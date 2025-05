Dược sĩ Tiến lên tiếng gấp thông tin bị bắt

Tối muộn 16/5, từ khoá "Dược sĩ Tiến" bất ngờ được nhiều người tìm kiếm, thậm chí các fanpage còn cho rằng đây là nhân vật được quan tâm nhất hiện tại khiến dư luận hoang mang. Nguồn cơn liên quan đến tin tức một nhân vật tên Tiến, có trình độ dược sĩ bị bắt khẩn cấp vì là người cầm đầu đường dây chuyên sản xuất và buôn bán hàng giả, bao gồm lương thực, thực phẩm và trang thiết bị y tế. Ngay lập tức, Dược sĩ Tiến - bạn thân Hương Giang, là host của The New Mentor và loạt chương trình thực tế bị réo tên.

Đến tối cùng ngày, Dược sĩ Tiến chính thức có bài đăng phản hồi. Theo đó, anh đăng đàn cho biết mình vừa trải qua một chuyến bay nên không rõ chuyện gì đang xảy ra. Ngay khi vừa đáp, anh đã liên tục nhận được những tin nhắn hỏi thăm khiến bản thân vô cùng hoang mang. Dược sĩ Tiến nói: "Vừa hạ cánh máy bay, sét đánh cái đùng vào cột thu lôi. Sét đánh cột thu lôi chứ không có đánh tôi mọi người ơi".

Bất ngờ bị gọi tên vào thông tin chấn động, Dược sĩ Tiến "dở khóc dở cười" phản hồi

Trên thực tế, nhân vật dược sĩ tên Tiến bị bắt có tên là P.N. Tiến còn Dược sĩ Tiến tên thật là Phạm Hữu Minh Tiến. Vì vậy, người bị bắt khẩn cấp vì làm hàng giả không hề có bất kì sự kiên quan nào đến "Dược sĩ Tiến" - hoạt động showbiz. Tối cùng ngày, CEO công ty DST Entertainment của Dược sĩ Tiến đã có động thái ngầm đính chính ngắn gọn nhưng sáng tỏ mọi việc: "Anh sếp tôi tên đầy đủ là Phạm Minh Hữu Tiến". Vì vậy, đây chỉ là việc nhầm lẫn thông tin, cách gọi tạo nên sự hoang mang trong dư luận.

Dược sĩ Tiến tên thật là Phạm Minh Hữu Tiến còn người trình độ dược sĩ, tên tiếng bị bắt là P.N. Tiến

Dược sĩ Tiến có tên thật là Phạm Minh Hữu Tiến, sinh năm 1989 và hiện là một trong những gương mặt quen thuộc của loạt show thực tế về sắc đẹp và người mẫu tại Việt Nam. Trước khi phủ sóng truyền thông với vai trò host, giám khảo hay nhà sản xuất, anh từng theo học ngành Dược tại Đại học Y Dược Cần Thơ.

Năm 2017, Dược sĩ Tiến từng giành danh hiệu Nam vương Người Việt Thế giới tổ chức tại Mỹ. Dù không quá phổ biến với công chúng trong nước, nhưng đây chính là bước đệm để anh bắt đầu lấn sân showbiz và dần gây chú ý với hình ảnh chỉn chu, phát ngôn thẳng thắn.

Dược sĩ Tiến tốt nghiệp ngành dược nhưng lấn sân hoạt động showbiz

Những năm gần đây, anh liên tục xuất hiện trong vai trò giám khảo, host và đặc biệt là nhà sản xuất cho các chương trình truyền hình nổi bật như The Next Gentleman, The New Mentor hay Miss Universe Vietnam. Đồng hành cùng Hương Giang trong hầu hết các dự án, cả hai tạo thành bộ đôi "nhà sản xuất thị phi" khi xây dựng format chương trình nhiều drama, luôn biết cách khiến khán giả phải tranh cãi và dõi theo.

Nói về nghệ danh "Dược sĩ Tiến", anh từng chia sẻ: "Vốn dĩ tên của tôi là Phạm Minh Hữu Tiến nhưng chức danh nghề nghiệp là dược sĩ. Khi mình làm giám khảo cho chương trình Siêu mẫu Việt Nam, nhiều người gọi tên tắt là Dược sĩ Tiến, vì cái tên này bỗng dưng gắn bó, đặc biệt và dễ gọi lên tôi để vậy luôn. Giờ mà đổi nghệ danh thì khán giả lại không quen và không biết mình là ai".