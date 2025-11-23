Được con để lại cho nửa chiếc bánh, người mẹ làm một điều khiến dân mạng đồng loạt "ném đá" vì EQ thấp

Trẻ không học cách cảm nhận qua sách vở, mà qua từng phản ứng của cha mẹ mỗi ngày. Một lời khen nhẹ cũng đủ giúp con vui suốt buổi, còn một câu chê vô ý lại có thể khiến con ngại ngùng cả tuần. Cảm xúc của trẻ được hình thành từ những điều rất nhỏ, và thái độ của người lớn sẽ quyết định việc con lớn lên tự tin, ấm áp hay trở nên khép kín. Vì thế, đôi khi chỉ một hành động nhỏ của con cũng giống như "bài kiểm tra EQ" dành cho chính cha mẹ.

Thế nhưng mới đây, mạng xã hội lại "dậy sóng" vì một câu chuyện tưởng nhẹ nhàng nhưng lại gây tranh cãi dữ dội. Cụ thể, một bà mẹ Trung Quốc đăng tải lên mạng việc con gái để lại cho mình nửa chiếc bánh, kèm theo dòng trạng thái khiến ai đọc cũng chột dạ. Thay vì thêm một khoảnh khắc ấm lòng, cách cô chia sẻ khiến cộng đồng mạng mắng thẳng: "Không biết trân trọng thì đừng trách con vô tâm!"

Nửa chiếc bánh kem "bóc trần" EQ của người mẹ.

Theo đó, người mẹ đi làm cả ngày về đến nhà, nhìn thấy trên bàn là nửa chiếc bánh kem con gái lớp 1 để phần cho mình. Với nhiều phụ huynh, đó có lẽ là khoảnh khắc ấm ấp. Trẻ con vốn mê bánh ngọt, nhất là những chiếc bánh xinh xắn, đầy kem và trái cây. Vậy nên có thể đoán được, dù đang thèm lắm, cô bé vẫn cố nhịn để dành phần lớn cho mẹ vì biết mẹ về muộn.

Thế nhưn, thay vì cảm động, người mẹ lại chụp lại chiếc bánh và đăng lên mạng với nội dung: "Con tôi để lại cho tôi nửa cái bánh. Dù không còn kem, tôi vẫn nên cảm ơn con".

Hành động của người mẹ bị dân mạng đồng loạt "ném đá".

Chính cụm từ "vẫn nên" khiến cư dân mạng cảm thấy khó chịu. Nhiều người cho rằng câu văn mang hàm ý miễn cưỡng, thậm chí hạ thấp tấm lòng của đứa trẻ. Không ít bình luận bất bình để lại dưới bài đăng:

- Làm mẹ mà nói vậy thì sao con còn muốn chia sẻ?

- Không biết trân trọng thì đừng trách con vô tâm khi lớn lên!

Và từ một nửa chiếc bánh, cả mạng xã hội đang bàn về một vấn đề lớn hơn: cha mẹ ứng xử thế nào để không vô tình làm tổn thương cảm xúc của con?

Không ít phụ huynh luôn mong con biết điều, ngoan ngoãn, hiểu chuyện từ bé. Nhưng họ lại quên rằng trẻ con cũng có cảm xúc y như người lớn, và chúng cũng cần được khen, được công nhận, được nhìn thấy nỗ lực của mình. Một câu "Mẹ cảm ơn con", "Con chu đáo quá" đôi khi còn giá trị hơn cả món quà lớn, bởi nó gieo vào trẻ cảm giác: "À, những điều mình làm có ý nghĩa thật".

Những lời động viên đúng lúc có thể tạo ra động lực lớn cho trẻ. Ngược lại, thái độ coi thường, lạnh nhạt hoặc kể chuyện bằng giọng điệu "nạn nhân" sẽ khiến trẻ sẽ rất dễ hiểu lầm rằng lòng tốt của mình chẳng đáng được trân trọng. Ban đầu, con sẽ chỉ buồn một chút. Rồi nhiều lần như vậy, trẻ sẽ không còn háo hức chia sẻ nữa. Mỗi lần bị dội gáo nước lạnh, sự nhiệt tình trong trẻ lại vơi đi một ít.

Và đến lúc trưởng thành hơn, con sẽ chọn im lặng thay vì bày tỏ, chọn giữ đồ ăn cho riêng mình thay vì để phần, chọn cất cảm xúc vào trong thay vì nói với bố mẹ. Không phải vì trẻ vô tâm, mà vì chúng từng cố gắng thể hiện yêu thương, nhưng không nhận được phản hồi ấm áp nào để tiếp tục.

Nếu muốn con có EQ cao, biết sẻ chia và tinh tế, phụ huynh cũng phải làm gương trước. Một lời cảm ơn, một câu khen nhẹ hay chỉ đơn giản là nụ cười cũng đủ giúp con nuôi dưỡng sự ấm áp. Cha mẹ càng tinh tế trong việc ghi nhận những điều nhỏ nhặt, con càng dễ phát triển sự đồng cảm, tự tin và lòng biết ơn.