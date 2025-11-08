Được FIFA “cộng bù” điểm số, tuyển Việt Nam đạt kỷ lục dưới thời HLV Kim Sang-sik?

Sau án phạt của FIFA, đội tuyển Malaysia có nguy cơ bị xử thua tất cả những trận đấu sử dụng cầu thủ nhập tịch trái phép, trong đó có trận thắng 4-0 trước Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.

Ngoài việc bị xử thua, tuyển Malaysia cũng sẽ đánh mất điểm số tích lũy trên BXH FIFA của các trận đấu này. Ở chiều ngược lại, các đội từng mất điểm trước Malaysia sẽ được FIFA “cộng bù” điểm số.

Đội tuyển Việt Nam sẽ được "cộng bù" điểm số

Theo tính toán, đội tuyển Việt Nam sẽ được xóa số điểm 13,02 bị trừ khi thua Malaysia rồi được cộng thêm 11,98 điểm nhờ được xử thắng. Điểm tích lũy của đoàn quân áo đỏ từ 1183,62 điểm sẽ tăng lên 1208,62.

Việc tăng điểm cũng dẫn đến bước thăng tiến ngoạn mục trên BXH. Dự kiến, tuyển Việt Nam sẽ leo 7 bậc từ vị trí 111 lên thứ 104 thế giới. 104 cũng là vị trí cao nhất của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik.

HLV Kim Sang-sik có thể đưa tuyển Việt Nam trở lại top 100 trên BXH FIFA.

Nếu tiếp tục thắng Lào và Malaysia ở 2 lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027, “Những chiến binh Sao Vàng” sáng cửa trở lại top 100 thế giới.