Ngôi sao Việt kiều nhận vinh dự đặc biệt tại Champions League, sánh vai cùng 2 nhà vô địch World Cup

Ban kỹ thuật UEFA mới đây đã công bố đội hình tiêu biểu vòng đấu Champions League. Đáng chú ý, tiền vệ Việt kiều Ibrahim Maza được góp mặt, sánh vai cùng những ngôi sao như Neuer, Foden, Osimhen, Mac Allister.

Ibrahim Maza sánh vai cùng 2 nhà vô địch World Cup Neuer và Mac Allister

Trong trận đấu giữa Benfica và Bayer Lekerkusen, Ibrahim Maza được xếp đá chính nơi hàng tiền vệ Leverkusen. Anh có màn trình diễn xuất sắc góp phần quan trọng giúp đội bóng nước Đức giành chiến thắng với tỉ số 1-0 ngay trên sân khách.

Theo thống kê của Sofascore, Ibrahim Maza đạt tỉ lệ chuyền bóng chính xác 91%, di chuyển tổng cộng 12,2km, 5 lần chiến thắng trong các pha tranh chấp tay đôi và 6 lần thu hồi bóng thành công.

Ibrahim Maza tỏa sáng trong màu Bayer Leverkusen

Gia nhập Leverkusen từ đầu mùa giải 2025/26, Maza đang dần khẳng định được vị trí của mình tại sân Bay Arena. Anh đã ra sân 13 trận trên mọi đấu trường và có 1 bàn thắng.

Điều tiếc nuối với người hâm mộ Việt Nam là Maza đã lựa chọn thi đấu cho đội tuyển Algeria. Nếu tiếp tục duy trì được phong độ, tiền vệ 19 tuổi nhiều khả năng sẽ có tên trong đội hình Algeria tham dự World Cup 2026.