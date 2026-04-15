UBND TPHCM đã có văn bản gửi Thường trực HĐND TPHCM các nội dung dự kiến trình tại kỳ họp tháng 4-2026, trong đó có dự án đường cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành. Đây là tuyến đường cao tốc mới được kỳ vọng tạo cú hích cho du lịch, logistics và thu hút đầu tư.

Theo hồ sơ báo cáo, tuyến đường cao tốc có chiều dài khoảng 42,07 km. Điểm đầu giao với đường Vành đai 4 TPHCM và đường tỉnh 991; điểm cuối kết nối đường tỉnh 994 - tuyến ven biển Vũng Tàu - Bình Châu. Dự án được đề xuất đầu tư theo quy hoạch hoàn chỉnh với quy mô 8 làn xe cao tốc, kèm đường song hành hai bên, tổng vốn sơ bộ hơn 51.500 tỉ đồng.

Theo hướng tuyến đề xuất, từ khu vực giao Vành đai 4 TPHCM và đường tỉnh 991, tuyến đi về phía Tây, tránh khu tái định cư Châu Đức, sau đó bám theo đường Bình Ba hiện trạng để tận dụng quỹ đất và tổ chức đường song hành.

Phối cảnh đường cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành

Tuyến tiếp tục giao với Quốc lộ 56 tại khu vực Bình Ba, đi qua vòng xoay Bình Giã - Đá Bạc, kết nối đường tỉnh 996, sau đó hướng về phía tây hồ Suối Rao và giao với đường tỉnh 997.

Ở giai đoạn tiếp theo, tuyến đi qua khu vực gần đường tỉnh 998, men theo phía Nam hồ Sông Ray quy hoạch, vòng tránh khu dân cư thị trấn Xuyên Mộc, giao với Quốc lộ 55 rồi đi qua khu vực rừng bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu trước khi kết thúc tại điểm giao đường tỉnh 994.

Như vậy, tuyến đường dự kiến đi qua nhiều địa phương quan trọng như Tân Thành, Kim Long, Ngãi Giao, Nghĩa Thành, Bình Giã, Xuân Sơn, Xuyên Mộc, Hồ Tràm (TPHCM). Đây đều là các khu vực có dư địa phát triển lớn về công nghiệp, đô thị, dịch vụ và du lịch.

Hiện nay, để di chuyển từ sân bay Long Thành đến Hồ Tràm trong tương lai, phương tiện chủ yếu phải đi qua nhiều tuyến quốc lộ hoặc đường tỉnh, thời gian hành trình phụ thuộc lớn vào lưu lượng giao thông. Khi tuyến cao tốc mới hình thành, thời gian kết nối từ sân bay ra biển được kỳ vọng rút ngắn đáng kể.

Không chỉ phục vụ du lịch, dự án còn đóng vai trò kết nối với hàng loạt công trình giao thông lớn đang triển khai như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành và Vành đai 4 TPHCM. Mạng lưới này sẽ tạo thành hệ thống giao thông liên hoàn giữa sân bay, cảng biển, khu công nghiệp và các trung tâm du lịch.

Theo phương án sơ bộ, toàn tuyến sẽ xây dựng 7 nút giao liên thông khác mức tại các vị trí quan trọng gồm Vành đai 4 - ĐT991, Quốc lộ 56, các tuyến ĐT996, ĐT997, ĐT998, Quốc lộ 55 và ĐT994.

Một điểm đáng chú ý là đoạn cuối tuyến đi qua khu vực rừng Bình Châu - Phước Bửu được đề xuất xây dựng cầu cạn dài khoảng 6 km nhằm giảm tác động đến hệ sinh thái và bảo đảm phù hợp định hướng bảo tồn thiên nhiên.

Sở Xây dựng TPHCM đã có báo cáo để Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét chủ trương triển khai dự án theo diện cấp bách. UBND TPHCM cũng đã gửi Thường trực HĐND TP các nội dung dự kiến trình tại kỳ họp tháng 4-2026, trong đó có dự án này.

Theo kế hoạch đề xuất, dự án sẽ đầu tư theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT; dự kiến khởi công cuối tháng 4-2026 và hoàn thành trong năm 2029. Nếu đúng tiến độ, đường cao tốc Hồ Tràm - Long Thành sẽ trở thành tuyến đường mở ra không gian phát triển mới cho toàn vùng Đông Nam Bộ.