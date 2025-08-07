Được bạn chuyển khoản trả nợ 800 triệu đồng, cô gái sinh năm 2002 xác nhận đã đủ nhưng lại báo công an

Tại thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), cô gái tên Lý 23 tuổi, từng cho một “người bạn mạng” vay tiền. Sau đó, bạn bất ngờ nói đang làm ăn phát đạt và muốn trả nợ kèm thêm khoản tiền cảm ơn vì sự tin tưởng của cô Lý.

Không lâu sau đó, cô bất ngờ nhận được 220.000 NDT (khoảng 800 triệu đồng) chuyển vào tài khoản, kèm tin nhắn: “Chị ơi, em trả nợ kèm thêm khoản tiền nhờ chị đầu tư hộ một dự án lãi cao, em không tiện đứng tên. Mình chia đôi lợi nhuận sau nhé”.

Cô Lý xác nhận đã nhận đủ tiền, thậm chí còn thử rút để kiểm tra, mọi thứ đều bình thường. Tuy nhiên, chồng cô, anh Lưu bắt đầu thấy nghi ngờ: “Trả nợ gì mà chuyển cả đống tiền rồi còn nhờ đầu tư? Có gì đó không ổn”.

Sau khi bàn bạc, hai vợ chồng quyết định trình báo công an. Ban đầu, nhiều người không hiểu vì sao họ lại báo cáo khi đang cầm 200.000 NDT “trên trời rơi xuống”. Nhưng thực tế, quyết định này đã giúp họ thoát khỏi một cú lừa tinh vi có thể khiến cả hai vướng vòng lao lý.

Qua điều tra, công an phát hiện số tiền 200.000 NDT nói trên là tiền bất hợp pháp, có liên quan đến một đường dây lừa đảo xuyên biên giới. Đối tượng chủ mưu đã sử dụng thủ đoạn tinh vi để biến người quen thành công cụ rửa tiền.

Cụ thể, bọn lừa đảo chọn một người quen, rồi bất ngờ chuyển một khoản lớn kèm lời nhờ “đầu tư hộ” vào các dự án sinh lời cao. Những “dự án” đó thực chất là tài khoản do chúng kiểm soát. Nếu nạn nhân chuyển tiền đi, chúng không chỉ hoàn tất bước rửa tiền mà còn đẩy nạn nhân thành người tiếp tay, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với vai trò “đồng phạm”. Theo đó, chị Lý nếu nhẹ dạ làm theo có thể bị xem là người nhận tiền và hợp thức hóa dòng tiền lừa đảo.

Công an cho biết, đây là chiêu thức lừa đảo mới, đánh vào lòng tin và sự thiếu hiểu biết của người dùng mạng. Chúng thường nhắm vào những người: Dễ tin bạn bè cũ, đặc biệt qua mạng xã hội; có tài khoản ngân hàng hoạt động thường xuyên; Thiếu kiến thức pháp lý, đầu tư tài chính

Để hoàn thiện kịch bản, nhóm lừa đảo còn chuẩn bị sẵn ứng dụng “đầu tư” có giao diện chuyên nghiệp, báo cáo lợi nhuận giả, và câu chuyện làm ăn “phất lên” rất thuyết phục. Nhưng một khi tiền được nạn nhân chuyển đi, toàn bộ sẽ mất dấu, không thể truy vết.

Theo đó, chuyên gia an ninh mạng cảnh báo, dù là “bạn cũ” chuyển tiền, người dân cũng cần đặt câu hỏi: Tại sao lại nhờ mình đầu tư thay? Mình có liên quan gì đến dự án đó? Nguồn tiền đến từ đâu? Có dấu hiệu bất thường không? Nếu có bất cứ nghi ngờ nào, đặc biệt khi được yêu cầu chuyển tiền tiếp, cài app lạ hoặc tham gia dự án không rõ nguồn gốc, phải ngừng lại ngay lập tức và báo công an.