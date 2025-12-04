Được chú ruột tặng căn nhà 6 tỷ đồng nhưng ngày chú hỏi vay 1 tỷ, vợ chồng tôi từ chối luôn: Không ai trách nửa lời, còn nói cảm ơn

Người đàn ông Lý Minh (Trung Quốc) gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện gia đình trên nền tảng Zhihu. Sau khi tốt nghiệp đại học, cha mẹ Lý Minh lần lượt qua đời. Khoảng thời gian này vô cùng khó khăn với một chàng trai trẻ khi phải trải qua cảm giác cô độc mỗi ngày trong căn phòng thuê.

Thời điểm đó, tình hình kinh doanh chú ruột của Lý Minh đang khởi sắc. Trong một lần đến thăm cháu trai, nhìn Lý Minh vừa ăn mì gói vừa làm việc, người chú đã để lại một phong bì tiền mặt cho anh. Ngày Lý Minh kết hôn với người vợ Tiểu Huệ, chú lập tức chuyển quyền sở hữu một căn nhà cho anh làm quà cưới. Nhờ món quà này, vợ chồng anh không cần phải lo lắng về tình hình tài chính như nhiều cặp đôi trẻ khác.

Sau 8 năm, căn nhà nằm trong diện giải tỏa mặt bằng nên vợ chồng Lý Minh nhận được 1,6 triệu NDT (gần 6 tỷ đồng) tiền bồi thường. Thế nhưng công việc kinh doanh của người chú lại gặp phải một cuộc khủng hoảng lớn, có khả năng vỡ nợ.

Ảnh minh hoạ

Khi người chú ngỏ ý vay 400.000 NDT (1,4 tỷ đồng), Lý Minh định bàn bạc lại với vợ thì Tiểu Huệ lập tức lên tiếng: “Chúng cháu không cho chú vay được, vì hai vợ chồng cháu còn đang nợ chú mà. Đây là 600.000 NDT, mong giúp được chú phần nào”. Người chú chỉ lặng lẽ nói lời cảm ơn, vỗ nhẹ vào vai Lý Minh rồi rời đi.

Nhờ số tiền này, người chú đã vượt qua 3 tháng khó khăn nhất. Sau khi công việc kinh doanh phục hồi, chú Lý Minh mời hai vợ chồng anh về làm việc. Gia đình họ cùng nhau xây dựng doanh nghiệp, Lý Minh phụ trách quan hệ đối ngoại còn vợ quản lý tài chính.

Công ty kinh doanh phát đạt, trong chưa đầy 2 năm đã mở thêm chi nhánh ở thành phố lân cận. Vợ chồng Lý Minh bận rộn mỗi ngày từ sáng đến tối nhưng họ rất hài lòng về công việc này. Không những vậy, mối quan hệ trong gia đình họ Lý còn thêm phần gắn kết.

Câu chuyện của Lý Minh nhận được nhiều lời khen ngợi bởi các thành viên trong gia đình luôn hỗ trợ nhau vượt qua giai đoạn thử thách nhất. Họ giúp đỡ người thân gặp khó khăn nhưng không mong cầu được đáp lại, kết quả cuối cùng khiến ai cũng hạnh phúc.

Ảnh minh hoạ

Sự lựa chọn của các thành viên trong gia đình Lý Minh xuất phát từ trách nhiệm và tình yêu thương vượt lên cả lợi ích tiền bạc. Trong một gia đình, nếu mất đi sự đoàn kết và liên tục xảy ra mâu thuẫn, ngay cả tài sản lớn đến đâu cũng dễ dàng bị tiêu tan. Ngược lại, nếu các thành viên luôn đồng lòng và cùng nhau nỗ lực, họ vẫn có thể vượt qua được mọi thử thách.

“Khi mạng xã hội xuất hiện toàn những câu chuyện tranh chấp tài sản giữa các thành viên gia đình, chia sẻ của Lý Minh khiến tôi vô cùng cảm động. Trên thực tế, ngay cả những mối quan hệ sâu sắc nhất cũng có thể bị phá vỡ vì những mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc. Quan tâm lẫn nhau và chia sẻ gánh nặng, không quên thể hiện lòng biết ơn chính là biểu hiện tình cảm gia đình chân thành nhất”, bình luận của tài khoản họ Lưu dưới bài đăng của Lý Minh nhận được sự tán thành.