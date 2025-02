Em trai Vũ Cát Tường: “Chị Bí Đỏ chịu đựng được cũng hay đấy chứ”

Hôm qua (13/2), đám cưới của Vũ Cát Tường nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả và giới nghệ sĩ showbiz Việt. Nhất cử nhất động về đám cưới của cặp đôi đều được chia sẻ trên mạng xã hội. Rất nhiều khoảnh khắc đẹp, xúc động của Vũ Cát Tường và vợ nhận được nhiều lời chúc phúc từ cư dân mạng.

Đặc biệt, trong đám cưới phần chia sẻ của em trai Vũ Cát Tường khiến khách tham dự xúc động. “Nhìn ánh mắt của Hai (cách em trai gọi Vũ Cát Tường) dành cho chị Bí Đỏ, em cảm thấy là Hai lấy đúng người rồi đó. Em với Hai lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn, nhiều biến cố nên bản đồ nội tâm của hai chị em rất phức tạp mà chị Bí Đỏ đã tìm thấy bản đồ đó để đi qua”, em trai Vũ Cát Tường nói.

Không dừng lại ở đó, em trai Vũ Cát Tường còn khiến khách mời bật cười bởi chia sẻ rất thẳng, rất thật của mình.

Em trai Vũ Cát Tường chia sẻ tại đám cưới (nguồn Đi soi sao đi)

Chia sẻ của em trai Vũ Cát Tường khiến cặp đôi và dàn khách mời bật cười vì quá dễ thương (nguồn Đi soi sao đi).

“5 năm mà duy nhất một mối tình, thật sự em rất ngưỡng mộ. 5 năm qua, em cũng trải qua rất nhiều mối tình nhưng em vẫn thấy Hai đi cùng một người duy nhất trên đoạn đường 5 năm đó. Em thấy tình yêu này rất là thuần khiết, đặc biệt trong cộng đồng LGBT...

Em tiếp xúc với chị Bí Đỏ cũng nhiều. Thật sự chị Bí Đỏ là người rất nhẹ nhàng, tình cảm, bao dung. Có lẽ mọi người không biết là trong gia đình, Hai là người rất khó tính đôi khi cũng rất gia trưởng. Em trong nhà mà nhiều khi cũng thoi thóp nữa mà chị Bí Đỏ chịu đựng được cũng hay đấy chứ. Em nói thiệt á”.

Thu Trang gặp gỡ Vũ Cát Tường lần đầu từ MV “Có người”, thời điểm này Vũ Cát Tường đang tìm bạn diễn nữ có khả năng múa để quay MV và được Quang Đăng giới thiệu. Thời điểm quay MV cả hai vẫn chưa có ý định gì với nhau, năm 2020 mới bắt đầu tìm hiểu và ở bên cạnh nhau đến hiện tại.

Nguyễn Thu Trang sinh năm 1994, quê Nam Định, sinh ra tại Nga, khi được 4 tháng tuổi thì cùng gia đình trở về Việt Nam và sinh sống tại TP.HCM đến năm cô 3 tuổi thì gia đình chuyển về Hà Nội.

Từ bé Thu Trang đã bộc lộ năng khiếu về những điệu múa, bố mẹ cho cô theo học trường múa ballet từ năm 11 tuổi tại Học viện Múa Hà Nội.

Sau khi tốt nghiệp, Thu Trang là một nghệ sĩ múa ballet chuyên nghiệp được 14 năm, hoạt động tại Nhà hát Giao Hưởng Vũ Kịch TP.HCM từ 2011 đến nay.

Gia đình, bố mẹ của Thu Trang yêu thương và tin tưởng, rất tôn trọng con gái. Trong lễ thành đôi, Thu Trang được gia đình dắt trao tay cho Vũ Cát Tường.

Vũ Cát Tường, 33 tuổi là á quân The Voice 2013. Cát Tường là tác giả của các ca khúc: Mơ, Yêu xa, Cô gái ngày hôm qua, album “Giải mã”, Stardom… Năm 2019, Vũ Cát Tường ra album Inner me và tổ chức liveshow cùng năm. Phát hành EP (album ngắn) Một triệu năm ánh sáng…

Vũ Cát Tường còn là huấn luyện viên của The Voice nhí 2018. Năm 2022, Vũ Cát Tường công khai là người đồng tính.