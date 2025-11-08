Là 1 trong 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA treo giò, Gabriel Palmero cùng người đại diện hi vọng sẽ được giảm án khi LĐBĐ Malaysia kháng cáo. Nhưng mọi thứ đã xấu đi nhanh chóng với hậu vệ 23 tuổi sau thời điểm FIFA bác đơn kháng cáo.

Unionistas de Salamanca – đội bóng đang mượn Gabriel Palmero từ Tenerife – vừa thông báo kết thúc hợp đồng. Đáng buồn hơn, sau đó tới lượt Tenerife cũng chính thức thanh lý hợp đồng với Gabriel Palmero.

Gabriel Palmero

Như vậy, hậu vệ 23 tuổi đã chính thức rơi vào cảnh thất nghiệp. Việc tìm kiếm một bến đỗ mới ngay lúc này cũng vô cùng khó khăn, bởi án treo giò của Gabriel Palmero có thời hạn đến tận tháng 9/2026.

Gabriel Palmero sinh ra tại Tây Ban Nha và từng được thi đấu ở La Liga 2 (hạng 2 TBN) trong màu áo CLB Tenerife. Anh đã khoác áo đội tuyển Malaysia 4 trận cho đến trước khi bị FIFA xử phạt do sử dụng hồ sơ nhập tịch trái phép.