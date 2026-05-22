Được thưởng hơn 10 tỷ đồng trong năm nay, nhân viên Samsung khiến nhiều người ghen tị

Han Myung-ae bắt đầu bắt đầu công việc trước khi hầu hết mọi người thức dậy và thường làm đến tối muộn. Là một nhân viên môi giới bất động sản, hoa hồng của Han bị giới hạn theo luật. Vì vậy, khi biết rằng các nhân viên của Samsung Electronics trong bộ phận chip nhớ có thể nhận khoản tiền thưởng lên tới 600 triệu won (10,4 tỷ VNĐ) trong năm nay, Han đã không hài lòng.

“Họ đã kiếm được nhiều tiền hơn hầu hết chúng ta chỉ nhờ làm việc tại Samsung, giờ họ còn muốn nhiều hơn nữa và đang làm ầm ĩ lên”, người đàn ông 58 tuổi nói với tờ The Korea Times, đề cập đến các cuộc đàm phán lao động kéo dài mà suýt nữa đã dẫn đến đình công.

Quan điểm của Han thể hiện những phản ứng trái chiều của người Hàn Quốc khi Samsung Electronics và SK hynix tung ra các khoản thưởng kỷ lục nhờ chu kỳ siêu tăng trưởng bán dẫn dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI).

Nếu thỏa thuận tiền lương sơ bộ đạt được hôm thứ Tư (20/5) giữa Samsung Electronics và công đoàn được phê chuẩn, 10,5% của lợi nhuận hoạt động (dự kiến ​​300 nghìn tỷ won) của công ty trong năm nay sẽ phân bổ vào quỹ thưởng hiệu suất đặc biệt. Nhân viên thuộc bộ phận sản xuất chip nhớ ước tính sẽ nhận được tới 600 triệu won trước thuế trong năm nay, bao gồm cả các khoản thưởng hiệu suất tổng thể (OPI) hiện có.

Năm ngoái, SK hynix đã bãi bỏ mức thưởng tối đa 1.000% lương cơ bản và gắn thưởng với 10% lợi nhuận hoạt động. Đầu năm nay, nhân viên SK nhận được trung bình 148 triệu won mỗi người, tương đương 2.964% lương cơ bản. Một số dự báo cho rằng con số này sẽ đạt từ 600 – 700 triệu won mỗi người vào năm tới.

Những phần thưởng hấp dẫn đến chóng mặt tại một số công ty sản xuất chip đã khiến nhiều người cảm thấy bị bỏ lại phía sau.

“Những người bình thường làm việc chăm chỉ trong lĩnh vực của mình không thể kiếm được gì ngoài một mức lương cố định và thường là thấp”, Han nói. “Đây không phải là vấn đề năng lực. Họ chỉ tình cờ bắt đầu làm việc tại Samsung và giờ họ muốn nhiều hơn nữa. Có rất nhiều người chăm chỉ, có năng lực tương đương ở khắp mọi nơi”.

Ông Kim, 70 tuổi và đã về hưu, cho biết các công đoàn lao động của Samsung Electronics đang lạm quyền. “Bạn có thể đòi chia sẻ lợi nhuận, nhưng sau đó bạn cũng phải sẵn sàng chia sẻ cả thua lỗ”.

Kim nói thêm rằng chia sẻ lợi nhuận và tiền lương là hai thứ khác nhau và việc nhân viên yêu cầu được chia lợi nhuận ngoài tiền lương là đang đòi hỏi những gì thuộc về cổ đông.

“Doanh nghiệp đổ một lượng vốn khổng lồ vào hoạt động kinh doanh của mình và khi có lợi nhuận, một phần trong số đó cần được tái đầu tư”, Kim nói.

Tuy nhiên, không phải ai cũng chỉ trích. Một số người khác cho rằng, dù cảm thấy ghen tị, nhưng khoản tiền thưởng đó là xứng đáng.

Theo Korea Times﻿