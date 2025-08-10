HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Đứng xem đánh ghen, một phụ nữ bị kẻ lạ ném mắm tôm vào nhà: Xuất phát từ một hiểu lầm

Hương Trà |

Đang ngủ, cả gia đình bỗng ngửi thấy mùi hôi xộc vào nhà kèm theo tiếng động lạ.

Một phần diễn biến vụ việc đã được camera an ninh nhà dân ghi lại. Theo nội dung từ đoạn clip thì vào khoảng 3h40' sáng ngày 10/8, một đối tượng lạ mặt đã tiếp cận và ném mắm tôm, bôi dầu vào cửa của ngôi nhà nằm trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Thời điểm xảy ra sự việc, các thành viên trong ngôi nhà đều đang ngủ. Khi ngửi thấy mùi hôi và nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài, cả gia đình đều không khỏi hoảng sợ.

Được biết, ngôi nhà trong đoạn clip trên là của chị L.H.S. (quản lý một trang facebook chuyên tổng hợp các tin tức an ninh trật tự, phường Buôn Ma Thuột).

Chia sẻ trên báo Pháp luật TP. HCM, chị S. cho hay cách đây ít ngày chị có đứng xem một vụ đánh ghen trên địa bàn. Có người nghĩ chị S. quay clip lại vụ việc nên đã tiếp cận, đe doạ. Chị S. có giải thích là chỉ xem, không quay clip nhưng vẫn bị người khác chụp hình biển số xe kèm theo lời đe doạ tìm tới nhà. Và đến sáng 10/8, thì nhà chị xảy ra sự việc trên.

Chị S. cũng đã gửi đơn đến cơ quan công an, đề nghị xác minh, xử lý người ném mắm tôm, chất bẩn vào nhà chị. Bên cạnh đó, Công an phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang xử lý xác minh thông tin trên.

