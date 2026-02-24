Dương Dương bị cấm tái xuất

Ngày 23/2, Sina đưa tin nam diễn viên Dương Dương vừa khai máy dự án Bất Nhượng Giang Sơn đã "quay xe" mang hành lý rời khỏi đoàn. Đồng thời, nam diễn viên cũng xin nghỉ 5 ngày với lý do dưỡng thương.

Sau đó, người hâm mộ của Dương Dương phát hiện ra trong buổi lễ khai máy mắt và tay của nam diễn viên bị thương. Tuy nhiên, theo thông tin từ phía trường quay, đoàn phim vẫn tiếp tục thực hiện các cảnh phim mà không có sự góp mặt của Dương Dương, với ý định sau này sẽ sử dụng công nghệ thay đổi mặt AI thay thế, nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí sản xuất.

Dương Dương dự lễ khai máy với cánh tay bị thương

Tuy nhiên, hành vì này bị đánh giá là coi thường tâm huyết diễn xuất của Dương Dương, đồng thời rất dễ dẫn đến việc gương mặt không khớp với hình, người bị chỉ trích sẽ là Dương Dương.

Thêm vào đó, đoàn phim Bất Nhượng Giang Sơn còn lộ ra việc sử dụng kịch bản mới "dìm" nam chính, tăng đất diễn và điểm sáng cho hai nhân vật nam phụ. Kịch bản thay đổi khiến nhân vật của Dương Dương mất đi sức sống, không còn điểm thu hút với khán giả.

Chính vì vậy, người hâm mộ của Dương Dương yêu cầu nam diễn viên ngừng đóng dự án Bất Nhượng Giang Sơn . Bản thân nhóm fan cũng tuyên bố sẽ không tiến hành các hoạt động ủng hộ như treo banner quảng bá, chạy số liệu, làm các video PR cho dự án này.

Người hâm mộ lo lắng đoàn phim sử dụng "kịch bản âm dương" lợi dụng danh tiếng của Dương Dương để nâng đỡ diễn viên khác

Ngoài ra, fan của Dương Dương còn chỉ trích đoàn phim Bất Nhượng Giang Sơn vì đã mời nữ diễn viên hài Hậu Bản, người từng đăng video chế giễu Dương Dương tham gia vào dự án. Hậu Bản có ngoại hình kém đẹp, danh tiếng chưa cao sẽ làm giảm chất lượng của dàn diễn viên. Vì vậy, họ yêu cầu đoàn phim phải sa thải Hậu Bản.

Từ ngày khai máy 22/2 tới nay, có khoảng 20 chủ đề nóng liên quan tới đoàn phim Bất Nhượng Giang Sơn, tạo nên cảnh tượng ồn ào không chỉ trên MXH mà cả tại trường quay. Cư dân mạng gọi màn khai máy của dự án này là "một khởi đầu thảm họa".

Đoàn phim thể hiện sự thiếu tôn trọng Dương Dương khi mời diễn viên từng chế giễu anh về đóng chung

Sau đó, phía nhà sản xuất khẳng định Lý Sất (nhân vật nam chính Dương Dương đóng) là nhân vật trung tâm mà toàn bộ ê-kíp đã dồn hết tâm huyết và nhiệt huyết để tạo nên. Vì vậy, các thông tin như "kịch bản âm dương", "tự ý thêm đất diễn" là không đúng sự thật. Đoàn phim cũng đảm bảo sẽ đề cao việc bảo đảm an toàn sức khỏe cho diễn viên.

Tuy nhiên, người hâm mộ của Dương Dương vẫn hy vọng nam diễn viên từ chối dự án Bất Nhượng Giang Sơn, cấm anh không được tái xuất vì đội ngũ diễn viên không có ai sáng giá, đủ sức hút với khán giả và có thể cùng anh gánh vác bộ phim. Những động thái của ê-kíp làm phim trước đó chứng minh họ yếu kém trong việc quản lý và không tôn trọng ngôi sao.

Fan Dương Dương phản ứng mạnh mẽ, yêu cầu thần tượng ngừng đóng dự án này

Bất Nhượng Giang Sơn là hành trình của thiếu niên Lý Sất từ nhỏ theo sư phụ Trường Mi bôn ba giang hồ, dù sống trong loạn thế nhưng học được lòng trượng nghĩa gan dạ. Trước khi qua đời, Trường Mi đưa Lý Sất vào Tứ Diệp Thư Viện ở thành Ký Châu. Lý Sất mới vào thư viện bị bắt nạt, nhưng dựa vào trí tuệ và dũng khí chống lại bạo lực học đường, thu hút sự chú ý của Hạ Hầu Trác - con trai Vũ Thân Vương, hai người kết làm bạn thân. Hạ Hầu Trác chí hướng cao xa, nhưng bị anh trai ám hại, Lý Sất cứu anh ta thoát hiểm.

Nhờ sự giới thiệu của Hạ Hầu Trác, Lý Sất gia nhập Thanh Y Kết Trận, trong khi thực thi nhiệm vụ đã vạch trần âm mưu của bọn săn tiền thưởng, giành được sự tin tưởng của các thế lực và cứu thủ lĩnh nghĩa quân Ngu Triều Tông. Sau đó, Lý Sất đánh bại âm mưu của Vũ Thân Vương, bảo vệ sự bình yên của Ký Châu.