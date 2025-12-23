Được bố bán đất chia cho 3 tỷ, vợ chỉ mang về 200 triệu rồi âm thầm mua xe ô tô, cú sốc khiến chồng đòi ly hôn ngay lập tức

Thoan là con gái út trong nhà, từ nhỏ đã quen với việc được bố mẹ che chở. Khi bố đẻ bán mảnh đất mặt đường để chia cho các con, phần của Thoan là 3 tỷ. Khoản tiền ấy đến vào một thời điểm nhạy cảm, khi hôn nhân của Thoan và anh Cường vừa bước sang năm thứ 6, không quá sóng gió nhưng cũng bắt đầu xuất hiện những mâu thuẫn nho nhỏ.

Thoan không nói với chồng, cô sợ nếu nói ra, tiền sẽ không còn là của riêng mình nữa. Trong suy nghĩ của Thoan, đó là tài sản bố đẻ cho, không liên quan đến gia đình chồng. Cô mang về nhà 200 triệu, bảo là bố bán mảnh đất nông nghiệp, được hơn 600 triệu nên cho để vợ chồng một chút ít xoay xở thêm chi tiêu. Anh Cường mừng lắm vì không ngờ nhà vợ vẫn quan tâm chia đều cho các con nhưng cũng không hỏi thêm vì nghĩ chuyện riêng của nhà vợ, hỏi ra hỏi vào lại thành tham lam.

Sau đó, Thoan lấy 1 tỷ mua ô tô, xe đứng tên cô, nhưng lại để ở nhà bố đẻ, vì nhà bố ở gần, tiện đi đâu thì qua lấy. Với chồng, Thoan nói đó là xe của bố mới mua, cô chỉ mượn đi khi cần. Cách nói ấy lặp đi lặp lại nhiều lần, đến mức trở thành thói quen. Mỗi lần anh Cường thắc mắc vì sao xe lúc nào cũng sẵn chìa khóa cho Thoan dùng, cô đều có cách giải thích xuôi tai.

Số tiền còn lại, Thoan gửi tiết kiệm, đứng tên một mình, cảm giác có một khoản tiền lớn nằm yên trong tài khoản riêng khiến Thoan an tâm. Cô bắt đầu chi tiêu thoải mái hơn. Những bộ quần áo đắt tiền, túi xách hàng hiệu, mỹ phẩm ngoại… dần xuất hiện trong nhà, ban đầu là lác đác, sau thành thường xuyên.

Anh Cường là người không hỏi những việc nhỏ nhưng cũng dần phải chú ý, vì thu nhập của hai vợ chồng không tăng, thậm chí còn chững lại vì công việc của anh gặp khó, thế mà đột nhiên vợ chi tiêu như trúng số khiến anh lo lắng. Anh sơhj vợ đang đi vay mượn bên ngoài để chi tiêu. Sự lo lắng khiến anh gặng hỏi nhiều hơn, không phải theo kiểu tra khảo, mà là những câu hỏi vòng vo, đầy bất an.

Thoan né tránh, cô nói mình biết tính toán, không vay nợ ai cả. Nhưng cách trả lời ấy không làm anh Cường yên tâm, trái lại, anh càng thấy bất thường. Những món đồ đắt tiền vẫn xuất hiện đều đặn, những khoản chi tiêu vượt xa mức sinh hoạt bình thường. Anh bắt đầu mất ngủ, trong đầu liên tục hiện lên viễn cảnh gia đình vướng nợ mà mình không hề hay biết.

Sự việc vỡ ra trong một lần rất tình cờ, anh Cường sang chơi thì đúng lúc cơ quan chức năng đi thu thập dữ liệu đăng ký xe nên bố vợ anh lấy giấy tờ ra. Anh sững sờ thấy tên vợ mình trên bản đăng ký xe.

Từ chiếc xe, mọi thứ lần lượt được kéo ra ánh sáng, mua xe giấu chồng, số tiền gửi tiết kiệm đứng tên riêng để chi tiêu cá nhân, cả câu chuyện được xếp lại thành một chuỗi logic khiến anh Cường choáng váng. Điều khiến anh sốc khi nghe thấy không chỉ là số tiền lớn, mà là cách vợ mình âm thầm sắp đặt mọi thứ trong suốt một thời gian dài.

Với anh Cường, đó không còn là chuyện tiền bạc, đó là cảm giác bị loại ra khỏi những quyết định lớn của cuộc hôn nhân. Là việc sống chung giường nhưng không chung lòng tin. Anh nhận ra trong mắt vợ, mình không phải người có thể chia sẻ một sự thật quan trọng như vậy.

Thoan khóc giải thích rằng cô chỉ muốn giữ một phần an toàn cho bản thân, cô sợ tiền bạc làm thay đổi mối quan hệ nhưng những lời ấy đến quá muộn. Niềm tin một khi đã nứt rất khó hàn gắn lại.

Anh Cường nói về ly hôn một cách lạnh lùng, không to tiếng. Với anh, việc giấu 3 tỷ không đáng sợ bằng việc vợ âm thầm sắp đặt mọi thứ mà anh không hề hay biết. Cuộc hôn nhân của họ đứng trước một ranh giới mong manh, nơi tiền bạc chỉ là mồi lửa, còn sự đổ vỡ thực sự nằm ở khoảng cách giữa hai con người từng nghĩ mình hiểu nhau rất rõ.