Được miễn trừ đặc biệt, tàu chở dầu khổng lồ từ 1 quốc gia vừa nhẹ nhàng đi qua eo biển Hormuz – hướng thẳng đến Đông Nam Á

Đức Nam |

Một tàu chở dầu chở dầu thô từ Iraq dường như đang đi qua eo biển Hormuz, một ngày sau khi Iran tuyên bố nước láng giềng này được miễn trừ đặc biệt khi sử dụng tuyến đường thủy này.

Tàu Suezmax Ocean Thunder đã vượt qua eo biển Hormuz, theo dữ liệu theo dõi tàu chở dầu

Tàu Suezmax Ocean Thunder đã nhận hàng từ cảng Basrah của Iraq vào đầu tháng 3 và hiện đang hướng đến Malaysia, theo dữ liệu theo dõi tàu chở dầu. Những tàu như vậy có thể chở khoảng 1 triệu thùng dầu thô. Quốc gia châu Á này cũng đã nhận được sự cho phép sử dụng eo biển, vốn bị phong tỏa đối với hầu hết các quốc gia khác.

Quân đội Iran hôm thứ Bảy cho biết họ đã cấp miễn trừ về các hạn chế vận chuyển cho “Iraq anh em”, mặc dù vẫn chưa rõ điều này sẽ được thực hiện như thế nào trên thực tế. Cuối tháng 3, Malaysia cho biết các tàu chở dầu của họ đã được phép đi qua hành lang biển quan trọng này.

Dữ liệu theo dõi cho thấy tàu Ocean Thunder đang đi qua eo biển theo một tuyến đường hẹp về phía bắc, đưa các tàu đi giữa các đảo Larak và Qeshm của Iran. Các chuyến tàu được ghi nhận gần đây đều đi qua tuyến đường này, dường như đã được Tehran chấp thuận.

Việc theo dõi chuyển động của tàu thuyền có thể không chính xác do khả năng gây nhiễu điện tử đối với tín hiệu của tàu và việc các hoa tiêu cố tình vô hiệu hóa bộ phát đáp khi đi qua các khu vực nguy hiểm.

Các nhà giao dịch dầu mỏ đã theo dõi sát sao eo biển này kể từ khi nó bị đóng cửa ngay sau khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công vào Iran vào ngày 28/2. Việc đóng cửa đã đẩy giá dầu thô và các sản phẩm như nhiên liệu máy bay và dầu diesel tăng cao, gây khó khăn tài chính cho người tiêu dùng ở khắp mọi nơi.

