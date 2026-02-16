Đường đua dâu hào môn Vbiz ngày 29 Tết: Tăng Thanh Hà khoe mâm cúng tôm hùm, Lan Khuê và hội mỹ nhân thi nhau flex nhà cửa ngập hoa

Chỉ còn vài tiếng nữa là chính thức bước sang năm mới 2026, "đường đua" chuẩn bị Tết của hội dâu hào môn Vbiz cũng trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Trong ngày 29 Tết, loạt mỹ nhân đình đám đồng loạt cập nhật không khí tất bật tại gia, từ mâm cúng hoành tráng đến biệt thự ngập tràn hoa tươi, khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ.

Mỗi dịp Tết đến, Tăng Thanh Hà lại được nhắc đến như hình mẫu người phụ nữ nội trở, đảm đang. Năm nay cũng không ngoại lệ khi nàng "ngọc nữ" khoe mâm cúng ngày cuối năm được chuẩn bị chỉn chu, có đầy đủ các món truyền thông và nổi bật là món tôm hùm bắt mắt. Cách bày biện tinh tế, tông màu hài hòa cùng những món ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng cũng đủ chứng minh sự vén khéo, chỉn chu của dâu hào môn.

Ngoài ra, cô còn bày biện để gói bánh. Nhiều người nhận xét, dù sống trong gia đình giàu có, Hà Tăng vẫn giữ trọn nét truyền thống, đề cao giá trị sum vầy và nghi thức ngày Tết.

Gia đình Tăng Thanh Hà gói bánh, chuẩn bị mâm cúng đầy đủ các món truyền thống lẫn sang chảnh (Ảnh: FBNV)

Lan Khuê cũng khiến mạng xã hội xôn xao khi chia sẻ hình ảnh căn nhà được trang hoàng lộng lẫy. Từ phòng khách đến khu vực sân vườn đều tràn ngập hoa tươi với đủ sắc vàng, đỏ đặc trưng của Tết. Là nàng dâu của gia đình doanh nhân, Lan Khuê vẫn giữ phong cách sang trọng quen thuộc. Không gian sống rộng rãi, nội thất tinh tế kết hợp cùng hoa tươi được sắp đặt khéo léo tạo nên tổng thể vừa ấm cúng vừa hiện đại.

Biệt thự của vợ chồng Lan Khuê đã ngập sắc hoa cỏ mùa Xuân (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh Tăng Thanh Hà và Lan Khuê, nhiều mỹ nhân Vbiz khác như Midu, Hương Liên, Diễm My... cũng không đứng ngoài cuộc chơi "flex" nhà cửa. Từ những bình hoa cao quá đầu người, cành đào, mai kích thước khủng cho đến những mâm cỗ được chuẩn bị công phu, tất cả góp phần tạo nên bức tranh 29 Tết đầy rộn ràng.

Vợ chồng Thanh Hằng gia nhập đường đua "cẩu lương" check in trước căn biệt thự (Ảnh: FBNV)

Vợ chồng Đăng Khôi cũng khoe cùng nhau chuẩn bị ngày 29 Tết (Ảnh: FBNV)

Gia đình Minh Hằng và chồng doanh nhân cũng tổ chức gói bánh chưng (ảnh: FBNV)

Á hậu Phương Anh khoe tài cắm hoa (Ảnh: FBNV)

Năm đầu làm dâu hào môn, Hương Liên cũng chỉn chu từng góc nhà (ảnh: FBNV)

Midu tự tay trang hoàng biệt thự (ảnh: FBNV)