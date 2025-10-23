Được chị gái cho 8 tỷ đồng, em gái Mai Phương Thuý tậu ngay Mercedes-Benz S 450 Luxury: ‘Mua xe hết 5 tỷ, phần còn lại để dành’

Hoa hậu Mai Phương Thúy mới đây khiến công chúng chú ý khi chia sẻ rằng cô đã gửi tặng em gái ruột, Mai Ngọc Phượng, 8 tỷ đồng để mua xe sang nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Món quà đặc biệt này không chỉ thể hiện sự hào phóng mà còn cho thấy tình cảm gắn bó, yêu thương của người đẹp dành cho em gái.

Mai Phương Thuý cho em gái 8 tỷ đồng để mua xe. Ảnh: Mai Ngọc Phượng

Theo chia sẻ của Mai Phương Thúy, cô không can thiệp vào việc chọn mẫu xe hay màu sắc mà chỉ đơn giản chuyển tiền để em gái tự chọn chiếc xe phù hợp. “Tôi không can thiệp kiểu dáng hay màu sắc, chỉ chuyển tiền để em tự chọn,” Hoa hậu Việt Nam 2006 nói. Trong khi đó, Mai Ngọc Phượng tiết lộ rằng cô chỉ chọn mẫu xe có giá khoảng 5 tỷ đồng và dự định để dành phần còn lại cho những việc khác.

Hai chị em có mối quan hệ rất thân thiết. Ảnh: Mai Phương Thuý

Món quà 8 tỷ đồng của Mai Phương Thúy được xem là một trong những hành động nổi bật của showbiz Việt dịp 20/10, khi vừa mang ý nghĩa vật chất, vừa chứa đựng tình cảm gia đình sâu sắc. Hình ảnh Mai Ngọc Phượng rạng rỡ bên chiếc xe sang mới tậu cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

S 450 Luxury là bản cao nhất của dòng Mercedes-Benz S-Class đang phân phối tại Việt Nam. Ảnh: Mai Ngọc Phượng

Chiếc xe Mai Ngọc Phượng lựa chọn là Mercedes-Benz S 450 Luxury có giá niêm yết 5,559 tỷ đồng. Xe có kích thước tổng thể dài 5.300 mm, rộng 1.937 mm, cao 1.503 mm, cùng chiều dài cơ sở đạt 3.216 mm.

Mercedes-Benz S 450 Luxury được trang bị động cơ I6 dung tích 3.0L, cho công suất cực đại 367 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, kết hợp hộp số tự động 9 cấp 9G-Tronic. Xe có khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h chỉ trong khoảng 5,1 giây và đạt vận tốc tối đa 250 km/h.

Xe sở hữu màu nội thất nâu sienna. Ảnh: Mai Ngọc Phượng

Ngoại thất của phiên bản này nổi bật với lưới tản nhiệt lớn, cụm đèn LED MultiBeam và mâm hợp kim 20 inch, trong khi nội thất được hoàn thiện tỉ mỉ với da cao cấp, màn hình OLED 12,8 inch, hệ thống âm thanh Burmester và ghế ngồi chỉnh điện kèm massage.