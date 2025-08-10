Clip người phụ nữ bị hành hung liên tiếp ở sảnh chung cư Hà Nội: Nam thanh niên đã bị bắt

Từ sáng nay (10/8), trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên đánh đấm liên tục vào người một phụ nữ ở sảnh chung cư. Diễn biến cùng nguyên nhân sự việc nhanh chóng trở thành tâm điểm trên nhiều diễn đàn.

Theo nội dung clip, sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ tối 9/8 tại sảnh chờ thang máy của một toà chung cư nằm trên đường Định Công (Phương Liệt, Hà Nội). Lúc này, nam thanh niên mặc áo xanh, đi giày thể thao có xảy ra tranh cãi với một người phụ nữ. Bất ngờ, thanh niên đánh rồi đá liên tiếp vào người phụ nữ khiến người này gần như không thể phản kháng.

Một người phụ nữ khác chứng kiến vụ việc, tiến lại gần nhưng không có động thái ngăn cản. Đáng chú ý, mọi diễn biến đầy bạo lực này xảy ra ngay trước mặt những đứa trẻ nhỏ tầm 2-3 tuổi.

Khoảng 20 giây sau, bảo vệ của toà nhà đã có mặt để can ngăn hành vi của nam thanh niên trên.

Thông tin trên báo Công an nhân dân, Công an phường Phương Liệt (Hà Nội) cho biết vào khoảng 0h ngày 10/8, chị N.T.T (SN 1997) đã đến trụ sở Công an phường trình báo về việc bị một người đàn ông, khoảng 30 tuổi đánh tại sảnh B1, hành lang 1, chung cư Sky CenTral, địa chỉ 176 Định Công (Phương Liệt). Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phương Liệt đã cho chị T. đi kiểm tra sức khỏe.

Thông tin trên Dân Trí, lãnh đạo Công an phường Phương Liệt cho biết đơn vị bắt giữ người đàn ông hành hung phụ nữ ở chung cư Sky Central (số 176 Định Công). Danh tính nghi phạm chưa được thông tin.



