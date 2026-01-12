Được giải cứu an toàn, 1 công dân Trung Quốc gởi thư cảm ơn Công an tỉnh Đồng Tháp

Chiều 12-1, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Công an tỉnh Đồng Tháp vừa nhận được thư cảm ơn của ông Fan Zhuan Dong (SN 1991; quốc tịch Trung Quốc).

Trước đó, ông Fan Zhuan Dong và một người Trung Quốc khác đã được Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện và cứu giúp khi bị lừa xuất cảnh trái phép ra khỏi Việt Nam để tìm "việc nhẹ, lương cao".

Lá thư cảm ơn của ông Fan Zhuan Dong. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Trong thư, người đàn ông Trung Quốc này viết: "Trong quá trình trốn thoát, tôi được Công an tỉnh Đồng Tháp cứu giúp. Trong khoảng thời gian đó, tôi nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ của Công an tỉnh Đồng Tháp. Đồng thời cũng giúp tôi liên hệ người nhà, giúp họ an tâm và tránh bị lừa đảo. Thật sự tôi rất cả kích và cảm ơn. Sau này, nhất định tôi sẽ trở lại Việt Nam để cảm ơn các bạn".

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, Fan Zhuan Dong và nhiều người Trung Quốc khác bị các đối tượng dụ dỗ ra nước ngoài để tìm kiếm các công việc có thu nhập cao.

Fan Zhuan Dong được các đối tượng tổ chức nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và tiếp tục được chở vào sâu trong nội địa bằng nhiều chuyến xe khác nhau để xuất cảnh trái phép sang nước thứ 3, khi đến địa bàn tỉnh Đồng Tháp thì bị lực lượng công an phát hiện.

Quá trình giải quyết, Công an tỉnh Đồng Tháp và cơ quan chức năng luôn tạo điều kiện, hỗ trợ tối đa cho Fan Zhuan Dong và một người Trung Quốc khác về các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu trong quá trình ở Việt Nam.

Tuy nhiên, do hành vi xuất nhập cảnh trái phép của Fan Zhuan Dong đã vi phạm pháp luật nên Công an tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý vi phạm hành chính theo quy định pháp luật. Đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội.