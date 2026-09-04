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"Đường cùng tôi mới mở miệng"

Tùng Ninh
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"Ngay cả trong việc lái xe. Nếu đi từ Sài Gòn lên Đà Lạt tôi cũng tự lái" – Thân Thúy Hà nói.

Vừa qua, tại chương trình Antrich, diễn viên Thân Thúy Hà đã chia sẻ về tính cách độc lập của mình khi làm mẹ đơn thân.

"Đường cùng tôi mới mở miệng" - Ảnh 1.

Thân Thúy Hà

Cô nói: "Tôi không biết ở những cô gái khác thì như thế nào. Cá nhân tôi hình thành tính cách này từ cuộc sống của chính tôi. Nếu tôi được sinh ra trong một gia đình khá giả, giàu có, chưa chắc tôi đã mạnh mẽ như bây giờ. Vì lúc đó tôi không phải cố gắng nhiều, không có nhiều mục tiêu để vươn lên.

Cái gì cũng có thì sẽ giảm cố gắng. Chưa kể, nếu được bao bọc, giúp đỡ nhiều quá thì không có được sự độc lập, tự chủ trong cuộc sống, trong việc giải quyết mọi vấn đề xảy đến.

Cái gì cũng phải có quá trình. Quá trình đó như thế nào là do bản thân mình, mình muốn tự làm hay muốn nhờ vả.

Với riêng tôi, đường cùng thì tôi mới mở miệng nhờ vả. Ngay cả trong việc lái xe. Nếu đi từ Sài Gòn lên Đà Lạt tôi cũng tự lái xe dù đi chung xe có mấy bạn nam. Tôi tin tưởng vào tay lái của mình hơn và muốn tự chủ.

"Đường cùng tôi mới mở miệng" - Ảnh 2.

Những trải nghiệm trong cuộc sống tạo nên một con người mạnh mẽ hay không. Bản thân tôi mỗi khi gặp những biến cố, mất mát trong cuộc sống hay những chuyện phải lên bờ xuống ruộng, tôi không thích ngồi khóc lóc hay trách móc, dằn vặt.

Tôi sẽ đón nhận nó và suy nghĩ trong đầu những cách giải quyết. Đến khi giải quyết xong rồi tôi sẽ thích nghi với hướng đi mới. Tôi không ngồi đó để tiếc nuối.

Tôi làm gì cũng suy nghĩ kỹ càng nên không có kiểu ngồi hồi tiếc, tự hỏi giá như thế này, giá như thế kia. Tôi sẵn sàng buông sau khi đã suy nghĩ kỹ và lấy đó làm kinh nghiệm để sau này không va phải nữa.

Cuộc đời ai cũng có những lúc khó khăn và suôn sẻ, vậy mới là cuộc sống. Đâu có ai suôn sẻ được từ nhỏ tới già, như vậy cũng nhàm chán, không có gì thú vị. Phải có sóng gió, khó khăn.

Hôm nay mình nhiều tiền thì ngày mai hết tiền. Phải có lúc hết tiền mới biết quý lúc có tiền và biết trân trọng đồng tiền mình kiếm ra được để tiêu xài thế nào cho đúng. Đó là tích lũy kinh nghiệm để thay đổi khiếm khiết, sửa chữa bản thân, đối mặt với khó khăn và giải quyết nó".

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Tags

Thân Thúy Hà

mẹ đơn thân

độc lập

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