Người đàn ông bị dân quây bắt vì nghi bắt cóc bé gái 13 tuổi: Cả hai đã quen nhau 1 tuần trên MXH

Đoạn clip ghi lại cảnh dân quây bắt người đàn ông nghi bắt cóc bé gái 13 tuổi nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội từ tối ngày hôm qua (10/4).

Theo đó, cô giáo của bé gái Th. (13 tuổi, trú tại TT. Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) đã thông tin sự việc tới gia đình bé gái. Gia đình và người dân dùng xe máy đuổi theo, bắt giữ người đàn ông tại xã Phú Sơn, huyện Tân Phú (Đồng Nai) rồi bàn giao cho công an. Người này đang dùng xe máy chở bé Th. từ TT. Mađaguôi đi Tp. Hồ Chí Minh.

Người đàn ông nghi bắt cóc bé gái 13 tuổi bị người dân quây bắt. (Ảnh cắt từ clip)

Người đàn ông này có tên là Trần Ngọc V. (50 tuổi, trú tại phường 1, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh). Làm việc tại cơ quan công an, ông V. và cháu Th. khai cả hai quen nhau cách đây 1 tuần thông qua mạng xã hội (app hẹn hò). Bé Th. muốn xuống Tp. Hồ Chí Minh để tìm việc làm và nhờ ông V. xin việc cho mình.

Ngày 10/4, bé Th. hẹn ông V. tại TT. Mađaguôi. Đến khoảng 18 giờ 20 phút cùng ngày, Th. gửi định vị để ông V. biết vị trí đến đón. Lúc đó, Th. đang chơi cùng bạn tại nhà cô giáo.

Khi ông V. đến, cháu Th. ngồi lên xe máy đi cùng ông V. Chứng kiến sự việc, bạn bè của Th. đã báo cho cô giáo và cô giáo đã cấp báo tới gia đình. Sự việc sau đó diễn ra như đoạn clip ghi lại.

Thông tin trên báo chí, Công an TT.Mađaguôi cho biết qua xác minh ban đầu thì chưa thể xác định đây là một vụ bắt cóc trẻ em như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng TT.Mađaguôi (H.Đạ Huoai) phối hợp Công an xã Phú Sơn (H.Tân Phú) tiếp tục điều tra làm rõ.