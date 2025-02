Dược sĩ Tiến gọi hoa hậu Hương Giang là vợ, than bị "chửi tối ngày" nhưng luôn biết ơn

Chiều ngày 15/2, bộ đôi nhà sản xuất Miss Universe Vietnam 2024 - Dược sĩ Tiến và hoa hậu Hương Giang đã có buổi gặp gỡ thân mật báo chí. Tại sự kiện, cả hai đã nhắc lại những thành quả đã làm được trong năm 2024 đồng thời chia sẻ một số kế hoạch sẽ thực hiện trong năm 2025.

Vài năm gần đây, Dược sĩ Tiến và hoa hậu Hương Giang được coi là những nhà sản xuất mới nổi và chịu chơi nhất trong showbiz Việt khi đầu tư lớn cho các hoạt động giải trí như Miss Universe Vietnam, The Next Gentleman, The New Mentor… Ngoài ra, anh chàng này còn bỏ tiền làm phim "Hạnh phúc máu", sản xuất một số webdrama.

Nói về độ chịu chơi của mình, Dược sĩ Tiến thẳng thắn cho biết: " Nếu tôi chưa giàu thì có thể 10 năm nữa Dược sĩ Tiến hôm nay mới xuất hiện ".

Dược sĩ Tiến chia sẻ tại sự kiện chiều qua. (nguồn ảnh: kênh tiktok Chum Chum)

Tại sự kiện chiều qua, Dược sĩ Tiến chia sẻ: " Mẹ tôi luôn lo lắng vì tôi làm quá nhiều, ai ở xung quanh cũng cổ vũ, khuyến khích con hết thì có khi nào con làm sai không? Tôi nói với mẹ là, con vợ con – Hương Giang nó cản con suốt, nó chửi con tối ngày, không cho con làm gì hết trơn.

Thực ra đối với tôi, đó là điều tôi quý Hương Giang nhất. Giang không hùa theo tất cả những ý tưởng bay bổng cao siêu của tôi. Giang luôn là người kiềm lại và đặt ra hàng loạt các câu hỏi, "nếu như thế này thì sao? Nếu như thế kia thì sao?". Tôi may mắn có được 1 người phản biện lại tất cả những điều tôi muốn làm.

Nhiều khi cãi nhau um sùm xong, tôi vẫn lì và làm theo ý mình nhưng thật ra, khi hai đứa đã tranh luận, suy nghĩ về các vấn đề mà Giang đưa ra thì tôi cũng đỡ bị bất ngờ, lúng túng, khó xử khi gặp những tình huống đó hơn.

Tôi cảm thấy may mắn vì có Hương Giang dù lúc gây nhau, cãi thắng cũng không vui mà cãi thua cũng không vui. Mình nói cái gì nó cũng cản, mệt mỏi lắm, khó chịu lắm, muốn làm gì nó cũng bàn ra.

Nhưng khi qua đợt đó rồi, ngồi tĩnh lại thì mới thấy là đúng là nhờ có người bạn này mà mình cũng suy nghĩ được nhiều thứ hơn. Cho nên việc mỏ tôi ngày càng hung dữ là nhờ có Hương Giang. Hồi mới vô showbiz, tôi hiền hơn bây giờ, nhờ chơi với Hương Giang mà mỏ tôi thành như vậy ".

Hương Giang tâm sự về Dược sĩ Tiến (nguồn ảnh: kênh tiktok Chum Chum)

Nghe chia sẻ của Dược sĩ Tiến, Hương Giang bày tỏ: "Anh Tiến là người có rất nhiều ý tưởng, lúc nào cũng sáng tạo. Muốn làm được như vậy thì thứ nhất là tốn tiền thứ hai là không phải cái gì cũng hiệu quả nên tất nhiên là tôi lúc nào cũng can lại.

Nhưng trong năm qua, can 10 chuyện thì thành công 1 chuyện thôi, 9 chuyện còn lại, anh Tiến vẫn làm. Có những chuyện xảy ra thì mới biết là có nên lắng nghe bạn mình hay không.

Tôi chỉ mong năm nay, anh Tiến sẽ cô đọng được hơn những dự án thực sự cần thiết và sẽ sáng tạo trong chừng mực để mọi thứ vừa phải hơn, phù hợp hơn vì 2024 mình đã vất vả rồi".

Dược sĩ Tiến tên thật là Phạm Minh Hữu Tiến, sinh năm 1989. Anh xuất thân là dược sĩ, tốt nghiệp Đại học Y Dược Cần Thơ.

Năm 2017, anh đạt danh hiệu cao nhất ở cuộc thi ít người biết đến là Nam vương người Việt thế giới 2017 được tổ chức tại Mỹ. Từ đó, anh bước vào showbiz với vai trò host hoặc giám khảo, cố vấn cho những chương trình liên quan đến sắc đẹp.

Nói về tên gọi đặc biệt, không giống ai "Dược sĩ Tiến", anh từng tiết lộ khi làm giám khảo cho chương trình Siêu mẫu Việt Nam, nhiều người gọi anh bằng biệt danh Dược sĩ Tiến. Sau đó, anh chọn tên này để hoạt động showbiz.

Hương Giang và Dược sĩ Tiến là bộ đôi bạn thân, nhà sản xuất của nhiều chương trình lớn trong showbiz Việt những năm qua.

Những năm qua, Dược sĩ Tiến cùng Hương Giang đầu tư sản xuất nhiều chương trình như "The New Mentor", "The Next Gentleman"… Trong những chương trình đó, Dược sĩ Tiến thường làm host. Anh cũng bỏ tiền làm phim "Hạnh phúc máu", sản xuất một số web drama.

Dược sĩ Tiến từng chia sẻ anh có tiền nhờ lĩnh vực y dược. Anh đi theo con đường học y dược mảng thẩm mỹ là do mẹ anh cũng làm việc trong lĩnh vực này. Thu nhập khủng của anh chủ yếu đến từ nhà máy sản xuất mỹ phẩm riêng, do anh rót vốn toàn bộ từ thuê đất đến vận hành.