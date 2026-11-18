Trình bày quan điểm giải quyết vụ án liên quan đến các bị cáo trong đường dây mua bán hơn 20 kg ma túy, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án tử hình đối với Lê Thanh Tú (tên thường gọi là “anh Cơ quận 8”), trong khi người tình của Tú là Lê Thị Thanh Hà bị đề nghị mức án tù chung thân.

Sáng 18/11, TAND TPHCM tiếp tục xét xử sơ thẩm các bị cáo trong đường dây mua bán trái phép hơn 20 kg ma túy. Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát đã nêu quan điểm giải quyết vụ án. Theo đó, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt Lê Thanh Tú (biệt danh Cơ, tức “anh Cơ quận 8”) mức án tử hình. Người tình của Tú là Lê Thị Thanh Hà (25 tuổi, quê Đắk Lắk) bị đề nghị án tù chung thân, cùng tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hai bị cáo Lê Thị Thanh Hà và Lê Thanh Tú.

Đối với 23 bị cáo còn lại, Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 1-2 năm tù đến 4 án tử hình, về các tội Mua bán trái phép chất ma túy, Vận chuyển trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Che giấu tội phạm và Không tố giác tội phạm.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, khối lượng ma túy mua bán rất lớn. Trong vụ án này có nhiều bị cáo có nhân thân xấu, tái phạm, phạm tội từ 2 lần trở lên. Bị cáo Lê Thanh Tú không thành khẩn khai báo, có nhiều tiền án nên cần xử lý nghiêm. Trong khi đó, bị cáo Hà cũng liên tục phủ nhận bản thân biết việc mua bán ma túy. Bị cáo này khai chỉ đi theo người tình, không tham gia giao dịch ma túy…

Bị cáo Lê Thị Thanh Hà

Viện Kiểm sát bảo lưu nội dung mà cáo trạng đã truy tố. Theo đó, Tú và Hà sống chung như vợ chồng tại TPHCM, cùng bàn bạc mua ma túy về bán lại kiếm lời. Ngày 21/2/2024, Tú mua của một người đàn ông tên “Anh Hai” 11 kg ketamine, 6 kg ma túy đá và 3,3 kg heroin, tổng cộng hơn 20,3 kg ma túy.

Tú chuyển 3,26 tỷ đồng cho đầu mối. Hà bị cáo buộc sử dụng tài khoản Telegram có tên “Hà Hà” để liên lạc, theo dõi và ghi chép các giao dịch mua bán ma túy. Số ma túy sau đó được phân phối cho nhiều người, trong đó có giao dịch bán 3 kg ketamine với giá hơn 1,1 tỷ đồng.

Khi công an kiểm tra nơi cất giấu ma túy, Tú và Hà mang số ma túy đến nhà một người quen để cất giấu. Tại đây, các đối tượng cắt những gói nylon, đổ ma túy xuống bồn cầu nhằm tiêu hủy tang vật.

Phiên tòa tiếp tục diễn ra phần tranh luận và bào chữa của các luật sư.