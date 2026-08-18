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Được mẹ chồng tặng ô tô hơn tỷ, tôi tưởng mình may mắn cho tới khi em chồng mượn xe và trở về với một vết xước lớn

Thanh Uyên
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Mẹ chồng quý tôi, tặng tôi xe ô tô hơn tỷ bạc khiến tôi vừa mừng vừa ngại.

Tôi về làm dâu được 5 năm. Từ ngày cưới đến giờ, tôi luôn cố gắng sống hòa thuận với bố mẹ chồng. Không phải vì tôi muốn lấy lòng để được cho tiền hay tài sản, mà đơn giản tôi nghĩ đã là người một nhà thì nên đối xử tử tế với nhau. Có lẽ vì thế mà mẹ chồng khá quý tôi. Bà hay nói tôi biết nghĩ, sống tình cảm, chăm lo cho chồng con và cũng quan tâm đến ông bà.

Hôm sinh nhật tôi, mẹ bất ngờ đưa chìa khóa xe cho tôi. Tôi còn tưởng bà đùa cho đến khi biết chiếc xe đã được chuẩn bị từ trước. Giá chiếc xe hơn 1 tỷ đồng, một khoản tiền mà vợ chồng tôi dù cố gắng cũng chưa chắc dám bỏ ra để mua.

Tôi vừa mừng vừa ngại. Tôi nói với mẹ rằng món quà quá lớn, nhưng bà bảo bà có điều kiện thì muốn cho các con, coi như quà mừng tuổi 30 của con dâu.

Chồng tôi cũng vui vì mẹ quý vợ. Nhưng em chồng thì từ hôm đó bắt đầu có thái độ khác hẳn.

Em ấy không nói thẳng với tôi, nhưng nhiều lần bóng gió rằng mẹ dạo này dễ tính, ai nói gì cũng nghe. Có lần trước mặt cả nhà, em còn nói nếu chị dâu không khéo ăn nói thì làm gì mẹ lại tự nhiên bỏ ra hơn 1 tỷ mua xe tặng.

Ảnh minh họa

Tôi nghe mà chỉ biết im lặng. Tôi hiểu em chồng khó chịu cũng có lý do. Dù sao tôi cũng chỉ là con dâu, còn em ấy là con ruột, thế mà lần sinh nhật 25 tuổi, em chồng chỉ được mẹ mua cho chiếc xe phổ thông hơn 500 triệu, trong khi tôi lại được xe đắt tiền gấp đôi khiến em ấy cảm thấy thiệt thòi. Thế nên tôi cố gắng nhường nhịn, tránh tranh luận với em chồng.

Vậy mà tháng trước, em chồng đi họp mặt bạn cũ nên hỏi mượn xe của tôi đi cho sang. Tôi cũng không muốn từ chối vì sợ mang tiếng chị dâu khó tính. Em lái xe đi cả buổi chiều. Đến tối khuya mới về, tôi vừa nhìn thấy xe đã chết lặng vì một bên thân xe có một vết trầy khá lớn.

Em chỉ nói lúc đỗ xe không may va vào đâu đó, rồi bảo mang đi sửa là được. Tôi thật sự rất khó chịu. Chiếc xe là món quà mẹ chồng tặng, tôi giữ gìn từng chút một. Vậy mà em làm trầy xước rồi nói nhẹ tênh như thể chẳng có chuyện gì. Tôi muốn nói em phải có trách nhiệm với việc mình gây ra, nhưng cuối cùng lại thôi.

Tôi biết mình là con dâu, còn em ấy là con đẻ. Nếu tôi làm căng, có thể người ngoài sẽ nghĩ tôi vì một chiếc xe mà làm mất tình cảm anh em. Tôi càng không muốn mẹ chồng rơi vào cảnh khó xử giữa con gái và con dâu.

Nhưng tôi biết em chồng chắc chắn sẽ tiếp tục làm khó mình. Tôi nên làm gì để tháo gỡ được tình cảnh này? Nên làm gì để em chồng thôi coi tôi như thù địch?

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ô tô

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