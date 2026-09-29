Được "hồng hài nhi" hộ tống đi diễn, Lisa muốn công khai lắm rồi

Vừa làm nên lịch sử tại VMAs, Lisa (BLACKPINK) tiếp tục bị soi khoảnh khắc đáng chú ý với người yêu tin đồn.

Sáng 28/9 (giờ Việt Nam), Lisa (BLACKPINK) chính thức ghi tên mình vào lịch sử MTV VMAs khi giành giải Best Pop với Dream. Em út BLACKPINK cũng trở thành nghệ sĩ solo châu Á đầu tiên và cũng là nghệ sĩ sĩ Kpop đầu tiên chiến thắng tại hạng mục này. Trước Lisa, BTS từng giành Best Pop vào năm 2020.

Chiến thắng của Lisa càng gây chú ý khi cô nàng vượt qua hàng loạt nghệ sĩ đình đám thế giới như Taylor Swift, Ariana Grande, Sabrina Carpenter và Olivia Rodrigo. Đây cũng là lần thứ 4 nữ idol nhận cúp VMAs với tư cách nghệ sĩ solo.

Lisa (BLACKPINK) ghi tên vào lịch sử khi giành giải Best Pop tại VMAs 2026

Giữa lúc chiến thắng lịch sử của Lisa vẫn đang nhận nhiều sự quan tâm, một đoạn clip hậu trường VMAs bất ngờ được cộng đồng mạng chia sẻ. Đoạn video chỉ dài khoảng 5 giây nhưng nhanh chóng lọt vào mắt xanh của netizen khi xuất hiện Blue Pongtiwat - nam diễn viên người Thái Lan đang được gọi là “người yêu tin đồn hồng hài nhi” của Lisa. Khoảnh khắc “hộ tống” này lập tức khiến nghi vấn tình cảm giữa hai người tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán.

Khoảnh khắc Blue Pongtiwat có mặt trong hậu trường cùng Lisa

Cận cảnh giây phút nam diễn viên người Thái “hộ tống” Lisa trong hậu trường

Blue Pongtiwat và Lisa (BLACKPINK)

Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi cũng đủ khiến cộng đồng mạng lập tức “bật chế độ soi”. Bởi thời gian gần đây, Blue Pongtiwat đang là cái tên được nhắc đến liên tục bên cạnh Lisa, sau hàng loạt khoảnh khắc thân thiết khiến cả hai vướng nghi vấn hẹn hò.

Mặt khác, đoạn clip này cũng làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh chuyện tình cảm của Lisa sau khi hoạt động solo. Theo đó trong bộ phim tài liệu Always Lalisa, nữ idol từng tiết lộ đã hẹn hò vài lần khi còn trẻ nhưng phải giữ kín và không muốn chuyện tình cảm cá nhân trở thành nguyên nhân ảnh hưởng tới BLACKPINK.

Điều này là hoàn toàn trái ngược với thời điểm cô nàng từng vướng tin đồn tình cảm với CEO tỷ phú Frédéric Arnault. Cả hai nhiều lần xuất hiện cùng nhau từ năm 2023 nhưng chưa từng công khai xác nhận mối quan hệ. Sau khi những đồn đoán về chuyện tình này lắng xuống, Blue Pongtiwat trở thành “mỹ nam” tin đồn mới của Lisa.

Lisa từng tiết lộ có vài mối quan hệ tình cảm nhưng phải giữ kín

Điều này khiến một bộ phận netizen đặt vấn đề về sự thay đổi trong cách Lisa xử lý chuyện tình cảm. Từ việc từng phải giấu kín các mối quan hệ, nữ idol hiện tại dường như đã cởi mở và sẵn sàng công khai mối quan hệ.

Dẫu vậy, cũng có ý kiến cho rằng việc Blue Pongtiwat xuất hiện tại VMAs chưa thể được xem là động thái công khai tình cảm. Hai người vốn là bạn bè lâu năm và nam diễn viên từng nhiều lần xuất hiện tại các sự kiện có Lisa tham dự. Việc cùng có mặt tại một địa điểm không phải bằng chứng xác nhận họ đang yêu nhau. Cho tới hiện tại, Lisa và Blue Pongtiwat đều chưa lên tiếng xác nhận mối quan hệ.

Việc liên tục xuất hiện bên Lisa khiến Blue Pongtiwat được cho là người yêu tin đồn mới của nữ idol toàn cầu

Blue Pongtiwat sinh năm 2000, kém Lisa 3 tuổi, là diễn viên, người mẫu và ca sĩ người Thái Lan. Anh được biết đến qua một số dự án phim tại Thái Lan và Netflix, đồng thời có mối quan hệ quen biết với Lisa từ nhiều năm trước.

Tin đồn tình cảm giữa cả hai bắt đầu được chú ý từ đầu năm nay khi Blue Pongtiwat xuất hiện trong tiệc sinh nhật riêng của Lisa tại Thái Lan. Một tháng sau, nam diễn viên đăng loạt ảnh chụp cùng nữ idol, kèm dòng chú thích “Cheers to you, rockstar”. Đến tháng 8, Lisa và Blue tiếp tục bị phát hiện xuất hiện tại nhiều địa điểm ở Thái Lan, Hong Kong và Nhật Bản trong những khoảng thời gian gần nhau. Thậm chí có thông tin cho rằng nam diễn viên từng dùng bữa cùng gia đình Lisa.

Không hề hiếm những khoảnh khắc cả hai xuất hiện bên nhau vô cùng thân thiết

Đỉnh điểm của tin đồn là vào ngày 21/9, khi một đoạn video tại London được lan truyền. Hai người được cho là Lisa và Blue xuất hiện cùng nhau trên phố, trong đó người phụ nữ được cho là Lisa khoác tay nam diễn viên. Chính vì vậy, việc Blue Pongtiwat xuất hiện trong hậu trường VMAs và “hộ tống” Lisa càng khiến nhiều người tin rằng em út BLACKPINK dường như đã muốn công khai người yêu trước “bàn dân thiên hạ”.

Giây phút được cho là Lisa và Blue Pongtiwat khoác tay nhau đi trên phố London

Dù cả hai chưa từng xác nhận mối quan hệ nhưng loạt hint được cộng đồng mạng “soi” càng dấy lên nghi vấn Lisa đã có “tình mới” sau khi chia tay CEO Frédéric Arnault

Ảnh: Tổng hợp