Dưới chân đèo Hải Vân, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho xây công trình lớn nhất Đông Nam Á, học mô hình đình đám của Mỹ và Nhật Bản

Không chỉ là một tiện ích trong đại đô thị ven biển, công trình này được kỳ vọng trở thành điểm đến quy mô lớn, kết hợp vui chơi, trải nghiệm và thể thao mạo hiểm giữa núi rừng Hải Vân.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang phát triển một tổ hợp công viên chủ đề quy mô 24,8 ha tại Vinhomes Hải Vân Bay. Theo Vingroup, VinWonders Hải Vân Bay được định vị là tổ hợp công viên chủ đề vận động - trải nghiệm và thể thao mạo hiểm lớn nhất Đông Nam Á.

Vinhomes Hải Vân Bay có tổng diện tích 512,2 ha, tọa lạc tại phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng, dưới chân đèo Hải Vân. Dự án được quy hoạch với hơn 20 đại tiện ích, trong đó VinWonders Hải Vân Bay là một trong những hạng mục nổi bật, được phát triển theo hướng khai thác lợi thế đặc trưng của địa hình núi, rừng và biển.

Riêng VinWonders Hải Vân Bay rộng 24,8 ha. Vingroup giới thiệu đây là một trong những đại tiện ích độc đáo, lần đầu xuất hiện tại Việt Nam, được thiết kế theo hướng kết hợp vận động, trải nghiệm và thể thao mạo hiểm với cảnh quan tự nhiên của khu vực.

Một trong những điểm đáng chú ý của tổ hợp là hệ thống trò chơi mạo hiểm trên không. Theo các thông tin được công bố về thiết kế, VinWonders Hải Vân Bay dự kiến có hai tuyến zipline dài khoảng 1.600m và 1.800m. Tuyến 1.600m được giới thiệu là một trong những tuyến dài bậc nhất Việt Nam, trong khi tuyến 1.800m được thiết kế theo dạng zigzag nhiều chặng, thuộc nhóm top đầu Việt Nam. Các tuyến được bố trí ở khu vực có độ cao gần 500m, tận dụng địa hình núi rừng để tạo trải nghiệm bay giữa thiên nhiên.

Không gian của tổ hợp không chỉ hướng tới các trò chơi cảm giác mạnh. Vị trí dưới chân đèo Hải Vân - nơi Vingroup gọi là “thiên hạ đệ nhất hùng quan” - tạo điều kiện để phát triển các hoạt động khám phá, ngắm cảnh và trải nghiệm ngoài trời.

Theo thông tin được giới thiệu, tổ hợp VinWonders và Công viên rừng Hải Vân Bay có quy mô khoảng 225 ha, trong đó khu khám phá và thể thao rộng hơn 200 ha, với hơn 15km đường trekking và khám phá cùng 19 khu cắm trại đa chủ đề.

Về tiến độ, Vinhomes Hải Vân Bay đang được đẩy nhanh triển khai, với các hạng mục đầu tiên của dự án dự kiến hoàn tất trong quý IV/2026. Riêng VinWonders Hải Vân Bay được Vinhomes Market giới thiệu có lộ trình hoàn thiện dự kiến vào tháng 11/2027.

Như vậy, VinWonders Hải Vân Bay không đơn thuần là một tiện ích giải trí được đặt bên trong một khu đô thị ven biển. Với quy mô 24,8 ha và định hướng tập trung vào vận động, trải nghiệm và thể thao mạo hiểm, công viên được kỳ vọng trở thành một trong những điểm nhấn có khả năng tạo sức hút riêng cho toàn bộ Vinhomes Hải Vân Bay.

Trên thế giới, mô hình công viên chủ đề từ lâu đã trở thành một phần quan trọng của hệ sinh thái du lịch. Năm 2024, Disneyland Resort tại Mỹ đón khoảng 17,3 triệu lượt khách; Universal Studios Japan đạt khoảng 16 triệu lượt, trong khi Universal Studios Florida đạt khoảng 9,5 triệu lượt. Quy mô dòng khách cho thấy sức hút của các điểm đến giải trí lớn không chỉ nằm ở doanh thu bán vé, mà còn ở khả năng tạo thêm nhu cầu đối với lưu trú, ẩm thực, mua sắm và các dịch vụ trải nghiệm.

Đặt trong bối cảnh Đà Nẵng, một điểm đến vốn có thế mạnh về du lịch biển, việc bổ sung một tổ hợp vui chơi - trải nghiệm quy mô lớn có thể tạo thêm một lý do để du khách dành nhiều thời gian hơn tại điểm đến. Nếu được triển khai đúng định hướng, VinWonders Hải Vân Bay có thể đóng vai trò như một điểm hút khách, từ đó gia tăng nhu cầu sử dụng các dịch vụ lưu trú, ăn uống, mua sắm và giải trí trong toàn khu đô thị.