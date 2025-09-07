Đường bộ ven biển qua Hải Phòng 3.700 tỷ đồng 'đắp chiếu' sau 8 năm khởi công

Dự án tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng - Hưng Yên với tổng mức đầu tư hơn 3.758 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 5/2017. Đến 9/2021, Thủ tướng có quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng (CT08) có điểm đầu tại đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, TP Ninh Bình (cũ), điểm cuối tại đường Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, chiều dài toàn tuyến 109km, quy mô 4 làn xe. Trong đó, đoạn tuyến cao tốc CT08 qua TP Hải Phòng và 9Km trên địa bàn tỉnh Hưng Yên với chiều dài khoảng 31,8km trùng với tuyến đường bộ ven biển nêu trên.

TP Hải Phòng đã triển khai thực hiện 2 dự án (Dự án BOT và Dự án mở rộng bằng nguồn ngân sách nhà nước) xây dựng 29,7km của tuyến đường bộ ven biển (đoạn qua Hải Phòng là 20,7km, đoạn qua tỉnh Hưng Yên là 9km), với quy mô tổng bề rộng nền cả hai dự án là 24,75m, đảm bảo 4 làn xe cơ giới theo quy hoạch.

Đến nay, chủ đầu tư đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cho cả 2 dự án. Dự án BOT đã thi công đạt khối lượng khoảng 72,3% giá trị hợp đồng, giá trị thực hiện đạt 73,67%. Dự án mở rộng đã thi công đạt khối lượng khoảng 53,34% giá trị hợp đồng. Theo kế hoạch, cả hai dự án phải hoàn thành trong năm 2024, nhưng đến nay đã chậm tiến độ 8 tháng.

Theo thông tin từ Ban quản lý các dự án công trình giao thông Hải Phòng, do khó khăn, vướng mắc về chênh lệch lãi suất vốn vay của Dự án BOT dẫn đến phải thực hiện thủ tục chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Căn cứ phán quyết của Tòa án, UBND TP Hải Phòng đã quyết định chấm dứt trước thời hạn Hợp đồng BOT, không tiếp tục đầu tư theo quy mô của Dự án BOT để nâng cấp lên thành cao tốc. Hiện nay, UBND TP Hải Phòng đang thực hiện thủ tục để thanh toán cho nhà đầu tư, quyết toán dự án, dự kiến sẽ xử lý dứt điểm hợp đồng BOT trong quý 2/2026.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, tại nút giao khu vực ngã ba Đồng Nẻo (Km11+800 tỉnh lộ 353, điểm đầu Dự án thuộc Đồ Sơn, Hải Phòng), mặt đường đã được thảm nhựa, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng nhưng chưa kẻ vạch phân làn, chưa có biển báo giao thông... Dải phân cách cứng để ngổn ngang hai bên đường, chỉ để phương tiện tải trọng nhỏ đi vào.

Dự án mới thi công hoàn thiện phần nền đường vài km, phần còn lại đang tạm dừng dẫn đến nhiều đoạn trên tuyến đường thi công dở dang, chỉ thảm nhựa một bên, phần còn lại vẫn là lớp đá dăm.

Trên mặt đường, nhiều đoạn ổ gà lồi lõm dày đặc, nhưng do tuyến đường giao cắt với các đường dân sinh nên hàng ngày vẫn có rất nhiều xe qua lại.

Cầu vượt sông Văn Úc thuộc dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng. Cầu dài 2,24 km, tổng vốn đầu tư hơn 800 tỷ đồng, kết nối huyện Kiến Thụy và huyện Tiên Lãng (cũ). Cầu đã hoàn thành từ năm 2023 nhưng chưa được đưa vào hoạt động vì toàn tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng chưa hoàn thành đưa vào khai thác.

Ngay đầu cầu phía bên Kiến Thuỵ (cũ), ống cống, thanh dầm và dải phân cách cứng được cơ quan chức năng đặt ngổn ngang nhằm hạn chế phương tiện đi qua.

Tuy nhiên, hàng ngày người dân vẫn đi xe máy, chở hàng hóa lách qua những tấm bê tông được dựng chắn trên tuyến đường để qua cầu dù đã có cảnh báo nguy hiểm.

Còn đây là cầu vượt tại nút giao giữa tuyến đường bộ ven biển với đường 212 qua xã Hùng Thắng (Hải Phòng).

Tuy nhiên, cầu vượt giao cắt với tuyến đường 212 được thi công dở dang. Phần đường dẫn lên nút giao này vẫn chưa được triển khai.

Tuyến đường bộ ven biển cắt qua xã Hùng Thắng, nối với nhiều đường dân sinh nhưng chưa được xây dựng hệ thống hầm chui dân sinh nên mỗi khi trời mưa người dân qua lại gặp rất nhiều khó khăn, bất lợi.

Đây là điểm cuối tuyến đường bộ ven biển dẫn lên cầu vượt sông Thái Bình sang tỉnh Hưng Yên (huyện Thái Thuỵ, Thái Bình cũ). Hiện tại mới đắp đất nền, chưa có dấu hiệu triển khai hạ tầng.

Đoạn đường dẫn lên cầu vượt sông Thái Bình. Hàng loạt dầm cầu bê tông được tập kết dọc tuyến nhưng nằm phơi mưa nắng trong thời gian dài, cỏ dại mọc um tùm.

Tại nút giao giữa đường bộ ven biển với đường dẫn lên cầu vượt sông Thái Bình sang huyện Vĩnh Bảo (cũ), đường dẫn đã hoàn thiện nhưng tuyến đường bộ ven biển vẫn đang thi công dở dang nên không phát huy tác dụng.

Nhiều đường dân sinh giao cắt với đường bộ ven bộ ven biển Hải Phòng. Tuy nhiên do tuyến đường thi công trong nhiều năm vẫn chưa hoàn thành nên người dân địa phương phải chịu cảnh lội bùn khi đi lại hàng ngày.

Để giải quyết các khó khăn vướng mắc đang gặp phải, UBND TP Hải Phòng đã báo cáo HĐND và đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên báo cáo HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết giao UBND TP Hải Phòng là cơ quan chủ quản thực hiện tuyến CT.08 đoạn qua TP Hải Phòng và 9Km trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Ngày 25/7, Thủ tướng đã đồng ý giao UBND Hải Phòng là cơ quan chủ quản. Hiện nay, Ban Quản lý dự án đã hoàn thành công tác lập, trình Sở Tài chính Hải Phòng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Dự án 1 và Dự án 2, phấn đấu khởi công công trình cầu Văn Úc 2 trong Quý 1/2026.

Ngày 12/8. Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 131 gửi Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính; Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hệ thống đường bộ ven biển.

Theo quy hoạch, hệ thống đường bộ ven biển nước ta có tổng chiều dài khoảng 2.838km, được hình thành trên cơ sở kết hợp giữa các tuyến quốc lộ và các tuyến đường địa phương. Đến nay, đã hoàn thành, đưa vào khai thác 1.397km; đang thi công xây dựng trên 633km; chưa đầu tư hoặc đang được chuẩn bị đầu tư trên 808km.

Thủ tướng đánh giá, việc triển khai đầu tư để hoàn chỉnh toàn tuyến đường ven biển còn chưa đồng bộ, chưa liền mạch nên hiệu quả tổng thể liên kết khu vực, vùng của tuyến đường còn hạn chế.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương xác định việc đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư để sớm hoàn thành toàn tuyến đường bộ ven biển là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, bố trí các nguồn lực hợp pháp.

Theo Thủ tướng, cần cụ thể hóa nhiệm vụ hoàn thành các dự án đường ven biển vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 để làm mục tiêu phấn đấu hoàn thành.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương có tuyến đường đi qua, trong đó có TP Hải Phòng chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu rà soát lại tiến độ thi công, huy động thêm máy móc, thiết bị, tổ chức thi công 3 ca 4 kíp, xuyên ngày nghỉ, ngày lễ và có các giải pháp kỹ thuật cần thiết để rút ngắn thời gian hoàn thành, nâng cao chất lượng, đưa các dự án vào khai thác, bảo đảm vượt tiến độ tối thiểu 3 tháng.

Với các dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2025 phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 19/12.