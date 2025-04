Dưỡng Dướng Dường bị bắt, dân mạng khuyên 'TikToker chớ ngáo quyền lực ảo'

Ngày 10/4, Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố và bắt giam Mai Văn Dưỡng (39 tuổi, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Trước đó, trong khoảng thời gian từ ngày 30/9 đến 28/11/2024, Dưỡng nhiều lần đăng video xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm người khác, bịa đặt thông tin về một công ty về thẩm mỹ.

Mai Văn Dưỡng là chủ kênh TikTok Dưỡng Dướng Dường có hơn 700 nghìn lượt người theo dõi. Ngoài việc đăng tải các clip về xông phong thủy để bán các vật phẩm phong thủy và nụ trầm hương, kênh này còn hay bình phẩm về các cá nhân, nhất là người nổi tiếng với cách nói mỉa mai. Dưỡng cũng hay bình luận về các vụ việc mang tính thời, được một số dân mạng gọi bằng biệt danh "giáo sư".

Vì được nhiều người biết đến nên thông tin Dưỡng bị bắt được chia sẻ và bình luận rất nhiều trên mạng xã hội. Phần lớn các ý kiến đều cho rằng đây chỉ là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra sau những gì anh ta thể hiện trên không gian số. Đặc biệt, nhiều ý kiến nhấn mạnh đến sự ảo tưởng quyền lực, dựa vào đó để làm chuyện sai trái của Dưỡng Dướng Dường cũng như nhiều người có ảnh hưởng trên mạng khác.

TikToker Dưỡng Dướng Dường bị bắt vì hành vi xuyên tạc, xúc phạm người khác.

"Anh này bị bắt do cái miệng đi xa, quá ảo tưởng về bản thân mình. Lên clip thì nói chuyện có vẻ văn minh, tuy nhiên anh móc mỉa người ta mà không bằng chứng thì mang án bôi nhọ không oan"; "Lại chết vì cái bệnh ngáo quyền lực ảo, thấy có nhiều người theo dõi thì cứ tưởng mình có thể dắt mũi người xem bằng những thông tin không có kiểm chứng".

"Tưởng mình là người có quyền lực nên móc mỉa, muốn cậy thế để dạy cho người mình không ưa một bài học, kết quả là chính mình nhận bài học đắt giá"; "Bài học rút ra là ăn bậy chứ đừng nói bậy. Dưỡng rất thường nói chuyện tỏ vẻ tri thức, hiểu biết, đưa thông tin giật gân để kiếm lượt theo dõi nhưng không hề có chứng cứ xác thực".

"Bị bắt là đáng đời, làm gương cho rất nhiều sao mạng khác cậy có lượng theo dõi lớn để nói càn, nói bậy"; "Người hay nói đạo lý mà sống không ra gì trước sau cũng gặp quả báo; Dưỡng từng bị xử phạt hành chính do kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc và chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội nhưng vẫn ảo tưởng mình nổi tiếng nên hống hách làm gì thì làm, đúng là cái miệng hại cái thân"...

Nhiều người cho rằng, trường hợp của Dưỡng là lời cảnh báo cho nhiều người sáng tạo nội dung khác rằng hành vi trên mạng vẫn luôn được quản lý bằng các quy định pháp luật. "Luật An ninh mạng đã có từ rất lâu thế nhưng nhiều người vẫn làm ngơ. Đây là chỉ một trường hợp điển hình cho việc bốc phét kiếm cơm, gây náo loạn thông tin trên mạng xã hội. Cơ quan chức năng cần xử lý phải mạnh tay nhiều người nổi tiếng luôn bịa đặt thông tin sai sự thật suốt bao nhiêu năm qua", tài khoản Mạc Văn bình luận.

Nhắc đến việc thời gian gần đây, không ít TikToker dính dáng với pháp luật vì lạm dụng ảnh hưởng trên mạng xã hội cho những hoạt động phi pháp, cộng đồng mạng bày tỏ hy vọng cơ quan chức năng tiếp tục mạnh tay truy quét, xử lý những "con sâu" để môi trường mạng trong sạch hơn.

"Trước đó là Quang Linh Vlogs rồi Hằng Du Mục bị bắt vì quảng cáo sai sự thật, bán hàng giả, hàng kém chất lượng, giờ lại đến Dưỡng Dướng Dường bị bắt vì đặt điều cho người khác. Nhiều KOL thường xuyên đặt điều, nói sai khiến môi trường mạng xã hội trở nên hỗn loạn, không biết đâu là thông tin thật, thông tin giả. Đã kiếm cơm bằng nghề sáng tạo nội dung thì phải làm chỉn chu, cứ chạy theo thị hiếu, lừa người xem thì ếch chết tại miệng, không oan ", một dân mạng viết.

"Hy vọng cơ quan chức năng rà soát xử lý hết những người nổi tiếng chuyên nói sai sự thật"; "Tình trạng tung tin giả rất phổ biến trên các mạng xã hội như Facebook, Instagram và TikTok. Không ít người nổi tiếng trên mạng rất ảo tưởng sức mạnh khi đưa thông tin sai sự thật để thu hút dư luận tạo ích lợi cho mình. Các trường hợp TikToker bị bắt đúng người, đúng tội như này góp phần giúp mạng xã hội ngày càng trong sạch hơn"... là những bình luận được nhiều người đồng tình.

Hồi tháng 8/2024, Mai Văn Dưỡng từng bị Công an huyện Bắc Trà My xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tải video trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, vu khống và xúc phạm uy tín, danh dự của nhiều cá nhân. Tháng 12/2024, anh ta bị phát hiện đang bày bán 50 gói bột xông nhà và 10 hộp nụ trầm hương không rõ nguồn gốc xuất xứ, tổng giá trị hàng hóa vi phạm theo giá niêm yết là hơn 10 triệu đồng.