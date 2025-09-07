Đường bộ ven biển qua Hải Phòng 3.700 tỷ đồng 'đắp chiếu' sau 8 năm khởi công

Sau hơn 8 năm khởi công, tuyến đường bộ ven biển đoạn qua TP Hải Phòng thi công dở dang, mặt đường biến thành ao, cầu vượt sông xây xong bỏ hoang.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, tại nút giao khu vực ngã ba Đồng Nẻo (Km11+800 tỉnh lộ 353, điểm đầu Dự án thuộc Đồ Sơn, Hải Phòng), mặt đường đã được thảm nhựa, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng nhưng chưa kẻ vạch phân làn, chưa có biển báo giao thông... Dải phân cách cứng để ngổn ngang hai bên đường, chỉ để phương tiện tải trọng nhỏ đi vào.
Tuy nhiên, cầu vượt giao cắt với tuyến đường 212 được thi công dở dang. Phần đường dẫn lên nút giao này vẫn chưa được triển khai.
Tại nút giao giữa đường bộ ven biển với đường dẫn lên cầu vượt sông Thái Bình sang huyện Vĩnh Bảo (cũ), đường dẫn đã hoàn thiện nhưng tuyến đường bộ ven biển vẫn đang thi công dở dang nên không phát huy tác dụng.
Để giải quyết các khó khăn vướng mắc đang gặp phải, UBND TP Hải Phòng đã báo cáo HĐND và đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên báo cáo HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết giao UBND TP Hải Phòng là cơ quan chủ quản thực hiện tuyến CT.08 đoạn qua TP Hải Phòng và 9Km trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Ngày 25/7, Thủ tướng đã đồng ý giao UBND Hải Phòng là cơ quan chủ quản. Hiện nay, Ban Quản lý dự án đã hoàn thành công tác lập, trình Sở Tài chính Hải Phòng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Dự án 1 và Dự án 2, phấn đấu khởi công công trình cầu Văn Úc 2 trong Quý 1/2026.
Ngày 12/8. Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 131 gửi Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính; Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hệ thống đường bộ ven biển.
Theo quy hoạch, hệ thống đường bộ ven biển nước ta có tổng chiều dài khoảng 2.838km, được hình thành trên cơ sở kết hợp giữa các tuyến quốc lộ và các tuyến đường địa phương. Đến nay, đã hoàn thành, đưa vào khai thác 1.397km; đang thi công xây dựng trên 633km; chưa đầu tư hoặc đang được chuẩn bị đầu tư trên 808km.
Thủ tướng đánh giá, việc triển khai đầu tư để hoàn chỉnh toàn tuyến đường ven biển còn chưa đồng bộ, chưa liền mạch nên hiệu quả tổng thể liên kết khu vực, vùng của tuyến đường còn hạn chế.
Thủ tướng yêu cầu các địa phương xác định việc đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư để sớm hoàn thành toàn tuyến đường bộ ven biển là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, bố trí các nguồn lực hợp pháp.
Theo Thủ tướng, cần cụ thể hóa nhiệm vụ hoàn thành các dự án đường ven biển vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 để làm mục tiêu phấn đấu hoàn thành.
Thủ tướng yêu cầu các địa phương có tuyến đường đi qua, trong đó có TP Hải Phòng chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu rà soát lại tiến độ thi công, huy động thêm máy móc, thiết bị, tổ chức thi công 3 ca 4 kíp, xuyên ngày nghỉ, ngày lễ và có các giải pháp kỹ thuật cần thiết để rút ngắn thời gian hoàn thành, nâng cao chất lượng, đưa các dự án vào khai thác, bảo đảm vượt tiến độ tối thiểu 3 tháng.
Với các dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2025 phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 19/12.