Được "bật đèn xanh", metro 3,3 tỷ USD đầu tiên của Vingroup chính thức khởi công trong ít ngày nữa

Thành ủy TPHCM thống nhất chủ trương đầu tư tuyến metro tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM mới đây đã thống nhất chủ trương đầu tư tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ, dự án được đánh giá là mảnh ghép quan trọng trong chiến lược mở rộng không gian phát triển và tăng cường kết nối đô thị.

Kết luận được đưa ra sau khi nghe báo cáo của Đảng ủy UBND TP cùng các ý kiến tại cuộc họp ngày 5-12. Theo kết luận, tuyến Bến Thành – Cần Giờ sẽ trở thành trục giao thông mới, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách, tạo động lực cho phát triển kinh tế – xã hội và góp phần giảm áp lực giao thông từ trung tâm đến khu vực phía Nam.

Ảnh minh họa tuyến metro tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ trong tương lai bằng AI

Thành ủy yêu cầu quá trình chuẩn bị và triển khai dự án phải tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, đặc biệt là đánh giá kỹ tác động đến rừng phòng hộ Cần Giờ, hệ sinh thái, cảnh quan và các di tích trên địa bàn.

Trước đó, trong tờ trình gửi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP. HCM về danh mục các công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV mới đây, UBND TP. HCM cho biết dự án metro Bến Thành - Cần Giờ đã đáp ứng đầy đủ điều kiện để tổ chức lễ động thổ vào ngày 19/12 tới đây.

Metro Bến Thành - Cần Giờ được thiết kế ra sao?

Tuyến metro tốc độ cao nối trung tâm TP.HCM với huyện Cần Giờ đang thu hút sự chú ý lớn khi được Tập đoàn Vingroup (thông qua VinSpeed) đề xuất đầu tư với nhiều thông số vượt trội. Dự án xuất phát tại Công viên 23/9, kết nối trực tiếp với tuyến metro số 1. Từ đây, tàu chạy dọc công viên song song đường Lê Lai, rẽ vào Nguyễn Thái Học, nhập vào trục Ký Con và vượt qua rạch Bến Nghé.

Sau khi băng qua rạch, tuyến chuyển hướng Đông Bắc vào đường Hoàng Diệu, rồi đổi trục về Đông Nam tại khu vực Nguyễn Tất Thành – Đoàn Như Hài. Metro tiếp tục lướt qua cảng Nhà Rồng đến gần cầu Tân Thuận 2, rồi hòa vào đại lộ Nguyễn Văn Linh, vượt nút giao Nguyễn Thị Thập để tới Tân Mỹ. Từ đây, tuyến băng qua sông Soài Rạp, chạy dọc đường Rừng Sác và kết thúc tại khu vực gần Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ.

Hệ thống metro được thiết kế đường đôi, khổ ray tiêu chuẩn 1.435 mm, tốc độ tối đa lên đến 350 km/giờ. Giai đoạn đầu bố trí hai ga chính tại Bến Thành và Cần Giờ; các ga Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè và Bình Khánh sẽ được bổ sung trong các giai đoạn sau tùy thuộc nhu cầu. Depot và trung tâm điều khiển đặt tại Cần Giờ, tạo điều kiện thuận lợi cho khai thác và vận hành.

Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 85.650 tỷ đồng (khoảng 3,3 tỷ USD). Khi hoàn thành, thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ chỉ còn khoảng 12 phút, nhanh hơn từ 7 – 8 lần so với đi đường bộ hoặc qua phà hiện nay, mở ra cơ hội phát triển đô thị, du lịch và liên kết vùng mạnh mẽ.

Một trong những điểm gây chú ý là VinSpeed đề xuất thời gian thi công chỉ khoảng 2 năm. Nếu đạt được, đây sẽ là bước ngoặt lớn khi tốc độ triển khai nhanh gấp hơn 3 lần so với các tuyến metro trong nước, chiều dài tuyến lớn gấp đôi metro số 1, và thời gian hoàn thiện dự kiến rút ngắn tới 6 lần so với những dự án hiện hữu.

Với kỳ vọng trở thành tuyến metro tốc độ cao đầu tiên do doanh nghiệp Việt đầu tư, dự án được xem là cú hích chiến lược cho hạ tầng thành phố. Không chỉ rút ngắn khoảng cách đô thị, tuyến metro còn mang ý nghĩa thử nghiệm mô hình huy động nguồn lực xã hội vào giao thông quy mô lớn. Nếu tiến độ “thần tốc” thành hiện thực, đây sẽ là dấu mốc quan trọng mở ra chương mới cho hệ thống đường sắt đô thị Việt Nam, đưa Cần Giờ tiệm cận vai trò đô thị vệ tinh hiện đại của TP.HCM.