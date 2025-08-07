HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Được cầu hôn trên không, cô gái vừa nói “Em đồng ý” thì máy bay rơi

Phạm Trang |

Một vụ tai nạn máy bay vừa xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, khi buổi cầu hôn lãng mạn trên không trung bất ngờ biến thành thảm kịch.

Theo thông tin từ truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h20 ngày 2/8 (giờ địa phương) tại quận Yüreğir, thành phố Adana, Thổ Nhĩ Kỳ. Một công ty bay tư nhân đã phối hợp thực hiện màn cầu hôn đặc biệt bằng cách sử dụng một chiếc máy bay huấn luyện siêu nhẹ.

Cô gái vừa đồng ý lời cầu hôn trên không trung thì máy bay rơi - Ảnh 1.

Cô gái tên Şeyda Doğan được phi công Burak Yürekli (39 tuổi) đưa lên máy bay bay vòng quanh khu vực, trong khi bạn trai của cô, người lên kế hoạch cho màn cầu hôn, đứng dưới mặt đất. Từ video quay lại, có thể thấy người đàn ông mặc trang phục trắng đứng bên đường băng, dùng bộ đàm gửi lời yêu thương và cầu hôn bạn gái đang ở trên không trung.

Khi cô gái xúc động trả lời “Em đồng ý”, những người thân có mặt tại hiện trường đã reo hò, vỗ tay chúc mừng. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau đó, trong lúc chuẩn bị hạ cánh, chiếc máy bay bất ngờ mất lái, phần đầu cắm thẳng xuống khu vườn cam gần đó, tạo nên một đám bụi lớn. Nhiều người có mặt đã hét lên hoảng loạn khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng.

Cô gái vừa đồng ý lời cầu hôn trên không trung thì máy bay rơi - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ và nhân viên y tế nhanh chóng được điều động đến hiện trường, đưa cả phi công và nữ hành khách đến Bệnh viện Thành phố Adana trong tình trạng bị thương nặng. Rất may, cả hai đã qua cơn nguy kịch sau khi được cấp cứu kịp thời.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra.

