĩ của mình về bản chất và hiện thực con người.

Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ tại Harvard, Amber chọn quay trở lại Trung Quốc để tham gia vào công việc sáng tạo nội dung truyền thông và công ty nghệ thuật. "Người nổi tiếng trên Internet" có thể là một thuật ngữ xúc phạm trong mắt nhiều người, và sự cạnh tranh trong ngành này ngày càng khốc liệt, nhưng con bé quyết định làm điều đó và tôi ủng hộ 100%. Đôi khi Amber nói rằng chúng tôi sẽ ra ngoài chụp ảnh, tôi luôn đồng ý và chủ động hỏi giờ giấc con sẽ bắt đầu làm vlog.

Trong mắt nhiều người, có thể sau khi tốt nghiệp một trường danh tiếng, bạn có thể từng bước đi làm ở một nhà máy hoặc công ty tài chính hàng đầu, có thể kiếm được thu nhập khá và sống một cuộc sống đàng hoàng. Nhưng khi tôi trò chuyện với Amber, con bé nói:

"Sau khi bước vào xã hội, con phát hiện ra rằng trình độ học vấn giống như một tấm danh thiếp xã hội, có thể giảm thiểu đáng kể chi phí liên lạc và tạo dựng niềm tin càng sớm càng tốt. Con đường sống của trình độ học vấn cao + công ty lớn có thể cải thiện giới hạn cuộc sống thấp hơn, nhưng đâu là giới hạn trên? Vô thường là chuẩn mực, chưa kể đến sự tụt hậu trong học vấn.

Con so sánh mọi tầng lớp xã hội với những tảng băng trôi trên biển, thì nỗ lực cần có còn lớn hơn nhiều so với những tảng băng đó. Những tảng băng trôi vừa nổi lên, bởi vì những tảng băng trôi phía sau sẽ lại nổi lên một cách tự nhiên. Quá trình này có thể nâng chúng ta lên một vị trí cao hơn. Tuy nhiên, mọi thứ đều đầy rẫy sự không chắc chắn, dù đang làm việc hay đang khởi nghiệp, việc đưa ra một số lựa chọn cho sự ổn định cũng giống như một tấm gương. Nó cũng ảnh hưởng đến những khả năng trong cuộc sống của chúng ta. Thật lãng phí. Vì vậy, thay vì theo đuổi sự "nổi tiếng", tốt hơn hết nên hướng nội và theo đuổi đam mê của mình".

Amber làm việc trong lĩnh vực tự truyền thông và thích thú với quá trình sáng tạo. Khi phổ biến những nội dung có giá trị, nó có thể mang lại cho con bé cảm giác thích thú, giá trị bản thân và bản sắc từ trong ra ngoài. Thế là đủ. Tôi hy vọng mọi người có thể nhìn thấy nhiều khả năng khác nhau hơn trước khi quyết định lối sống mà mình mong muốn.

Tôi cũng đồng tình với quan điểm khác của Amber: "Không có nồi cơm nào đầy vĩnh viễn. Dù có làm gì thì cũng phải duy trì thái độ cầu thị. Chỉ có khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, bạn mới có vốn để không bị loại bỏ. Hãy cố gắng duy trì một thái độ nhất quán và một trái tim nhân hậu".

Chân dung tự họa của Amber.

Tôi không thích bị hạn chế, tôi thích được tự do. Tôi khuyến khích Amber cố gắng phạm sai lầm, bộc lộ sự tuyệt vời của chính mình và bùng cháy như ngọn lửa. Cách giáo dục con của tôi luôn mang tính tự do, mỗi đứa trẻ là duy nhất, giống như một cái cây, hãy để nó phát triển một cách tự nhiên. Có thể con đường phía trước của Amber không quá rõ ràng nhưng con bé có thể cố gắng lao đi một cách thoải mái và tự tin. Tôi thà làm chỗ dựa vững chắc và sự hiện diện hỗ trợ bất cứ lúc nào thay vì áp đặt.

Tôi sẽ không vội kết hôn nữa, cũng không sắp xếp một cuộc hẹn hò xem mặt cho con bé. Amber tin rằng tình yêu, hôn nhân và sinh con là ba việc. Nếu có được tất cả cùng một lúc là quá xa xỉ thì thà dành sức lực để làm tốt việc mình nên làm, những việc còn lại sẽ được giải quyết dễ dàng.

Cuộc đời giống như 80 tuổi. Hãy cố gắng nhiều hơn trước tuổi 40 và đừng sợ mắc sai lầm. Nhưng làm việc để kiếm tiền không phải là tất cả trong cuộc sống. Amber luôn muốn trở thành số một. Tôi nói với con bé rằng, nếu đam mê và hứng thú thì cứ làm. Nếu mệt thì đừng làm nữa. Đừng sống trong đau khổ, bố sẽ kiếm tiền cho con.

Có một từ phổ biến hiện nay được gọi là "tự do giàu có". Hai từ này nên được tách ra. Muốn tự do hơn thì giàu có hơn. Khi đến ngày bạn thực sự thoát khỏi sự giàu có, bạn có thể không còn tự do nữa.